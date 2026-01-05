Avalanșă de pomeni electorale în Ungaria, cel mai sărac stat din UE. A 14-a pensie, scutiri de impozite și creșteri salariale

Viktor Orban a anunțat creșterea cu 10% a salariilor pentru profesori, scutirea integrală de plata impozitului pe venit pentru mamele sub 30 de ani din Ungaria și plata celei de-a 14 pensii. Pomenile electorale se petrec în cel mai sărac stat din UE.

Premierul maghiar Viktor Orban a declanșat o veritabilă avalanșă de pomeni electorale înaintea alegerilor din Ungaria, țară pe care o conduce cu autoritate de 15 ani și devenită între timp, oficial, cel mai sărac stat din Uniunea Europeană.

Guvernul său a anunțat două cadouri electorale într-o singură zi: creșterea cu 10% a salariilor pentru profesori și scutirea integrală de la plata impozitului pe venit pentru toate mamele sub 30 de ani.

”După creşterea de 32,2% din anul 2024 şi cea de 21,2% din anul 2025, salariile profesorilor, învăţătorilor şi institutorilor/educatorilor vor creşte cu încă 10%, a anunţat duminică Bence Rétvári, secretarul de stat pentru relaţiile cu parlamentul din cadrul Ministerului de Interne”, scrie Hirado, agenția de știri a televiziunii publice maghiare.

Oficialul guvernamental ”a reamintit că cei care predau copiilor defavorizaţi au primit şi o creştere suplimentară de 20%, iar în septembrie a fost introdus şi un spor salarial pentru condiţii speciale de muncă”, mai arată sursa citată.

”Pentru finanţarea creşterii salariale vor fi utilizate în proporţie de 88% resurse bugetare proprii, respectiv în proporţie de 12% fonduri europene”, explică reprezentantul Guvernului Orban, cunoscut pentru pozițiile sale anti-europene și pro-ruse. ”Nu are rost să fim în Uniunea Europeană”, spunea nonșalant Viktor Orban în decembrie, anul trecut.

Mamele din Ungaria nu mai plătesc impozit pe venit

Absolut toată suflarea din Europa vrea război și sărăcie, doar el, Viktor Orban, vrea pace și prosperitate, iar de aceea este șantajat de Bruxelles - așa ar putea fi sintetizat narativul repetat obsesiv în ultimii ani de premierul maghiar

Iar Ungaria și-a făcut, de altfel, o politică oficială de stat din atacarea a tot ce înseamnă Uniunea Europeană, dar nu are, iată, nicio problemă să-i folosească fondurile pentru creșterea salariilor și finanțarea, indirectă, a campaniei electorale a lui Viktor Orban.

În aceeași zi, tot Hirado prezintă o altă facilitate fiscală a lui Viktor Orban: ”Începând din ianuarie 2026, mamele cu vârsta sub 30 de ani vor fi scutite în întregime de impozitul pe venit – a anunţat duminică, prin intermediul paginii sale de Facebook, Zsófia Koncz, secretar de stat responsabil pentru politica familială în cadrul Ministerului Culturii şi Inovării”.

Anterior, scutirea se aplica doar mamelor sub 30 de ani cu venituri până la salariul mediu. Acum, plafonul a fost eliminat și nicio mamă sub 30 de ani din Ungaria nu va mai plăti impozit pe venit.

De asemenea, ”mamele cu vârsta sub 40 de ani cu doi copii vor fi scutite de impozitul pe venit tot din luna ianuarie a acestui an”, precizează secretarul de stat citat, care adaugă: ”mamele cu trei sau mai mulţi copii erau deja scutite de impozitul pe venit”.

Ungaria a devenit cea mai săracă țară din Uniunea Europeană, sub conducerea lui Viktor Orban

Creșterea salariilor și scutirea totală de la plata impozitelor a mamelor este completată de o altă măsură electorală anunțată în decembrie 2025: plata celei de-a 14-a pensii.

”Parlamentul ungar a adoptat legea privind acordarea celei de-a 14-a pensii lunare. Prestaţia va fi introdusă treptat, pensionarii urmând să primească un sfert din cuantumul total al pensiei lunare în februarie 2026”, anunța pe 10 decembrie 2025 agenția Hirado.

”În conformitate cu noua lege, anul viitor, pensionarii vor primi şi o a 14-a pensie, în plus faţă de pensia din luna februarie şi cea de-a 13-a pensie. În primul an al acordării celei de-a 14-a pensii, aceasta va reprezenta 25% din suma prestaţiei lunare, iar potrivit deciziei Guvernului, până în anul 2030, ar trebui să atingă nivelul de 100% din cuantumul prestaţiei lunare”, explică sursa citată.

A 13-a şi a 14-a pensie se acordă tuturor beneficiarilor, adică persoanelor care au dreptul la pensie pentru limită de vârstă sau de urmaş ori la renta cuvenită foştilor membri ai cooperativelor agricole de producţie.

Viktor Orban a declanșat această avalanșă de pomeni electorale în Ungaria pe care tot el a reușit să o transforme, pentru prima dată în istoria sa comunitară, în cea mai săracă țară din Uniunea Europeană.

Statisticile europene plasează statul maghiar pe ultimul loc în UE prin raportare la Produsul Intern Brut (PIB) și la Consumul Individual Real (AIC) pe cap de locuitor. Viktor Orban a dus astfel Ungaria, cu un scor statistic de 72, sub ”tradiționalele” ocupante ale ultimelor două locuri, Bulgaria (acum cu 74) și mult sub România (aici, cu 88).

Viktor Orban a reușit să ducă Budapesta în categoria ”junk”, nerecomandată investițiilor

Presa europeană – pe care Viktor Orban, după modelul aliatului său Vladimir Putin, o desemnează ca dușman al Ungariei - menționează în analizele sale că premierul din ultimii 15 ani al Budapestei se confruntă cu un risc real de a pierde alegerile parlamentare din acest an.

Viktor Orban a reușit să consolideze treptat un regim de tip autoritar în Ungaria, prin care a ajuns să dețină sau să controleze toate domeniile importante ale țării, de la parlament și presă, la industria militară și de la telecomunicații la investiții și fonduri publice.

Cu toate acestea, pe rețelele sociale se poate remarca un trend spectaculos anti-Orban, care crește de la zi la zi, iar cel mai vocal aliat din Europa al Rusiei invadatoare pare să aibă emoții din ce în ce mai mari în cursa pentru păstrarea puterii.

Nu-l ajută deloc în acest sens nici retrogradarea Budapestei la categoria ”junk”, nerecomandată investițiilor. Decizia agenţiei de evaluare financiară Moody's vine pe fondul incapacității Guvernului Viktor Orban de a gestiona situației capitalei Ungariei, căreia i-a golit conturile pentru a face rost de fonduri, lăsând-o și cu o rată zero de absorbție a fondurilor europene pentru dezvoltare.

