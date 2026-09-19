Nu este însă suficient să fie create noi posturi: medicii și asistenții trebuie să fie stimulați, prin salarii, condiții de muncă și perspective de carieră mai bune.

În România, deși Guvernul a deblocat posturi, iar autoritățile locale acordă beneficii în unitățile medicale mici locurile scoase la concurs rămân adesea neocupate.

Valentin este chirurg la Spitalul din Vălenii de Munte, Prahova. Face zilnic naveta din București. Deocamdată, nu ia în calcul varianta de a-și muta aici soția și cei 3 copii.

Valentin Tomescu, medic: „Noi medicii tineri suntem mai atenți la echilibrul dintre viața personală, familia și munca profesională''

Spitalul este renovat, a fost cumparată aparatură nouă, posturile au fost scoase la concurs, dar nu se prezintă nimeni. Medicii pot primi aici și locuințe noi.

Liliana Mareș, viceprimar Vălenii de Munte: „Este o investiție cam de 850.000 de euro, apartamentele sunt perfect locuibile, au toate utilitățile. Apartamentele sunt luminoase”.

Deficitul de specialiști din orașele mici care se tot adâncește este una dintre problemele identificate la nivel european, iar europarlamentarii au votat un plan de măsuri care să combată criza forței de muncă din domeniul medical. Strategia europeană prevede stimulente pentru zonele deficitare, condiții bune de muncă și folosirea inteligenței artificiale și a telemedicinei pentru a sprijini personalul.

Corespondent Pro TV: „Europearlamentarii vorbesc despre faptul că țările cu venituri ridicate recrutează ușor personal medical din cele mai puțîn dezvoltate și vor strategii care să reducă aceste plecări, fără a limita însă dreptul la libera circulație. Organizația Mondială a Sănătății estima că în jur de 45.000 de medici și asistente medicale cu cetațenie română lucrau în alte țări OECD. Doar anul trecut, peste 1.200 de doctori au solicitat documentele necesare pentru a putea profesa în străinătate”.

La sfârsitul lunii iulie, Guvernul a aprobat deblocarea angajărilor pentru aproape 6900 de posturi vacante. 1400 sunt pentru medici.

Cristina Tache, manager Spitalul Orășenesc Vălenii de Munte: „Nimeni nu cere informații despre posturile vacante pe care noi le punem pe site”.

10 posturi pentru medici sunt la spitalul orășenesc Negrești Oaș, complet renovat și dotat cu aparatură nouă.

Dalma Pap, manager spitalul Negrești: „Tinerii specialiști au salariile undeva între 7.000 și 8.000 lei pentru început, în funcție de vechime și de specialitate, la care se adaugă și sporuri pot să ajungă undeva la 14.000 15.000 lei. Primăria le oferă în cadrul ANL locuințe''

Cseke Atilla, ministrul interimar al Sănătății: „Trebuie să mergem spre modele care funcționează de mult în alte state. Comunitățile locale să poată susțină pe vremea studenției acest viitor medic, care apoi să aibă posibilitatea să se întoarcă acasă sau în acea zonă și să poată să profeseze”.

În Statele Unite ale Americii tinerii care urmează medicina primesc sprijin financiar pentru a-și plăti studiile, cu o condiție. Să profeseze măcar doi ani în comunitățile cu deficit de medici.