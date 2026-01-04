Cilia Flores – cine este soția lui Nicolás Maduro. Cum a ajuns una dintre cele mai influente femei din Venezuela

Cilia Flores este una dintre cele mai influente figuri ale politicii venezuelene. Deși este cunoscută public ca soția președintelui Nicolás Maduro, rolul ei în structura puterii chaviste depășește cu mult statutul simbolic de „primă doamnă”.

Supranumită „prima combatantă a socialismului venezuelean”, Flores a fost timp de decenii o piesă-cheie în culisele puterii din Venezuela.

Capturată împreună cu președintele Venezuelei la primele ore ale dimineții de sâmbătă, Cilia Flores este și soția și principalul consilier al lui Nicolás Maduro. Aceasta a fost târâtă din dormitor alături de soțul ei de trupele americane. Cei doi au fost scoși rapid din țară pentru a fi judecați în SUA sub acuzații de trafic de droguri.

Nunta secretă care a schimbat regimul

Timp de peste 20 de ani, Nicolás Maduro și Cilia Flores au format unul dintre cele mai influente cupluri politice din Venezuela, evitând deliberat căsătoria, considerată de elitele chaviste o convenție „burgheză”. În mod surprinzător, în 2013, imediat după victoria electorală a lui Maduro, cei doi și-au oficializat relația într-o ceremonie secretă de familie.

Căsătoria nu a fost un gest romantic, ci o decizie strategică menită să consolideze poziția politică a lui Flores, care a devenit oficial „prima combatantă” a Venezuelei, un titlu creat special pentru a evita termenul de „primă doamnă”. Din acel moment, influența sa în interiorul regimului s-a intensificat, fiind descrisă de surse guvernamentale drept principalul consilier politic și juridic al lui Maduro.

Getty

Cilia Flores, femeia din umbra lui Maduro

Avocată de profesie, Cilia Flores a fost o figură centrală a mișcării chaviste încă din anii ’90, când l-a apărat pe Hugo Chávez după tentativa eșuată de lovitură de stat din 1992. Ascensiunea sa politică a culminat cu funcții-cheie: președinte al Adunării Naționale, procuror general și lider de partid. În paralel, a fost acuzată de nepotism masiv, fiind asociată cu angajarea a zeci de membri ai familiei în administrația publică.

Imaginea sa a fost grav afectată în 2015, când doi dintre nepoții săi au fost condamnați în SUA pentru trafic de droguri, într-un dosar care a atras atenția comunității internaționale. Ulterior, Flores a fost vizată de sancțiuni americane și canadiene, fiind considerată parte a „cercului restrâns de putere” care susține regimul Maduro, conform Daily Mail.

Deși a încercat să proiecteze o imagine de stabilitate și unitate familială, controversele, acuzațiile de autoritarism și declinul democratic al Venezuelei au transformat-o într-un personaj profund polarizant. De la avocată revoluționară la una dintre cele mai temute figuri ale chavismului, Cilia Flores rămâne un simbol al puterii exercitate din umbră.

Getty

Cilia Flores, cea mai puternică femeie din Venezuela

„Cilita”, așa cum o numește Maduro, a fost primă doamnă timp de peste un deceniu. În jargonul oficial al mișcării socialiste cunoscute sub numele de chavism, este numită „prima combatantă”, notează CNN. Ea este partenera lui Maduro de mai bine de 30 de ani, perioadă în care și-a construit propriul capital politic și a fost considerată una dintre cele mai puternice femei din Venezuela.

Cilia Flores, născută în 1956 în orașul Tinaquillo din centrul Venezuelei, a crescut în cartierele muncitorești din vestul Caracasului. L-a cunoscut pe Maduro, care își subliniază frecvent originile modeste, în primele zile ale mișcării chaviste. Avocată specializată în dreptul muncii și drept penal, ea a oferit asistență juridică lui Hugo Chávez, figura emblematică a mișcării, și altor ofițeri militari capturați după tentativa eșuată de a-l răsturna pe președintele de atunci, Carlos Andrés Pérez, în 1992. Maduro, la rândul său, a militat pentru eliberarea lui Chávez și făcea parte din echipa de securitate a acestuia, pe atunci locotenent-colonel.

„În timpul acelei lupte pentru eliberarea lui Chávez, eram implicați în activități de stradă. Îmi amintesc mereu o întâlnire în Catia, când un tânăr a cerut să vorbească. A vorbit, iar eu mă uitam doar la el. Am spus: «Cât de inteligent»”, își amintea Flores în noiembrie 2023, în primul episod al podcastului lui Maduro.

De atunci, cei doi au rămas inseparabili, însă Flores și-a croit propriul drum politic. A fost aleasă pentru primul său mandat ca membră a Adunării Naționale în 2000, la un an după alegerea lui Chávez ca președinte. A obținut din nou un mandat în 2005, iar un an mai târziu a devenit prima femeie care a prezidat parlamentul, succedându-i lui Maduro, numit între timp ministru de externe al lui Chávez.

În timpul mandatului său, a interzis accesul jurnaliștilor în sala legislativă. De asemenea, a fost criticată pentru angajarea a zeci de rude în Congres. Într-un interviu acordat ziarului spaniol La Vanguardia, ea a răspuns că plângerea nu a fost niciodată depusă oficial și că a fost vorba de o campanie de discreditare, dar a confirmat angajările: „Da, membrii familiei mele au fost angajați pe baza propriilor merite; sunt mândră de ei și le voi apăra munca ori de câte ori va fi necesar”.

Între 2009 și 2011, a fost și al doilea vicepreședinte al Partidului Socialist Unit din Venezuela, condus atunci de Chávez, care în 2012 a numit-o pe Flores procuror general.

