Doi bărbați au murit după ce s-ar fi aruncat de pe un bloc cu zece etaje din Arad. Poliția a deschis o anchetă

Doi bărbați cu vârste aproximative de 50, respectiv 30 de ani, au murit după ce s-ar fi aruncat de pe un bloc cu zece etaje din municipiul Arad. La fața locului au intervenit de urgență pompierii, iar poliția a deschis o anchetă.

„Intervenim pentru acordarea primului ajutor medical în cazul a două persoane căzute de la înălțime, de pe un bloc din municipiul Arad, pe Calea Romanilor. La locul evenimentului intervine echipajul SMURD Terapie Intensivă Mobilă din cadrul Detașamentului Arad, precum și un echipaj SAJ.

La sosirea echipajelor medicale au fost identificate două victime, care prezentau leziuni incompatibile cu viața. Este vorba despre doi bărbați în vârstă de aproximativ 50, respectiv 30 de ani”, a transmis ISU Arad.

Poliția a deschis o anchetă

Decesul celor două persoane a fost constatat de către echipajul medical. Polițiștii au deschis o anchetă pentru a stabili exact ce s-a întâmplat.

Potrivit martorilor, cei doi bărbați s-ar fi aruncat de pe un bloc cu zece etaje, însă nimeni nu a putut spune ce i-a împins spre acest gest.

