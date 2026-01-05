România construiește primii kilometri de autostradă din Republica Moldova. Cum va arăta

Stiri actuale
05-01-2026 | 20:20
autostrada
Shutterstock

Autoritățile române au prezentat cum vor arăta ultimii 15 kilometri ai Autostrăzii A8 spre frontiera cu Republica Moldova.

autor
Lorena Mihăilă

La finalul anului 2025, Compania Națională de Investiții Rutiere a lansat licitația pentru proiectarea și execuția Tronsonului 4 al Autostrăzii Unirii Târgu Neamț-Iași-Ungheni, ultimii 15 kilometri ai Autostrăzii A8 spre frontiera cu Republica Moldova.

Termenul de depunere al ofertelor este 26 ianuarie, ora 15:00.

„Finalul acestui an ne aduce o veste excelentă pentru Autostrada Unirii A8. Compania Națională de Investiții Rutiere a lansat astăzi licitația pentru proiectarea și execuția Tronsonului 4 Târgu Neamț – Iași – Ungheni, ultimii 15,5 kilometri ai autostrăzii, la granița cu Republica Moldova. Întregul proiect A8 de la Moțca la Ungheni va fi finanțat prin Programul SAFE – Security Action for Europe”, anunțase secretarul de stat Horațiu Cosma, potrivit Profit.

Citește și
etilotest
O șoferiță a fost prinsă băută la volan, în Hunedoara. Aparatul etilotest a rezultat 1,19 mg/l alcool pur în aerul expirat

autostrada

autostrada

Ce presupune contractul

„• 15 km lungime traseu

• 14 poduri și pasaje

• 2 tunele, dintre care cel mai lung va avea 1700 m lungime

• 2 noduri rutiere cu Spitalul Regional și Aeroportul Iași, respectiv nodul Golăiești

• 2,77 km drum de legătură între nodul Golăiești și Podul de Flori peste Prut de la Ungheni

Dar și:

• construirea primilor km de Autostrada pe teritoriul Basarabiei (4,7 km)

• conexiunea cu viitorul hub logistic multimodal - obiectul unei cereri comune de finanțare a celor două țări”

Valoarea estimată a contractului aferent lotului 4 al A8 este de 4,7 miliarde lei, iar sursa de finanțare va fi asigurată prin Programul Security Action for Europe, a anunțat și secretarul de stat al Ministerului Transporturilor.

Sursa: StirilePROTV

Etichete: Republica Moldova, autostrada, contract,

Dată publicare: 05-01-2026 19:54

Articol recomandat de sport.ro
Ce salariu va avea Louis Munteanu în America
Ce salariu va avea Louis Munteanu în America
Citește și...
Aglomerație pe autostrada A1, la ieșire din țară. Românii și-au umplut portbagajele și au plecat la muncă, în străinătate
Stiri actuale
Aglomerație pe autostrada A1, la ieșire din țară. Românii și-au umplut portbagajele și au plecat la muncă, în străinătate

Este din nou aglomerație pe A1, la ieșirea din țară. După sărbătorile petrecute acasă, românii se întorc la locurile de muncă din străinătate.

O șoferiță a fost prinsă băută la volan, în Hunedoara. Aparatul etilotest a rezultat 1,19 mg/l alcool pur în aerul expirat
Stiri actuale
O șoferiță a fost prinsă băută la volan, în Hunedoara. Aparatul etilotest a rezultat 1,19 mg/l alcool pur în aerul expirat

O femeie din Timiş care conducea un autoturism pe autostrada A1 a fost oprită de poliţiştii din Hunedoara, care bănuiau că aceasta consumase alcool.

Anthony Joshua a fost implicat într-un accident grav. Două persoane au murit. În ce stare se află boxerul la categoria grea
Stiri externe
Anthony Joshua a fost implicat într-un accident grav. Două persoane au murit. În ce stare se află boxerul la categoria grea

Boxerul de categorie grea, în vârstă de 36 de ani, a fost implicat luni într-un accident pe autostrada Lagos-Ibadan.

Accident de proporții în Japonia. 67 de vehicule implicate într-un carambol devastator | Video
Stiri externe
Accident de proporții în Japonia. 67 de vehicule implicate într-un carambol devastator | Video

Cel puţin două persoane au murit, iar alte 26 au fost rănite, cinci grav, într-un accident rutier în care au fost implicate 67 de maşini, pe autostrada Kan-Etsu, la Minakami, în Japonia, la începutul vacanţei de Anul Nou.

Infern pe o autostradă înzăpezită din Japonia, după un accident în lanț între 67 de mașini. Doi morți și 26 de răniți. VIDEO
Stiri externe
Infern pe o autostradă înzăpezită din Japonia, după un accident în lanț între 67 de mașini. Doi morți și 26 de răniți. VIDEO

Un grav accident în condiții de ninsoare a dus la moartea a două persoane și rănirea altor 26 pe o autostradă din Japonia, vineri seara, în contextul începerii sezonului sărbătorilor de sfârșit de an.

Recomandări
Nicolas Maduro a pledat nevinovat în fața judecătorilor din SUA: „Sunt în continuare președintele țării mele”
Stiri externe
Nicolas Maduro a pledat nevinovat în fața judecătorilor din SUA: „Sunt în continuare președintele țării mele”

Nicolás Maduro și soția sa, Cilia Flores, au apărut în fața instanței. Președintele Venezuelei este acuzat de narcoterorism.  Judecătorul a stabilit că liderul de la Caracas va rămâne în arest la New York şi va fi audiat din nou pe 17 martie.

Cum va fi anul 2026 pentru angajații din România. Creșterile salariale din privat vor fi mai mici decât în 2025
Stiri Economice
Cum va fi anul 2026 pentru angajații din România. Creșterile salariale din privat vor fi mai mici decât în 2025

Angajații din privat trebuie să se aștepte în 2026 la creșteri salariale mai mici decât anul trecut sau doar la majorări punctuale acordate strict pe criterii de performanță.

O fostă directoare a luat 6 milioane de euro din firmă ca să își ia bijuterii și poșete. O discuție cu soțul a dat-o de gol
Stiri Justitie
O fostă directoare a luat 6 milioane de euro din firmă ca să își ia bijuterii și poșete. O discuție cu soțul a dat-o de gol

O fostă directoare economică este acuzată că ar fi luat fraudulos în jur de 6 milioane de euro din conturile companiei farmaceutice la care a lucrat.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 05 Ianuarie 2026

45:59

Alt Text!
Vorbește Lumea
05 Ianuarie 2026

01:45:26

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
30 Decembrie 2025

01:31:17

Alt Text!
Întrebarea mesei rotunde
Emilia Popescu la întrebarea mesei rotunde

42:11

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28