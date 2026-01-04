Închisoarea din New York unde este încarcerat Nicolas Maduro, în imagini. Cum arată „Infernul pe Pământ” | GALERIE FOTO

Centrul de detenţie metropolitan din New York, închisoarea federală din New York unde este încarcerat Nicolas Maduro, a găzduit deţinuţi celebri ca Joaquin "El Chapo" Guzman, rapperul Sean "Diddy" Combs şi fostul lider hondurian Juan Orlando Hernandez.

autor
Alexandru Toader

Situată în districtul Brooklyn, aceasta a fost numită "Infernul pe Pământ". Este una dintre închisorile cu cea mai proastă reputaţie din oraş, alături de cea din Rikers, şi a făcut obiectul unor sesizări privind lipsa de personal, criminalitatea din interior şi condiţiile de viaţă dure din celule.

În singura închisoare federală din New York, cei aproximativ 1.200 de deţinuţi aşteaptă să fie judecaţi de tribunale federale, de când s-a închis Centrul Corecţional Metropolitan din sudul Manhattanului.

O fostă deţinută, britanica Ghislaine Maxwell, parteneră şi complice a infractorului sexual deja decedat Jeffrey Epstein, a denunţat condiţiile "inumane, crude şi degradante" din MDC şi a comparat celula sa cu cea a psihopatului Hannibal Lecter din "Tăcerea mieilor".

Un alt deţinut, fostul secretar mexican pentru securitate publică, Genaro Garcia Luna, a denunţat într-o scrisoare făcută publică de avocatul său omorurile şi înjunghierile la care a fost martor.

Pe lista lungă cu personaje "celebre" s-a alăturat în 2024 Luigi Mangione, acuzat de uciderea directorului executiv al companiei de asigurări UnitedHealthcare, care avea legături cu controversatul rapper Sean "Diddy" Combs.

Fostul consilier al preşedintelui Donald Trump, Michael Cohen, a fost şi el încarcerat în această instituţie în 2020, fiind acuzat între altele de evaziune fiscală, şi îşi amintea că în aceeaşi perioadă s-a aflat şi Combs în această închisoare.

"(Combs) se trezise pe un pat de oţel cu o saltea de 3,5 cm, fără pernă, într-o celulă de 2,4 x 3 metri, care, vă asigur, este dezgustătoare", a spus fostul consilier al lui Trump, adăugând că în prima etapă a izolării nu a avut acces la cărţi.

În prezent, presupusul lider al cartelului Sinaloa, Ismael "El Mayo" Zambada Garcia, este altă "celebritate" în această închisoare, în aşteptarea procesului, sub acuzaţiile de crimă şi trafic de droguri.

În 2019, situaţia din închisoarea federală a generat proteste după şapte zile în care nu existase parţial electricitate şi încălzire.

Conform înregistrărilor video postate pe reţelele de socializare, mulţi deţinuţi băteau în geamuri cu obiecte pentru a cere ajutor, după mai multe zile în care temperatura din New York ajunsese la -15 grade Celsius. În plus, avocaţii deţinuţilor au raportat lipsa serviciilor medicale.

Incidentul din 2019 a determinat Departamentul de Justiţie să deschidă o anchetă pentru a evalua dacă Biroul Penitenciarelor dispunea de "planuri de urgenţă adecvate" pentru a remedia condiţiile de viaţă ale deţinuţilor.

La rândul lor, deţinuţii au intentat un proces colectiv, care a dus la despăgubirea a 1.600 dintre ei cu aproximativ zece milioane de dolari pentru că au suportat frigul şi condiţii inumane din cauza întreruperii furnizării de energie electrică.

Sursa: Agerpres

Etichete: new york, inchisoare, nicolas maduro,

Dată publicare: 04-01-2026 16:52

