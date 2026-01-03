Nicolás Maduro, de la șofer de autobuz la președinte controversat. Cine este liderul Venezuelei capturat în urma atacului SUA

Nicolás Maduro, președintele Venezuelei din 2013, se află în centrul atenției internaționale după ce Statele Unite au anunțat capturarea sa și a soției sale în urma unei operațiuni militare.

Figura lui Maduro a fost controversată, atât pe plan intern, cât și global, iar evenimentele recente din Venezuela marchează o escaladare fără precedent în relațiile dintre Caracas și Washington.

Nicolás Maduro: de la șofer de autobuz la lider controversat al Venezuelei

Maduro a crescut într-o familie cu resurse moderate în Caracas, unde tatăl său era implicat în politica de stânga și în mișcarea sindicală. Interesul său timpuriu pentru politica de stânga l-a determinat să urmeze pregătire ca organizator politic în Cuba, în loc să urmeze o facultate. În timp ce lucra ca șofer de autobuz în Caracas, a devenit reprezentant al sindicatului muncitorilor din transport și a urcat treptat în ierarhie. Când Chávez, pe atunci ofițer de armată, a fost închis în 1992 după tentativa eșuată de lovitură de stat, Maduro și viitoarea sa soție, Cilia Flores, tânără avocat la acea vreme, au făcut campanie pentru eliberarea lui Chávez, care a avut loc în 1994.

Cine este Nicolás Maduro

Nicolás Maduro, președintele Venezuelei din 2013, este în centrul atenției internaționale după ce Statele Unite au anunțat capturarea sa și a soției sale în urma unei operațiuni militare. Maduro a preluat conducerea țării după moartea lui Hugo Chávez, devenind un susținător fervent al chavismului — sistemul politic și ideologia fondatorului său.

Născut în 1962 la Caracas, Maduro a început în politică ca lider sindical și reprezentant al muncitorilor în transport, înainte de a urca treptat în structurile partidului PSUV. A fost vicepreședinte al Venezuelei în 2012 și a devenit președinte interimar după deteriorarea stării de sănătate a lui Chávez. Alegerea sa oficială în funcție a venit în 2013 prin alegeri speciale, iar în 2018 a fost reales, conform britannica.com.

Conducerea sa, tot mai autoritară, a stârnit numeroase tensiuni interne și regionale. Evenimentele de azi marchează o escaladare fără precedent în relațiile dintre Caracas și Washington, punându-l pe Maduro în centrul unei crize politice și militare care atrage atenția întregii lumi.

Maduro, reales în ciuda acuzațiilor de fraudă

În 2014, Venezuela a fost cuprinsă de un val de proteste cauzate de penuria alimentară și scăderea nivelului de trai. Au avut loc marșuri la nivel național, popularitatea lui Maduro a scăzut semnificativ, iar protestele au atras atenția internațională după ce trei persoane au fost ucise.

Maduro a continuat să conducă Venezuela folosindu-se de puterile acordate de legislativul controlat de partidul său. A fost învestit pentru un al doilea mandat în 2019, în ciuda apelurilor internaționale de a demisiona și în timp ce țara se confrunta cu o criză economică devastatoare.

La acel moment, 17 guverne din America Latină, SUA și Canada au respins legitimitatea celui de-al doilea mandat al lui Maduro.

Proteste au izbucnit din nou în 2024, după ce Maduro a fost declarat câștigător la alegerile prezidențiale. Deși promisese alegeri libere și corecte, procesul a fost afectat de acuzații de fraudă. SUA și-au exprimat “îngrijorări serioase” după ce Maduro și-a revendicat victoria, notează itv.com.

Relația dintre Donald Trump și Nicolás Maduro

Relațiile dintre guvernele Venezuelei și SUA au fost tensionate timp de decenii. În 2017, Departamentul Trezoreriei SUA a impus sancțiuni asupra activelor lui Maduro și a interzis cetățenilor americani să facă afaceri cu el. Aceasta a venit la o zi după alegerile pentru un nou organism legislativ din Venezuela.

În 2018, au existat rapoarte răspândite despre oficiali americani și ofițeri venezueleni planificând o lovitură de stat împotriva lui Maduro, iar SUA au impus sancțiuni asupra soției sale și a altor membri ai cercului său apropiat mai târziu în acel an.

După ce Maduro a fost ales pentru al doilea mandat în 2019, SUA au recunoscut pe Juan Guaidó, liderul opoziției din Adunarea Națională, drept președinte legitim, ceea ce a dus la ruperea oficială a relațiilor cu SUA.

Maduro a acuzat SUA de sprijinirea unei tentative de lovitură de stat și a dat 72 de ore diplomaților americani să părăsească țara.

În 2020, Departamentul de Justiție al SUA a anunțat acuzații de narco-terorism și alte infracțiuni împotriva lui Maduro și liderilor seniori din guvernul său. Narco-terorismul implică traficul de droguri de către organizații teroriste și grupuri insurgente.

De ce SUA au bombardat Venezuela și l-au capturat pe președintele Maduro

Până acum nu există declarații oficiale din partea SUA privind motivul capturării lui Maduro și a soției sale, dar Trump urmează să susțină o conferință de presă cu detalii suplimentare sâmbătă după-amiază, la ora 18:00, ora locală a României.

De la începutul lunii septembrie, armata SUA a atacat bărci în Marea Caraibelor și Oceanul Pacific de Est. Trump a afirmat că aceste atacuri sunt o escaladare necesară pentru a opri traficul de droguri în SUA și a declarat că Statele Unite se află într-un “conflict armat” cu cartelurile de droguri.

