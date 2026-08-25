Din imaginația și talentul ei muzical s-au născut aproximativ 3.000 de piese, inclusiv mai multe cântece devenite clasice ale genului country, precum „Jolene” (1973), „9 to 5” (1980) și „I Will Always Love You” (1974), un cântec reinterpretat ulterior cu mare succes de Whitney Houston în 1992, potrivit Agerpres.

De-a lungul unei cariere de peste 60 de ani, Dolly Parton, supranumită „regina muzicii country”, a lansat zeci de albume, a vândut peste 100 de milioane de discuri și și-a plasat piesele în fruntea topurilor country mai des decât oricare altă cântăreață.

A fost premiată și în categorii dedicate muzicii pop, cu o piesă precum „Islands in the Stream”, și a jucat în superproducții hollywoodiene precum „Nine to Five” (1980), la a cărei coloană sonoră a contribuit, și „Steel Magnolias” (1989).

Dolly Parton a contribuit decisiv și la definirea felului în care o femeie poate să își controleze imaginea publică într-o industrie majoritar masculină, devenind o personalitate monumentală a muzicii din Statele Unite, iar cântecele ei au fost reinterpretate apoi de un număr impresionant de artiști.

Silueta, coafurile și ținutele ei vestimentare au contribuit la crearea legendei sale.

De asemenea, Dolly Parton a luptat împotriva sexismului în propriul său stil: fără violență, valorificându-și căldura umană și spiritul antreprenorial pentru a clădi una dintre cele mai mari averi din industria muzicală americană.

„Îmi place machiajul, îmi plac hainele și asta se potrivește personalității mele”, declara ea pentru postul de radio NPR în 2001.

O șoaptă îndurerată

Dolly Rebecca Parton s-a născut pe 19 ianuarie 1946 într-o cabană din comitatul Sevier, în inima statului Tennessee, fiind al patrulea copil al unei familii sărace cu doisprezece copii.

Și-a cultivat talentul muzical încă de mică, cântând mai întâi găinilor în fața casei modeste a familiei sale din Munții Apalași, apoi, de la vârsta de 13 ani, pe scena legendară a sălii de concerte Grand Ole Opry din Nashville, a cărei emisiune radiofonică de muzică country era difuzată în toată țara.

Deși era o chitaristă talentată, vocea sa de soprană - cu un vibrato care, uneori, se stingea într-o șoaptă îndurerată - a fost cea care i-a cucerit pe criticii muzicali.

După absolvirea liceului, s-a stabilit la Nashville, capitala muzicii country, și s-a alăturat rapid emisiunii muzicale a lui Porter Wagoner, ceea ce a permis ca melodiile ei să răsune în milioane de gospodării americane și a făcut-o să devină, la vârsta de 21 de ani, una dintre cele mai populare interprete ale scenei muzicale din Statele Unite.

În 1971, ea a lansat „Coat of Many Colors”, o melodie simplă, cu tematică biblică, ce spune povestea modului în care mama sa a depășit sărăcia.

Însă balada sa „I Will Always Love You” - un omagiu emoționant adus fostului său partener de scenă, Porter Wagoner, compus după despărțirea lor profesională din 1973 - a fost cea care i-a adus succesul internațional.

O versiune a acestui cântec, interpretată de Whitney Houston, înregistrată pentru coloana sonoră a filmului „The Bodyguard” în 1992, a devenit unul dintre cele mai bine vândute single-uri din toate timpurile.

Merit

Cântăreața Dolly Parton a inaugurat apoi propriul parc tematic, „Dollywood”, în 1986, în apropierea locului unde a crescut. Atrăgând milioane de vizitatori în fiecare an, parcul a devenit un imens succes comercial.

Antreprenoare talentată, ea a lansat totodată o editură, un post de radio, restaurante și - la vârsta de 75 de ani - un parfum, numit „Dolly”.

Pentru a combate analfabetismul, a donat aproximativ 100 de milioane de cărți copiilor nevoiași din întreaga lume.

De asemenea, în 2020, a donat suma de 1 milion de dolari pentru Universitatea Vanderbilt din statul său natal, Tennessee, contribuind astfel la dezvoltarea vaccinului împotriva COVID-19 creat de compania Moderna.

Nu a avut copii și a declarat într-un interviu că melodiile sale „o vor susține la bătrânețe”.

În 2021, a dezvăluit că a refuzat Medalia Prezidențială pentru Libertate oferită de Donald Trump - cea mai înaltă distincție civilă din Statele Unite -, explicând că nu dorea să călătorească la Washington în timpul pandemiei de COVID-19.

„Nici măcar nu sunt sigură că o merit”, a declarat ea pentru NBC. „Dar este un compliment frumos din partea celor care cred că aș putea să o merit”, a adăugat legendara artistă americană.