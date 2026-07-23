Scena se repetă de multe ori pe zi. Nota e achitată, dar bacșișul se lasă așteptat. Drept urmare, mulți angajați din stațiunea Mamaia spun că vara aceasta vor pune deoparte mai puțini bani decât în anii trecuți.

Alexandra Stroie – angajată beach bar; „Într-o zi pot să strâng doar eu undeva la 40-50 de lei, asta într-o zi mai bună, vreau să îmi plătesc studiile.”

Gabriel Apostol – angajat plajă: „Vreau să strâng bani pentru permis, pentru mașină.”

Luis – barman: „Cam 4-5 lei pe zi. Mai sunt zile foarte rar când facem măcar 25 de lei să ne scoatem pachetul de țigări, atât.”

„La ce sunteți atent când lăsați bacșiș?”

„Cum vorbesc angajații, cum te servesc, cât de atenți sunt.”

Lucrurile stau exact la fel și în Eforie.

„Nu prea las. Banii sunt mai puțini și nu ne mai permitem să lăsăm bacșișul mai gros.”

„La o masă, cam cât lăsați bacșiș?”

„Cam 10 lei.”

Lungu Alexandru, ospătar: „Au rămas doar cu salariu, pe tips nu mai putem să ne mai bazăm. Înainte se câștiga 150-200 de lei, iar acum aproximativ 50 de lei.”

Alexandru Brăescu – reprezentant terasă: „O dată la 5 mese mai lasă lumea 2 lei.”

Reprezentanții din turism spun că fenomenul este explicat de scumpiri, dar și de plata cu cardul, care le dă ocazia clienților să sară peste bacșiș.

Cristian Bărhălescu – președinte ANAT: „Mulți patroni preferă să încaseze cash la locație. Este posibil să fie un bacșiș mai mic în acest an și datorită faptului că prețurile sunt mai mari.”

Florin Maxim – economist: „Oamenii nu mai au bani în buzunar, preferă să meargă în locuri în care au interacțiune cu ospătarul, astfel încât să nu fie nevoiți să lase ceva pe masă.”

Bacșișul pe care îl primesc cei din industria ospitalității este impozitat din 2023.