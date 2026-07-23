Două persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale, după ce arborii s-au prăbușit peste mașinile în care se aflau. Între timp, o nouă rundă de ploi a umflat râurile, iar apele scurse de pe versanți au ajuns până în casele oamenilor. Cel mai rău este în Prahova, unde pompierii au intervenit în 10 localități și chiar au evacuat mai multe persoane.

O furtună puternică a pus la pământ mai mulți copaci din Târgu Jiu. Unii arbori au căzut peste mașini, aflate inclusiv în mers. Pasagerul acestui vehicul s-a rănit la cap după ce o creangă groasă a intrat prin parbriz.

Mihaela Țicleanu, purtător de cuvânt SJU Târgu Jiu: „Acesta a primit îngrijirile medicale de care avea nevoie și a fost lăsat să plece acasă cu recomandări”.

Șoferul spune că nu a putut evita incidentul.

Mario Barac, șoferul mașinii avariate: „Conduceam și un arbore mare, 30 de metri, a căzut și mi-a trecut prin mașină. Am încercat să pun frână, dar nu s-a putut face nimic”.

Într-o altă zonă din oraș, un alt copac s-a prăbușit și a lovit un șofer aflat în mașina în mers. Medicii i-au acordat îngrijiri. Nu a fost nevoie să fie transportat la spital.

Între timp, în Prahova, a plouat enorm. Un cămin de nefamiliști din Bucov are toate camerele de la parter inundate. 11 adulți și un copil au fost evacuați de pompieri.

Într-o altă locuință, apa ieșea din dușumea.

Locatar: „Este apă peste tot, o să trebuiască să schimbăm toate prin casă.”

La Filipeștii de Târg sunt probleme în cel puțin 16 gospodării.

Corespondent Știrile ProTV: „Curtea asta a fost inundată complet. Proprietarul mi-a spus că acolo, mai în spate, spre grădină, apa trece de genunchi”.

În Păulești, pompierii, în apă până la brâu, au spart gardul de beton cu barosul pentru a face loc șuvoaielor să se scurgă. Iar în Plopeni, un pasaj s-a inundat și a fost închis circulației. În Ploiești, pârâul Dâmbu s-a revărsat în zona Gării de Nord, dar a intrat și în casele oamenilor.

Mihai Polițeanu, primar Ploiești: „A cedat acel dig. Ce vedeți dvs. practic este nivelul Dâmbului la acest moment, colegii ajută să punem saci cu nisip. Sunt oameni afectați”.

Alți localnici de pe străzile învecinate urmăresc cu îngrijorare nivelul apei.