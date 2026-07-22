Fundația Air/Sea Heritage, în colaborare cu alte entități, printre care și emisiunea „Expedition Unknown” de pe Discovery Channel, a descoperit luna trecută epava avionului Pan Am „Clipper Endeavor” pe fundul Oceanului Atlantic, în largul coastei de nord a Puerto Rico, a anunțat Discovery, într-un comunicat, marți, potrivit News.ro.

Descoperirea, realizată cu ajutorul unei drone subacvatice autonome, pune capăt deceniilor de mister privind locul exact în care s-a oprit avionul Douglas DC-4 după ce s-a prăbușit în ocean la scurt timp după ce a decolat din Puerto Rico, pe 11 aprilie 1952, cu 64 de pasageri și cinci membri ai echipajului la bord.

Deși toți pasagerii au supraviețuit impactului inițial, doar 17 persoane au fost salvate, iar restul au pierit odată cu avionul, care s-a scufundat rapid – un rezultat pe care anchetatorii l-au atribuit, în parte, lipsei instrucțiunilor de siguranță și care a determinat schimbări în industria aviației.

„Suntem cu toții uimiți și încântați de această descoperire, dar și copleșiți de respect când ne amintim ce s-a întâmplat în acel loc cu atât de mult timp în urmă”, a declarat Russ Matthews, președinte și cofondator al Fundației Air/Sea Heritage, în comunicatul de presă.

NBC a relatat pentru prima dată despre descoperire în cadrul emisiunii „Today”, marți dimineață.

Echipa de căutare, din care a făcut parte și compania Deep Sea Vision, a folosit un sonar de înaltă rezoluție pentru a localiza epava pe fundul oceanului, la aproximativ 2.000 de picioare sub suprafață, pe 2 iunie, se menționează în comunicat.

Întâmplător, o navă de cercetare dotată cu unul dintre cele mai avansate sisteme de sonar din lume a trecut chiar prin zona de căutare restrânsă a echipei și a acceptat să rămână pe loc timp de 48 de ore pentru a ajuta la căutare.

„S-a scufundat timp de aproximativ 30 de ore și a scanat fundul mării în zona noastră țintă, s-a întors la suprafață și acolo era”, a spus Josh Gates, prezentator al emisiunii „Expedition Unknown” de pe Discovery Channel.

Aeronava era ruptă în două secțiuni. O cercetare fotografică ulterioară a identificat în mod concludent avionul, imaginile arătând clar logo-ul iconic al Pan American cu aripi, iar numele aeronavei fiind încă lizibil, potrivit comunicatului Discovery.

Discovery Channel intenționează să prezinte descoperirea într-un episod al emisiunii „Expedition Unknown”, în cursul acestui an. Discovery Channel, la fel ca CNN, este deținut de Warner Bros. Discovery.

Nu există planuri de recuperare a epavei sau de a o deranja în vreun fel, a declarat pentru CNN un purtător de cuvânt al emisiunii „Expedition Unknown”, subliniind că locul respectiv reprezintă un cimitir pentru cei care și-au pierdut viața în accident.

Fundația Air/Sea Heritage colaborează în prezent cu guvernul din Puerto Rico pentru a extinde măsurile de protecție a locului unde se află epava și pledează pentru ridicarea unui monument comemorativ în onoarea celor care și-au pierdut viața în accident, potrivit comunicatului.

Au fost contactate și familiile afectate direct de tragedie, precum și singurii doi supraviețuitori cunoscuți ai accidentului, se menționează în comunicat.

Accidentul a dus la schimbări în aviație

Avionul, care se îndrepta spre New York, a pierdut ambele motoare din partea dreaptă la scurt timp după decolare, potrivit Fundației Istorice Pan Am, forțând pilotul să efectueze o amerizare violentă câteva minute mai târziu.

Aeronava dispunea de plute de salvare și dispozitive individuale de flotabilitate pentru toți cei aflați la bord, potrivit fundației Pan Am. Însă a urmat o situație de confuzie, în parte deoarece nu s-au oferit instrucțiuni de siguranță, a existat o barieră lingvistică și nu exista o procedură coordonată de evacuare, a precizat Discovery în comunicatul său. Avionul s-a scufundat în mai puțin de trei minute, a precizat Discovery.

Deși Paza de Coastă și Forțele Aeriene ale SUA au intervenit pentru a salva 12 pasageri și cinci membri ai echipajului, a precizat Discovery, celelalte 52 de persoane aflate la bord au murit.

Cei doi supraviețuitori cunoscuți, care sunt încă în viață astăzi, sunt o femeie, acum în vârstă de 102 ani, care era asistentă medicală în vârstă de 20 de ani și a jucat un rol esențial în deschiderea ușii aeronavei pentru a permite pasagerilor să iasă, și un bebeluș, găsit plutind la suprafața apei, care a fost resuscitat de echipele de salvare, potrivit lui Gates. Ambii au fost foarte emoționați și mulțumiți când li s-a spus că epava a fost în sfârșit găsită, a declarat Gates pentru CNN.

Într-un raport privind accidentul din 1952, Consiliul Aeronautic Civil, predecesorul actualei Administrații Federale a Aviației, a propus modificări ale reglementărilor aeronautice civile „pentru a asigura un grad mai ridicat de siguranță ocupanților aeronavelor care zboară pe rute deasupra apei”.

Printre propunerile care au fost puse în aplicare s-au numărat instrucțiunile premergătoare zborului pentru pasageri cu privire la locul unde se găsesc și modul de utilizare a vestelor de salvare, a plutelor de salvare și a ieșirilor de urgență.

„Dacă echipajul de cabină și-ar fi stabilit autoritatea înainte de zbor, atât sarcina lor, cât și mesajul transmis ar fi fost mai eficiente atunci când era cel mai important”, a declarat pentru CNN Doug Miller, de la Fundația Istorică Pan Am. „Mărturiile martorilor oculari ai tragediei au indicat că pasagerii au refuzat să înțeleagă gravitatea situației în care se aflau, în ciuda celor spuse de echipaj”, a arătat el.

„De fiecare dată când urcați astăzi la bordul unui avion, sunteți mai în siguranță datorită a ceea ce s-a întâmplat cu «Clipper Endeavor» și pasagerii săi acum trei sferturi de secol”, a declarat Gates în comunicatul companiei.