Alături de Maduro, deja vicepreședinte, l-a vizitat pe Chávez în Cuba, unde acesta urma tratament pentru cancer în ultimele luni de viață. Profilul ei de Twitter, creat în 2015, spunea „Fiica lui Chávez”, deși câțiva ani mai târziu l-a schimbat în „Chavistă”.

Getty

„Puterea din spatele tronului”

Flores și Maduro, care s-au cunoscut după ce Chávez s-a predat în urma loviturii de stat eșuate din 1992, s-au căsătorit în iulie 2013, după două decenii împreună și la scurt timp după victoria lui Maduro în alegerile prezidențiale împotriva candidatului opoziției de atunci, Henrique Capriles.

„Are un parcurs politic important. Când a devenit primă doamnă, a făcut un pas înapoi. Dar pentru mulți, ea este puterea din spatele tronului sau un consilier de prim rang”, a declarat pentru CNN Carmen Arteaga, doctor în științe politice și profesoară asociată la Universitatea Simón Bolívar. „După căsătorie, și-a redus considerabil vizibilitatea. Rareori face declarații publice, nu concurează pentru atenție, se retrage în plan secund”, a adăugat ea.

Potrivit lui Arteaga, sprijinul și sfaturile lui Flores au fost fundamentale în anii în care chavismul se confrunta cu dispute interne privind succesiunea lui Chávez. Maduro, desemnat de președintele de atunci, își consolida încă autoritatea în fața altor figuri proeminente apropiate de liderul decedat, precum Rafael Ramírez, fost președinte al Petróleos de Venezuela și ministru al energiei și petrolului; deputatul Diosdado Cabello sau vicepreședintele Elías Jaua.

În acel cerc, puține femei au ocupat funcții de rang înalt. Pentru Arteaga, „nu există nicio îndoială” că Flores a fost cea mai puternică femeie din țară, cel puțin atât timp cât chavismul a rămas la putere.

Getty

Exercitarea puterii din umbră

Politoloaga Estefanía Reyes a declarat pentru CNN că este dificil de cuantificat puterea ei, deoarece aceasta era exercitată „din culise” și nu era instituționalizată.

„Este periculos să nu înțelegem dinamica procesului decizional, pentru că acest lucru face dificilă asigurarea responsabilității și a transparenței în privința influenței”, a spus ea.

Dacă a existat vreodată o conducere duală, aceasta nu a fost niciodată formalizată, spre deosebire de cazul Nicaraguei, între președintele Daniel Ortega și soția sa, vicepreședinta Rosario Murillo.

Reyes a mai subliniat că, în ultimii ani, Flores a apărut într-un rol de sprijin, ca figură maternă, încercând să se conecteze mai mult cu publicul, mai degrabă decât ca o figură de competiție electorală.

„Chavismul instrumentalizează rolul de mamă. Simbolic, ea rămâne legată de constrângeri de gen”, a spus Reyes, profesoară asistentă la Universitatea Western din Canada.

„Prima combatantă” în loc de „prima doamnă”

Ani la rând, funcția de primă doamnă nu a fost folosită în Venezuela, deoarece Chávez divorțase. Când Maduro a preluat puterea, a botezat-o pe Flores „prima combatantă”, susținând că „prima doamnă” este un „concept aristocratic”.

În acest sens, Reyes a remarcat că, în ciuda schimbării informale a titlului, funcția rămâne asociată, ca și în alte țări, cu cauze precum protecția copilului și conducerea organizațiilor caritabile.

Politoloaga Nastassja Rojas, profesoară de drepturile omului la Universitatea Javeriana din Columbia, a fost de acord.

„Chavismul trădează tot ceea ce a criticat, prezentând-o drept prima combatantă. Ceea ce proiectează acum este o persoană care este partenera președintelui, care îl însoțește. În ultimii ani, i-au schimbat complet profilul”, a declarat ea pentru CNN.

Getty

Nepoți condamnați în SUA pentru trafic de droguri

Odată cu scăderea aparițiilor publice după începerea guvernării lui Maduro, Flores s-a limitat aproape exclusiv la unul dintre numeroasele programe radio ale figurilor din partidul de guvernământ, intitulat „Cu Cilia în familie”.

Numele ei a revenit însă în prim-plan în 2015, când doi dintre nepoții săi au fost arestați pentru trafic de droguri de agenți sub acoperire ai Agenției Americane Antidrog (DEA) în Haiti. Flores a numit incidentul o răpire, dar ambii au fost judecați și condamnați la New York la 18 ani de închisoare pentru conspirație în vederea importului de cocaină în SUA. În 2022, au fost eliberați în urma unui schimb de prizonieri între Caracas și Washington.

Ea a fost, de asemenea, sancționată în 2018 de autoritățile canadiene, alături de alți 13 oficiali, la o zi după ce Organizația Statelor Americane a raportat că guvernul Maduro a comis crime împotriva umanității.

Câteva luni mai târziu, Departamentul Trezoreriei al SUA a impus propriile sancțiuni, explicând într-un comunicat de presă că Maduro „se bazează pe cercul său apropiat pentru a rămâne la putere”. Ca răspuns, Maduro a declarat: „Dacă vreți să mă atacați pe mine, atacați-mă. Nu vă legați de Cilia. Nu vă legați de familie. Nu fiți lași. Singura ei crimă este că este soția mea”.

În acel moment, Flores se întorsese deja la Palatul Legislativ după ce fusese aleasă în 2017 în Adunarea Constituantă și, în 2021, ca deputat în Adunarea Națională, funcție pe care o deținea la momentul capturării sale.

