Descrisă drept o „oază fermecătoare de pace și frumusețe”, insula Crevan oferă o „priveliște spectaculoasă” asupra insulei principale a Veneției, fiind însă departe de aglomerația acesteia.

Situată la doar câteva minute cu barca de insulele Burano și Torcello și având o suprafață puțin mai mică decât cea a unui teren standard de fotbal, Crevan a fost amenajată în 1806 de armata franceză, în perioada napoleoniană, ca avanpost strategic pentru apărarea părții de nord a lagunei Veneției în fața Imperiului Austriac.

În 1815, însă, insula a intrat sub stăpânire austriacă, pentru ca în 1866 să treacă în proprietatea statului italian, după anexarea regiunii Veneto la Regatul Italiei. Crevan a continuat să aibă un rol militar până după Primul Război Mondial.

După ani în care a fost neglijată, insula a fost cumpărată de un proprietar privat, iar clădirile sale au fost restaurate și transformate în proprietăți rezidențiale.

Cea mai importantă construcție este fortul napoleonian, transformat de actualul proprietar într-o vilă de mici dimensiuni, cu patru dormitoare, înconjurată de peluze atent îngrijite, grădini de legume și fructe și numeroși copaci. Insula dispune, de asemenea, de un ponton privat de-a lungul micului său canal interior și de un heliport.

Crevan a fost scoasă la vânzare prin intermediul mai multor agenții imobiliare de lux, printre care Lionard Luxury Real Estate și Dimora Italian Real Estate, afiliată Christie’s International. Prețul cerut este însă confidențial și este comunicat doar potențialilor cumpărători.

„Crevan oferă privilegiul de a te retrage din lume fără să părăsești vreodată farmecul universal al Veneției”, a declarat Dimitri Corti, fondator și director general al Lionard Luxury Real Estate, într-un comunicat de presă.

„Ceea ce cumperi nu este pur și simplu o reședință și o bucată de pământ, ci spațiu, intimitate și un întreg peisaj care trebuie conservat”, a adăugat el.

Crevan are însă concurență pe piața proprietăților exclusiviste. Isola Santa Cristina, o altă insulă din laguna Veneției, care timp de decenii s-a aflat în proprietatea unui moștenitor al imperiului de cristale Swarovski, a fost scoasă la vânzare în luna iunie pentru aproximativ 24 de milioane de euro. Proprietatea de lux include o vilă uriașă, o piscină cu apă sărată și podgorii.

Pe piață se află și o insulă de formă octogonală situată în apropierea Lido di Venezia, a cărei istorie datează din anii 1500, când a fost amenajată ca punct defensiv de Republica Veneția.