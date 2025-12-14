Momentul în care un trecător i-a furat arma unuia dintre atacatorii din Sydney. Zeci de oameni au fost răniți | VIDEO

Un număr de 12 oameni printre care un rabin de origine britanică și un israelian au fost uciși iar alți 29 au fost răniți într-un atac înfiorător care a vizat comunitatea evreiască din Sydney.

Doi indivizi au tras de pe o pasarelă în mulțimea strânsă la un eveniment de Hanuka, pe populara plajă Bondi. Premierul Australiei a denunțat„un act malefic de antisemitism un act de terorism, care a lovit în inima națiunii". Unul dintre atactori a fost ucis de poliție celălalt este în stare critică.

Atenție, urmează detalii, care vă pot afecta emoțional.

Un martor a filmat scene dramatice. Un bărbat l-a luat prin surprindere pe unul dintre atacatori. Se repede la acesta iar arma se mai descarcă o dată, în timp ce se luptă. Reușește însă să-l trântească la pământ și să-i smulgă pușca, apoi o îndreaptă spre el, forțându-l să se retragă.

Trecătorul erou pune arma jos și ridică mâinile – părând să arate poliției că nu este unul dintre asasini. În apropiere, pe o pasarelă pietonală, la mai puțin de 50 de metri distanță, al doilea atacator continuă să tragă.

De pe aceeași pasarelă, cei doi ucigași au fost filmați - anterior - de martori trăgând spre populara plajă Bondi, a orașului Sydney. De la înălțime, au împușcat cu rafale de armă automată zeci de oameni, care luau parte la o manifestare cu ocazia sărbătorii evreiești Hanuka. Potrivit poliției erau adunați acolo,

într-o zonă cu iarbă, din partea de nord a plajei, peste 1.000 de persoane.

Martor: „Am văzut doi oameni, cu puști, ca lunetiștii... Și bum, bum, bum, se trăgea peste tot. La un moment dat unul a tras înspre mine. A ratat, și eu m-am ascuns după o mașină. Era acolo o mamă însărcinată, era foarte speriată. Am fugit cu ea și mi-a spus să sun la spital”.

Martor: „Am văzut un copil, o fetiță de vreo 8 ani, care fusese rănită la picior. Plângea și era întinsă pe jos, în spatele mamei ei. Mama era și ea la pământ, își strângea copiii în brațe. Celălalt copil avea cam 2 sau 3 ani. Așa stăteau, iar mulți oameni fugeau de acolo”.

Martor: „Am ieșit să fumez, pentru că nu ai voie să fumezi acolo... Am trecut peste acea împrejmuire, pe lângă locul unde era parcată o mașină de poliție, iar atunci au izbucnit împușcăturile. Toată lumea a început să fugă, iar lângă mine doi polițiști zăceau pe jos. Am căzut, îmi curgea sânge la mână”.

Pe aceeași pasarelă, locul de unde a fost comis masacrul - poliția l-a împușcat mortal pe unul dintre atacatori. În mașina lui au fost descoperite, ulterior, încărcături explozive artizanale, semn că pregătea un atac și mai îngrozitor.

Anthony Albanese, premierul Australiei: „Este un atac împotriva comunității evreiești în prima zi de Hanuka, care ar fi trebuit să fie o zi de bucurie, de sărbătoare. Este un act malefic de antisemitism, terorism, care a lovit inima națiunii noastre. Nu este loc pentru asemenea ură, violență și terorism în națiunea noastră. Să fie clar. Le vom eradica”.

Celălalt atacator este rănit în stare critică.

