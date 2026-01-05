„Tradiționalele” cozi de început de an, la direcțiile de taxe și impozite: „Deocamdată, vreau să aflu ce am de plătit”

05-01-2026 | 19:39
Întorși la muncă după vacanța de iarnă sau pur și simplu hotărați să scape măcar de una dintre griji, românii care au vrut să-și plătească taxele, luni, 5 ianuarie, au întâmpinat probleme. Aplicația ghișeul.ro nu a funcționat.

autor
Valentina Neagu

Problema tehnică le-a dat planurile peste cap celor care se așteptau să rezolve totul comod din fața calculatorului. Ceilalți s-au izbit la ghișee de frig și aglomerație.

Cei care au încercat să își achite impozitele online pe platforma ghișeul.ro au fost informați că a expirat conexiunea. Reprezentanții Autorității pentru Digitalizarea României, transmit că s-a ajuns aici pentru că la începutul fiecărui an primăriile își actualizează taxele și impozitele, iar din acest motiv plățile online pot fi sistate.

În plus oamenii au blocat platforma pentru că au accesat-o în număr mare în același timp.

Dragoș Cristian Vlad, președintele Autorității pentru Digitalizarea României: „Lucrăm împreună cu colegii și cu specialiștii pentru a remedia chestiile astea, disfuncționalitățile, e o chestie punctuală pentru că s-au creat cozi, lumea intră să-și vizualizeze în primă fază cuantumul și după aia execută plătile. Nicio informație procesată pe platforma ghișeu nu se va pierde sau nu se va șterge.”

ghiseul.ro
Platforma de plată a taxelor și impozitelor, Ghișeul.ro, nu a funcționat câteva ore: ”Serviciul nu este disponibil”

Doar în prima zi a anului s-au făcut plăți de peste 12 milioane de lei pe ghișeul.ro.

Între timp, la direcțiile de taxe și impozite s-au format tradiționalele cozi. Cum mulți s-au grăbit să-și plătească dările, ca să scape de grija lor, au fost aduși angajați și de la alte direcții, ca să facă față.

Contribuabil: „Am venit să plătesc impozitul la mașină și s-o scot din evidență, pentru că s-au mărit taxele și nu se mai poate. S-a făcut, de la 2600 de lei, s-a făcut aproape 3400-3500 de lei. O s-o înscriu pe altă țară, pe Bulgaria.”

Contribuabil: „Deocamdată, vreau să aflu ce am de plătit. Dacă s-au mărit taxele, eu de unde să știu ce am de plătit?”

Contribuabil: „Impozitul la casă, dar să vină pensia întâi.”

Radu Tiliță, purtător de cuvânt Primăria Sectorului 5: „Pentru a scăpa cât mai ușor de aceste cozi am luat decizia împreună cu colegii de la primăria Sectorului 5 să aducem personal din celelalte puncte de încasare.”

Contribuabil: „Dacă avem pretenția să meargă lucrurile în țară trebuie să plătim.”

Cristian Duţu, director General al Direcției Generale de Impozite şi Taxe Locale Sector 2: ”Diferențe sunt în primul rând majorarea impozitului pe clădiri și pe terenuri, majorarea impozitului pe clădiri provine atât de la mărirea cu 70% a normei pe metrul pătrat, cât și prin abrogarea unor reduceri care se acordau contribuabililor pentru vechimea clădirii”.

Pe de altă parte, în Constanța și Galați nu s-au afișat deloc taxele, iar locuitorii vor afla abia zilele viitoare cât au de plată în 2026.

Trump vrea să facă Venezuela „măreață din nou”, dar după propriile condiții. Hegseth: „A dat dovadă de leadership american”

