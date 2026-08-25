Vibrația zilei este 8 și, dacă o să fim ceva mai economi, o să fim în câștig.

Horoscop 26 august 2026 – FECIOARĂ

Se adună bani din restanțe, din colaborări și o să vă descurcați cu cheltuielile zilnice, ba chiar o să aveți și pentru o ieșire la sfârșit de săptămână.

O să puteți ajunge și acolo unde v-ați propus de multă vreme și o să vă luați o porție generoasă de respiro, acum sau în weekend.

Horoscop 26 august 2026 – BALANȚĂ

O să plecați cu grupul pe undeva, pot fi și probleme de serviciu și o să vă priască plimbarea, dar și munca o să fie cu folos, c-o să pună toată lumea umărul.

Cineva dintr-o fostă relație s-ar putea să vă ceară o a doua șansă și, dacă vă mai leagă aceleași sentimente, o să i-o acordați.

Horoscop 26 august 2026 – SCORPION

Vi se face, în sfârșit, dreptate, e un câștig de cauză după o sentință judecătorească și o să vă puteți așeza la casa voastră sau poate la serviciul potrivit.

Se poate să-ntâlniți pe cineva care să rezoneze cu stilul vostru și să-ncepeți o relație care să vă facă fericiți.

Horoscop 26 august 2026 – SĂGETĂTOR

Vouă or să vă parvină banii pe care i-ați tot cerut și o să vă bucurați de un capital cu care puteți da o fugă la malul mării sau în țara vecină, la plajă.

Poate reușiți, printre picături, să ajungeți și la medic să vedeți dacă organismul e în stare de bună funcționare.

Horoscop 26 august 2026 – CAPRICORN

Un act pe care-l așteptați cine știe de când se poate semna și să faceți progrese, să căpătați o funcție, chiar și fără concurs.

E cineva hotărât să vă ia-ntr-o aventură profesională și o să fie un câștig cert – trebuie doar să acceptați.

Horoscop 26 august 2026 – VĂRSĂTOR

Se poate să faceți o rezervare pentru weekend, să dați o fugă prin țară, prin lume, ca să vă bucurați de experiențe noi și de peisaje, de oameni diferiți.

Vi se propune o colaborare, poate fi o ofertă de-acum câteva luni și o să fiți de acord, că v-ați convins între timp.

Horoscop 26 august 2026 – PEȘTI

Prezența cuiva o să aducă o nouă lumină în cazul unei neînțelegeri mai vechi și o relație poate continua, dacă n-a apărut altcineva între timp.

O veste neașteptată și se poate stinge un conflict mocnit și viața capătă alt sens.

Horoscop 26 august 2026 – BERBEC

Se poate să faceți cunoștință cu cineva care simte că vă asortați și poate o să cultivați relația, că promite să vă aducă un confort afectiv.

E posibil să apară situații noi la serviciu și să vă pliați pe cerințele de moment, să nu faceți opinie separată.

Horoscop 26 august 2026 – TAUR

Se poate să rezolvați niște treburi pe-acasă și să faceți un efort să păstrați bani pentru o escapadă turistică în weekend, să vă mai relaxați un pic.

Vi se fac oferte de lucru și, dacă n-aveți alte treburi pe cap, vă puteți încumeta să mai lucrați și altceva ca să câștigați mai mulți bani.

Horoscop 26 august 2026 – GEMENI

O să vi se rezolve o chestiune mai complicată și o să puteți avansa cu restul treburilor, să faceți progrese la slujbă sau poate aveți și afaceri particulare.

E posibil să vă dedicați unei activități extraprofesionale și care să nu vă solicite din cale-afară, ba chiar să vă relaxeze.

Horoscop 26 august 2026 – RAC

Se poate să vă lansați într-o aventură profesională și să aveți porția voastră de succes după lungi eforturi și așteptări.

Dacă vă bate gândul să vă mutați la alt serviciu, gândiți-vă că poate aveți o șansă de progres aici unde sunteți.

Horoscop 26 august 2026 – LEU

E cineva care vă propune un business și, dacă nu sunteți prinși cu alte treburi, o să vă dați acceptul, că vor fi niște bani de care o să aveți nevoie.

Se rezolvă o problemă financiară și o să fiți și voi cu dările la zi, ca să stați liniștiți în concediu, oricum, să vă tihnească.