Venezuela a declarat vineri că este deschisă la negocieri cu SUA pentru combaterea traficului de droguri. Maduro a afirmat într-un interviu înregistrat recent că SUA încearcă să forțeze schimbarea guvernului în Venezuela și să obțină acces la resursele sale vaste de petrol prin această campanie de presiune.

Statele Unite nu mai interveniseră atât de direct în America Latină de la invazia din Panama din 1989, când l-au înlăturat de la putere pe liderul militar Manuel Noriega.

Washingtonul îl acuză pe Nicolás Maduro că ar conduce un „narco-stat” și că ar fi fraudat alegerile. Maduro, succesorul lui Hugo Chávez începând cu 2013, susține însă că Statele Unite urmăresc să preia controlul asupra rezervelor de petrol ale Venezuelei, cele mai mari din lume.

Până în prezent, guvernul venezuelean nu a confirmat capturarea lui Maduro. A fost emis doar un comunicat prin care se resping acțiunile atribuite de autoritățile americane și se cheamă la mobilizare susținătorii guvernului – inclusiv milițiile și organizațiile de bază. Situația marchează o escaladare majoră a tensiunilor care se construiesc de luni de zile. BBC notează că este vorba despre cea mai mare concentrare militară americană din regiune după Războiul Rece.

Primele acțiuni au constat în atacuri aeriene asupra unor ambarcațiuni rapide presupuse a transporta droguri prin apele teritoriale venezuelene. Operațiunile s-au extins în estul Caraibelor, Pacific și alte zone, provocând până acum 110 victime. Forțele americane au confiscat două petroliere sancționate, în timp ce un al treilea vas este urmărit.

De Crăciun, Trump a făcut referire la un prim atac terestru asupra unei infrastructuri portuare. Detaliile sunt limitate, dar potrivit analizelor BBC pe baza declarațiilor martorilor, incidentul ar fi avut loc în Zulia, un stat bogat în petrol.

Până în prezent nu există detalii suplimentare din partea SUA despre soarta lui Nicolás Maduro, iar guvernul venezuelean a confirmat că nu știe unde se află Maduro sau soția sa.

Vicepreședintele Venezuelei, Delcy Rodríguez, devine liderul de facto al țării în absența lui Maduro.

Nicolás Maduro: Cronologia ascensiunii și controversei liderului Venezuelei

1999 – Este ales în Adunarea Națională Constituțională pentru redactarea unei noi Constituții.

– Este ales în Adunarea Națională Constituțională pentru redactarea unei noi Constituții. 2000 – Ales în Adunarea Națională, legislativul Venezuelei.

– Ales în Adunarea Națională, legislativul Venezuelei. 2005–2006 – Președinte al Adunării Naționale.

– Președinte al Adunării Naționale. 2006–2013 – Ministru de externe.

– Ministru de externe. 12 octombrie 2012 – Chávez îl selectează pe Maduro ca vicepreședinte.

– Chávez îl selectează pe Maduro ca vicepreședinte. 9 decembrie 2012 – Chávez îl recomandă oficial ca succesor.

– Chávez îl recomandă oficial ca succesor. 8 martie 2013 – Învestit președinte interimar după moartea lui Chávez.

– Învestit președinte interimar după moartea lui Chávez. 14 aprilie 2013 – Câștigă alegerile prezidențiale la limită; Capriles solicită revizuirea voturilor, care este considerată neconstituțională.

– Câștigă alegerile prezidențiale la limită; Capriles solicită revizuirea voturilor, care este considerată neconstituțională. 19 aprilie 2013 – Învestirea oficială a lui Maduro ca președinte.

– Învestirea oficială a lui Maduro ca președinte. 30 septembrie 2013 – Expulzează trei diplomați americani, acuzându-i de implicare în pene de curent.

– Expulzează trei diplomați americani, acuzându-i de implicare în pene de curent. 2014 – Proteste majore la nivel național; trei persoane ucise, iar CNN are probleme cu acreditarea jurnaliștilor.

– Proteste majore la nivel național; trei persoane ucise, iar CNN are probleme cu acreditarea jurnaliștilor. 2016 – Declară stare de urgență economică și apoi constituțională, pentru a extinde puterile executive.

– Declară stare de urgență economică și apoi constituțională, pentru a extinde puterile executive. 2017 – Creează Adunarea Națională Constituantă, înlocuind legislativul; SUA sancționează activele sale.

– Creează Adunarea Națională Constituantă, înlocuind legislativul; SUA sancționează activele sale. 2018 – Reales pentru un mandat de șase ani; atac cu drone asupra sa; SUA impun sancțiuni asupra soției și apropiaților.

– Reales pentru un mandat de șase ani; atac cu drone asupra sa; SUA impun sancțiuni asupra soției și apropiaților. 2019 – Juan Guaidó se autoproclamă președinte interimar; Maduro acuză SUA de sprijinirea unei lovituri de stat.

– Juan Guaidó se autoproclamă președinte interimar; Maduro acuză SUA de sprijinirea unei lovituri de stat. 2020 – SUA anunță acuzații de narco-terorism împotriva lui Maduro și liderilor săi; doi americani sunt capturați după o tentativă eșuată de lovitură.

– SUA anunță acuzații de narco-terorism împotriva lui Maduro și liderilor săi; doi americani sunt capturați după o tentativă eșuată de lovitură. 2021–2022 – Negocieri cu opoziția suspendate; ONU raportează crime împotriva umanității.

– Negocieri cu opoziția suspendate; ONU raportează crime împotriva umanității. 2024 – Proteste izbucnesc după alegeri contestate; SUA confiscă avionul lui Maduro.

– Proteste izbucnesc după alegeri contestate; SUA confiscă avionul lui Maduro. 2025 – Maduro învestit pentru al treilea mandat; SUA efectuează atacuri asupra bărcilor venezuelene și îl declară membru al unei organizații teroriste străine.

