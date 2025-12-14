Liderii europeni condamnă atacul din Sydney: „Europa este alături de Australia şi de comunităţile evreieşti”

Stiri externe
14-12-2025 | 14:24
Atacul armat produs pe plaja Bondi din Sydney a stârnit reacţii puternice la nivel internaţional. Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, şi şefa diplomaţiei UE, Kaja Kallas, au condamnat ferm violenţele.

Mihai Niculescu

Lideri israelieni şi reprezentanţi ai comunităţii evreieşti vorbesc despre un posibil atac antisemit.

Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, s-a declarat „şocată” de atacul din Bondi Beach, în urma căruia cel puțin 12 persoane şi-au pierdut viaţa, informează AFP, preluat de Agerpres. Într-un mesaj publicat pe platforma socială X, aceasta a transmis un mesaj de solidaritate cu Australia şi cu comunităţile evreieşti.

„Europa este alături de Australia şi de comunităţile evreieşti de peste tot. Suntem uniţi contra violenţei, antisemitismului şi urii”, a scris von der Leyen.

La rândul său, şefa diplomaţiei europene, Kaja Kallas, a condamnat fără echivoc atacul, calificându-l drept „un act de o violenţă îngrozitoare contra comunităţii evreieşti”. „Acest act de violenţă îngrozitoare contra comunităţii evreieşti trebuie să fie condamnat fără echivoc”, a subliniat Kallas.

Reacţiile nu au venit doar din Europa. Preşedintele Israelului, Isaac Herzog, a denunţat „un atac plin de cruzime contra unor evrei”, iar ministrul israelian de Externe, Gideon Saar, s-a declarat „consternat”, afirmând pe reţeaua X că „acestea sunt consecinţele unui val de antisemitism care s-a revărsat pe străzile din Australia în ultimii ani”.

Anterior, preşedintele asociaţiei evreilor din Australia, Robert Gregory, a calificat drept „o tragedie” atacul armat produs în timpul unei celebrări a sărbătorii evreieşti Hanuka pe celebra plajă Bondi. Acesta a susţinut însă că tragedia era „foarte previzibilă”, acuzând guvernul australian condus de premierul Anthony Albanese că „a fost avertizat în nenumărate rânduri, însă nu a luat măsurile adecvate pentru a proteja comunitatea evreiască”.

Atacul, de Hanuka

În momentul atacului, pe plajă avea loc un eveniment festiv dedicat celebrării Hanuka, sărbătoare evreiască ce începe duminică la apus. Cu toate acestea, autorităţile australiene nu au confirmat deocamdată ipoteza unui atac antisemit.

Poliţia australiană a anunţat însă că tratează incidentul drept un atac „terorist”, iar ancheta este în desfăşurare pentru a stabili circumstanţele exacte şi motivaţia autorilor.

Sursa: Agerpres

