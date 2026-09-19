„Astăzi diplomaţia a învins. Avem din nou Clasa I de limbă română la Orlivka! La 18 septembrie a.c., Consulul Gerant al României la Odesa, Claudiu Tătaru, a revenit la Orlivka/Cartal, pentru găsirea unei soluţii definitive privind protejarea dreptului copiilor din comunitatea românească de a beneficia de educaţie în limba maternă. În urma discuţiilor, Consiliul Profesoral al şcolii din Orlivka a adoptat decizia de redeschidere a clasei I cu predare în limba română, decizie aprobată ulterior de autoritatea locală din Reni. Începând de luni, 21 septembrie a.c., cei 7 copii reînscrişi vor relua cursurile în limba română”, anunţă consulatul pe pagina de Facebook.

De asemenea, precizează, soluţia convenită asigură continuitatea învăţământului în limba maternă la Orlivka, în actualul cadru educaţional.

„Totodată, perioada până la aplicarea, începând cu 1 septembrie 2027, a noii etape a reformei învăţământului secundar din Ucraina oferă autorităţilor de resort din România şi Ucraina intervalul necesar pentru identificarea unei soluţii durabile, la nivel instituţional, privind păstrarea şi dezvoltarea învăţământului în limba română pentru comunitatea istorică românească din Ucraina”, explică reprezentanţa diplomatică.

La discuţii, alături de consulul României, au participat Rodion Abashev - şeful Administraţiei Militare Raionale Ismail, primarul oraşului Reni - Igor Plehov, Lilia Bondarenko - şeful secţiei de învăţământ din Reni şi Olena Kaluian - Directorul şcolii din Orlivka (Cartal).

De asemenea, la întâlnire au participat părinţii etnici români, reprezentanţii mass media locale şi ai asociaţiilor româneşti din regiunea Odesa.

Controverse după închiderea unei clase cu predare în limba română din Ucraina

Miercuri seară, Ministerul de Externe anunţa că face verificări, după ce a fost informat cu privire la situaţia clasei I cu predare în limba română din Cartal (Orlivka), localitate din regiunea Odesa, unde etnicii români ar reprezenta aproape 100% din populaţie. După numeroase demersuri, clasa a fost deschisă la 1 septembrie, dar închisă patru zile mai târziu. Părinţii ar fi fost îndemnaţi să trecă copiii în clasa cu predare în limba ucraineană. Consulatul General al României la Odesa a contactat imediat autorităţile locale şi regionale.

Potrivit www.ziua.md, comunitatea românească din regiunea Odesa se confruntă cu o nouă dispută privind dreptul copiilor de a studia în limba maternă. În satul Cartal (Orlivka), raionul Ismail, o clasă I cu predare în limba română, pentru deschiderea căreia părinţii au făcut demersuri timp de mai multe luni, a funcţionat doar patru zile de la începutul noului an şcolar.

Părinţii care şi-au înscris copiii la clasa cu predare în limba română ar fi fost îndemnaţi să-şi retragă cererile şi să-i înscrie în clasa cu predare în limba ucraineană. Ei ar fi fost nevoiţi să depună şi să rescrie cererile de mai multe ori. În ajunul începerii anului şcolar, aceştia au depus pentru a cincea oară cererile pentru formarea clasei române.