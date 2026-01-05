România construiește primii kilometri de autostradă din Republica Moldova. Cum va arăta

Autoritățile române au prezentat cum vor arăta ultimii 15 kilometri ai Autostrăzii A8 spre frontiera cu Republica Moldova.

La finalul anului 2025, Compania Națională de Investiții Rutiere a lansat licitația pentru proiectarea și execuția Tronsonului 4 al Autostrăzii Unirii Târgu Neamț-Iași-Ungheni, ultimii 15 kilometri ai Autostrăzii A8 spre frontiera cu Republica Moldova.

Termenul de depunere al ofertelor este 26 ianuarie, ora 15:00.

„Finalul acestui an ne aduce o veste excelentă pentru Autostrada Unirii A8. Compania Națională de Investiții Rutiere a lansat astăzi licitația pentru proiectarea și execuția Tronsonului 4 Târgu Neamț – Iași – Ungheni, ultimii 15,5 kilometri ai autostrăzii, la granița cu Republica Moldova. Întregul proiect A8 de la Moțca la Ungheni va fi finanțat prin Programul SAFE – Security Action for Europe”, anunțase secretarul de stat Horațiu Cosma, potrivit Profit.

Ce presupune contractul

„• 15 km lungime traseu

• 14 poduri și pasaje

• 2 tunele, dintre care cel mai lung va avea 1700 m lungime

• 2 noduri rutiere cu Spitalul Regional și Aeroportul Iași, respectiv nodul Golăiești

• 2,77 km drum de legătură între nodul Golăiești și Podul de Flori peste Prut de la Ungheni

Dar și:

• construirea primilor km de Autostrada pe teritoriul Basarabiei (4,7 km)

• conexiunea cu viitorul hub logistic multimodal - obiectul unei cereri comune de finanțare a celor două țări”

Valoarea estimată a contractului aferent lotului 4 al A8 este de 4,7 miliarde lei, iar sursa de finanțare va fi asigurată prin Programul Security Action for Europe, a anunțat și secretarul de stat al Ministerului Transporturilor.

