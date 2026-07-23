Cercetătorii au precizat că aeronava va rămâne neatinsă, din respect pentru cele 52 de persoane care au murit în tragedie.

După șapte decenii petrecute sub nisip și în apa sărată a Oceanului Atlantic, mulți credeau că avionul de tip Douglas DC-4 nu va mai fi găsit niciodată. Însă, în imaginile surprinse pe fundul apei se observă fuselajul din aluminiu, aripile și chiar sigla companiei Pan American Airways. Epava a fost localizată după ani de căutări, realizate cu drone subacvatice și un sonar de înaltă rezoluție.

Josh Gates, prezentator TV: „Vehiculul sonar autonom a coborât până la aproape 600 de metri adâncime. Când am văzut pentru prima dată imaginile și conturul avionului, pur și simplu ni s-a tăiat răsuflarea.”

Accidentul care a schimbat regulile din aviație

În perioada de după cel de-Al Doilea Război Mondial, când transportul aerian de pasageri era în plină expansiune, Pan Am era una dintre cele mai importante companii aeriene din lume.

Era anul 1952, în Vinerea Mare, când aeronava a decolat din Puerto Rico spre New York. Zborul trebuia să dureze aproape opt ore. La scurt timp după decolare, două dintre cele patru motoare s-au defectat, iar încercarea echipajului de a reveni pe aeroport a eșuat. Toți cei aflați la bord au supraviețuit impactului cu apa. Însă, pasagerii nu au fost informați unde se aflau vestele de salvare și nici cum să le folosească înainte de amerizare. Confuzia creată, inclusiv în jurul ieșirilor de urgență, a fost fatală. Avionul s-a scufundat în doar trei minute. 52 de persoane au murit. 17 au reușit să supraviețuiască.

Tragedia a avut, însă, un impact major asupra siguranței aviatice. Accidentul a dus la introducerea obligativității instructajului de siguranță pentru pasageri înaintea fiecărui zbor, procedură standard aplicată și astăzi.

Epava va rămâne un memorial subacvatic

Josh Gates, prezentator TV: „Acel zbor, acel accident tragic a schimbat fundamental aviația. Cu toții suntem mult mai în siguranță datorită lecțiilor învățate atunci și le suntem recunoscători victimelor.”

Realizatorii documentarului au precizat că epava și rămășițele victimelor nu vor fi deranjate. Locul urmează să rămână un memorial subacvatic dedicat celor care și-au pierdut viața în tragedia din 1952.