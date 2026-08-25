”Am văzut comunicatul Parchetului astăzi, am sunat-o după aceea pe doamna Trăilă, am rugat-o ca mâine dimineaţă să vină să purtăm o discuţie, să înţeleg care sunt acuzele care i se aduc şi vom lua mâine o decizie după discuţia pe care o să o am cu dânsa. Nu ştiu de ce este acuzată dânsa şi ce rol are în această ecuaţie, pentru că acel cetăţean care a venit la mine în birou fără să ştiu care este scopul pentru care vine şi fără să îi ştiu CV-ul s-a programat prin cabinetul de premier, prin colegul care e şi el suspect în acest caz. În afară de ceea ce am văzut astăzi, nu ştiu în ce context este dânsa implicată, dar niciodată, cineva ca să intre la mine nu a trebuit să plătească, niciun ban. Trebuie să văd care este situaţia, încerc să nu condamn pe cineva înainte de a vedea despre ce este vorba”, a afirmat Ilie Bolojan, marţi seară, la Digi24.

Întrebat dacă se aşteaptă să fie implicat în dosarul penal, el a răspuns: ”Nu mă aştept, dar în orice dosar de genul acesta, dacă ai avut o tangenţă sau alta, la un moment dat poţi să fii invitat să dai o declaraţie”.

Bolojan a subliniat că, niciodată, cât timp a exercitat o funcţie publică, nu a încălcat legea.

De ce e acuzat secretar general adjunct al Guvernului

Fosta deputată Cristina Trăilă (PNL), secretar general adjunct al Guvernului, a fost audiată, marţi, la sediul DNA Iaşi, în dosarul omului de afaceri Fănel Bogos, ajuns, anul trecut, alături de fostul preşedinte PNL Vaslui Mihai Barbu, în biroul lui Ilie Bolojan. Trăilă a venit la sediul DNA însoţită de avocat. Conform DNA, continuă urmărirea penală a Cristinei Trăilă pentru complicitate la folosirea influenţei ori autorităţii în scopul obţinerii pentru sine ori pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite. Anchetatorii o acuză că ”ar fi sprijinit demersurile inculpatului Barbu Mihai de exercitare a influenţei asupra preşedintelui A.N.S.V.S.A., în scopul înlocuirii din funcţie a directorului D.S.V.S.A. Vaslui” cu o persoană agreată de Bogoş.

PSD îi cere demisia secretarului general adjunct al Guvernului, Cristina Trăilă, după ce aceasta a fost pusă sub acuzare de DNA într-un dosar de trafic de influență și susține că premierul demis Ilie Bolojan trebuie să ofere explicații, în condițiile în care numele său apare în ancheta procurorilor.

Și Alianţa pentru Unirea Românilor a cerut premierului interimar Ilie Bolojan să o elibereze „de urgenţă” pe Cristina Trăilă din funcţia de secretar general adjunct al Guvernului, după ce DNA a dispus urmărirea penală a acesteia într-un dosar privind folosirea influenţei politice.