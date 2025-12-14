Momentul în care un trecător i-a furat arma unuia dintre atacatorii din Sydney. Zeci de oameni au fost răniți | VIDEO

Stiri externe
14-12-2025 | 19:30
×
Codul embed a fost copiat

Un număr de 12 oameni printre care un rabin de origine britanică și un israelian au fost uciși iar alți 29 au fost răniți într-un atac înfiorător care a vizat comunitatea evreiască din Sydney.

autor
Stirileprotv

Doi indivizi au tras de pe o pasarelă în mulțimea strânsă la un eveniment de Hanuka, pe populara plajă Bondi. Premierul Australiei a denunțat„un act malefic de antisemitism  un act de terorism, care a lovit  în inima națiunii". Unul dintre atactori a fost ucis de poliție celălalt este în stare critică.

Atenție, urmează detalii, care vă pot afecta emoțional.

Un martor a filmat scene dramatice. Un bărbat l-a luat prin surprindere pe unul dintre atacatori. Se repede la acesta iar arma se mai descarcă o dată, în timp ce se luptă. Reușește însă să-l trântească la pământ și să-i smulgă pușca, apoi o îndreaptă spre el, forțându-l să se retragă.

Citește și
Atac pe plaja Bondi
Atac armat în masă pe o plajă din Australia. Cel puțin 12 oameni au murit. Unul dintre atacatori a fost ucis, celălalt, prins

Trecătorul erou pune arma jos și ridică mâinile – părând să arate poliției că nu este unul dintre asasini. În apropiere, pe o pasarelă pietonală, la mai puțin de 50 de metri distanță, al doilea atacator continuă să tragă.

De pe aceeași pasarelă, cei doi ucigași au fost filmați - anterior - de martori trăgând spre populara plajă Bondi, a orașului Sydney. De la înălțime, au împușcat cu rafale de armă automată zeci de oameni, care luau parte la o manifestare cu ocazia sărbătorii evreiești Hanuka. Potrivit poliției erau adunați acolo,
într-o zonă cu iarbă, din partea de nord a plajei, peste 1.000 de persoane.

Martor: „Am văzut doi oameni, cu puști, ca lunetiștii... Și bum, bum, bum, se trăgea peste tot. La un moment dat unul a tras înspre mine. A ratat, și eu m-am ascuns după o mașină. Era acolo o mamă însărcinată, era foarte speriată. Am fugit cu ea și mi-a spus să sun la spital”.

Martor:Am văzut un copil, o fetiță de vreo 8 ani, care fusese rănită la picior. Plângea și era întinsă pe jos, în spatele mamei ei. Mama era și ea la pământ, își strângea copiii în brațe. Celălalt copil avea cam 2 sau 3 ani. Așa stăteau, iar mulți oameni fugeau de acolo”.

Martor: „Am ieșit să fumez, pentru că nu ai voie să fumezi acolo... Am trecut peste acea împrejmuire, pe lângă locul unde era parcată o mașină de poliție, iar atunci au izbucnit împușcăturile. Toată lumea a început să fugă, iar lângă mine doi polițiști zăceau pe jos. Am căzut, îmi curgea sânge la mână”.

Pe aceeași pasarelă, locul de unde a fost comis masacrul - poliția l-a împușcat mortal pe unul dintre atacatori. În mașina lui au fost descoperite, ulterior, încărcături explozive artizanale, semn că pregătea un atac și mai îngrozitor.

Anthony Albanese, premierul Australiei: Este un atac împotriva comunității evreiești în prima zi de Hanuka, care ar fi trebuit să fie o zi de bucurie, de sărbătoare. Este un act malefic de antisemitism, terorism, care a lovit inima națiunii noastre. Nu este loc pentru asemenea ură, violență și terorism în națiunea noastră. Să fie clar. Le vom eradica”.

Celălalt atacator este rănit în stare critică.

Festival dedicat prăjiturilor de Crăciun, în Dubrovnik. Fondurile obținute de vânzări merg către copiii sărmani

Sursa: Pro TV

Etichete: australia, atac armat, Sydney,

Dată publicare: 14-12-2025 18:27

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO S-a retras din fotbal la 24 de ani și face o avere pe OnlyFans: „Nu voi regreta!”
GALERIE FOTO S-a retras din fotbal la 24 de ani și face o avere pe OnlyFans: „Nu voi regreta!”
Citește și...
Mărturia studentei supraviețuitoare după două atacuri armate, ultimul la Universitatea Brown. „Sunt foarte supărată”
Stiri externe
Mărturia studentei supraviețuitoare după două atacuri armate, ultimul la Universitatea Brown. „Sunt foarte supărată”

O studentă în anul al doilea la Universitatea Brown, care a supraviețuit împușcăturilor din 2018 din Parkland, Florida, este profund indignată după ce a trăit încă o dată experiența unui atac armat în campusul său.

