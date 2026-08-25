Dolly Parton a murit. Legendara cântăreață de muzică country avea 80 de ani

Moartea sa a fost anunțată pe Instagram de nepotul ei, Brian Seaver, potrivit The Guardian.

Problemele de sănătate ale lui Parton au ajuns pe prima pagină a ziarelor în toamna anului 2025. În 28 septembrie, ea a anunţat că nu va putea duce la bun sfârşit seria de şase spectacole programate pentru luna decembrie la Caesars Palace din Las Vegas, care fusese anunţată ca o revenire mult aşteptată pe scena concertelor.

Cel mai important moment public al lui Parton din ultimii ani a fost includerea sa în Rock & Roll Hall of Fame în 2022. Iniţial, ea a declarat că nu dorea această onoare atunci când numele ei a apărut pe lista candidaţilor din acel an, afirmând că nu este un artist rock adevărat, dar a cedat în faţa presiunii entuziaste. Ulterior, Parton a lansat în 2023 ceea ce s-a dovedit a fi ultimul ei album, „Rockstar”, în care a interpretat duete alături de vedete de prim rang şi şi-a asumat titlul de „rocker” pe care îl respinsese iniţial.

A scris într-o singură zi două dintre cele mai cunoscute melodii

Atât de talentată încât a scris într-o singură zi două dintre cele mai cunoscute melodii ale secolului XX – „Jolene” și „I Will Always Love You” –, Parton s-a remarcat prin poveștile vii din cântecele sale, profunzimea emoțională și forța melodiilor, toate interpretate cu vocea sa inconfundabilă.

Dintr-un catalog care a ajuns să cuprindă sute de cântece, artista a avut un număr record de 25 de melodii pe primul loc în clasamentul country din SUA și 47 de albume în Top 10 country. A cucerit și clasamentele pop cu „9 to 5”, care a ajuns pe primul loc în SUA în 1980.

În paralel cu muzica, a avut și o carieră apreciată în actorie, primind de două ori nominalizări la Globurile de Aur pentru rolurile sale. De asemenea, programul său de alfabetizare, Imagination Library, a donat copiilor peste 150 de milioane de cărți.

Toate acestea au fost însoțite de stilul său spectaculos, ținutele cu pietre strălucitoare și coafurile voluminoase. Una dintre cele mai cunoscute replici ale sale despre propria înfățișare – „costă mulți bani să arăți atât de ieftin” – a devenit un exemplu al umorului caracteristic artistei.