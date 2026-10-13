Autorităţile au găsit circa zece astfel de obiecte în locuinţa suspectului în vârstă de 66 de ani, relatează AFP, potrivit Agerpres.

Purtătorul de cuvânt al Parchetului, Piotr Skiba, a descris unul din dispozitivele explozive respective: o grenadă acustică umplută cu bile metalice, care ar fi avut un efect asemănător grenadelor cu fragmentare.

Inculpat pentru nouă infracţiuni, printre care "tentativă de răsturnare prin forţă a autorităţilor statului", bărbatul arestat duminică a fost identificat de autorităţi doar cu prenumele şi iniţiala numelui de familie - Krzysztof N. - conform legislaţiei poloneze privind protecţia vieţii private.

Se pare că el a recrutat posesori de arme pentru atacul planificat; a refuzat să îşi recunoască faptele şi să dea explicaţii.

Dacă va fi găsit vinovat, ar putea fi condamnat la o pedeapsă între doi şi 15 ani de închisoare.