Atac armat în masă pe o plajă din Australia. Cel puțin 12 oameni au murit. Unul dintre atacatori a fost ucis, celălalt, prins
Stiri externe
Atac armat în masă pe o plajă din Australia. Cel puțin 12 oameni au murit. Unul dintre atacatori a fost ucis, celălalt, prins

Cel puţin 12 persoane au fost ucise şi aproape 30 rănite în urma unui atac armat în apropierea unei adunări evreieşti pe plaja Bondi din Sydney.

Militari SUA ucişi într-o ambuscadă, în Siria. Alţi trei americani au fost răniţi în atac
Stiri externe
Militari SUA ucişi într-o ambuscadă, în Siria. Alţi trei americani au fost răniţi în atac

Trei cetățeni americani, doi militari ai Armatei SUA și un interpret civil, şi-au pierdut viaţa, sâmbătă, într-o ambuscadă care a avut loc în Palmira, în centrul Siriei.

Atentat dejucat la un târg de Crăciun din Bavaria. Cinci indivizi voiau să ucidă „cât mai multe persoane posibil”
Stiri externe
Atentat dejucat la un târg de Crăciun din Bavaria. Cinci indivizi voiau să ucidă „cât mai multe persoane posibil”

Autorităţile germane au dejucat un presupus complot care viza un atac cu maşină-capcană asupra unui târg de Crăciun din sudul ţării, arestând cinci bărbaţi consideraţi implicaţi în pregătirea atentatului.

Atac armat la Universitatea Brown. Nouă persoane au fost împușcate. Primele imagini cu suspectul
Stiri externe
Atac armat la Universitatea Brown. Nouă persoane au fost împușcate. Primele imagini cu suspectul

Nouă persoane au fost internate la Spitalul Rhode Island, iar alte două şi-au pierdut viaţa, după un atac la Universitatea Brown, prestigioasa instituţie de învăţământ din Rhode Island, membră a Ivy League, potrivit unui nou bilanţ al poliţiei.

Recomandări
Schimbare majoră la Kiev. Ucraina renunță la aderarea la NATO în schimbul garanțiilor de securitate occidentale
Stiri externe
Schimbare majoră la Kiev. Ucraina renunță la aderarea la NATO în schimbul garanțiilor de securitate occidentale

Ucraina a renunţat la ambiţia de a adera la NATO în schimbul unor garanţii de securitate din partea Occidentului, ca un compromis pentru a pune capăt războiului cu Rusia, a declarat Volodimir Zelenski înaintea negocierilor de la Berlin.

Sindicatul Europol, după ce Predoiu a fost premiat în SUA: Arhitectul care a desenat „Justiția Capturată”
Stiri actuale
Sindicatul Europol, după ce Predoiu a fost premiat în SUA: Arhitectul care a desenat „Justiția Capturată”

Sindicatul Europol a reacționat după ce vicepremierul Cătălin Predoiu a fost premiat în SUA pentru serviciul public și susține că dacă țara avea zece oameni ca el, „probabil că nu ar mai rămâne nimeni să stingă lumina”.

Atac armat în masă pe o plajă din Australia. Cel puțin 12 oameni au murit. Unul dintre atacatori a fost ucis, celălalt, prins
Stiri externe
Atac armat în masă pe o plajă din Australia. Cel puțin 12 oameni au murit. Unul dintre atacatori a fost ucis, celălalt, prins

Cel puţin 12 persoane au fost ucise şi aproape 30 rănite în urma unui atac armat în apropierea unei adunări evreieşti pe plaja Bondi din Sydney.

Top citite
1 inghetata
Shutterstock
Stiri Diverse
Diferențele dintre gelato, sorbet și înghețată. Ce desert să alegi și de ce
2 inima
Shutterstock
Doctor de bine
Arterele carotide pot preveni un AVC. Evaluarea ecografică depistează rapid îngustările periculoase
3 neti sandu
PRO TV
Horoscop cu Neti Sandu
Horoscop 14 decembrie 2025, cu Neti Sandu. Zodia care urmează să-și refacă mariajul
Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Romania, te iubesc!
Saxofonistul care-și cântă originile pe scenele lumii

43:22

Alt Text!
Apropo TV
Ediția 28

43:04

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 07.00 - 14 Decembrie 2025

02:32:14

Alt Text!
iBani
iBani - 15 Decembrie 2025

13:07

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28