Un parașutist a rămas agățat de coada avionului, după un salt ratat. Cum a reușit să se elibereze

13-12-2025 | 08:21
Incident teribil în Australia, în timpul unui zbor de antrenament. Un sportiv a rămas agățat de coada avionului, la aproximativ 4.500 de metri altitudine, după ce parașuta i s-a deschis din greșeală, chiar înainte de salt.

Bărbatul a reușit să se elibereze la timp, cu ajutorul unui cuțit special, și a ajuns cu bine la sol.

Incidentul s-a produs la aproximativ 4.500 de metri. Chiar înainte de salt, cablul parașutei de rezervă a unuia dintre sportivi s-a agățat de aripa avionului. Parașuta s-a deschis brusc, l-a smucit pe bărbat, care l-a lovit pe cameraman și l-a aruncat din aeronavă. Parașutistul a rămas apoi suspendat în aer.

Sarah Fien, investigator, Australian Transport Safety Bureau (ATSB): Parașutistul avea atașat de chinga de pe piept un cuțit cu cârlig, care i-a permis să taie suficiente corzi ale parașutei de rezervă pentru ca aceasta să se rupă și să se desprindă de coada avionului”.

În cădere liberă, tânărul a activat parașuta principală, care s-a deschis complet, deși era încurcată în resturile celei de rezervă. A reușit astfel să aterizeze în siguranță.

Între timp, majoritatea celor din avion au reușit să sară. Pilotul a rămas la bord cu alți doi membri ai echipei, luptând să controleze avionul afectat de incident.

Sarah Fien, investigator, Australian Transport Safety Bureau (ATSB): În consecință, ușa rulantă a rămas deschisă în timpul coborârii, ceea ce a facilitat posibilitatea că pilotul să părăsească aeronava, dacă ar fi fost necesar”.

Pilotul era pregătit să sară și el, însă a reușit să aducă avionul la sol, fără alte incidente. Nimeni nu a fost rănit. 

13-12-2025

