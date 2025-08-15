Ce a transmis Zelenski cu câteva ore înainte ca Trump și Putin să se întâlnească la Alaska. „Astăzi s-a luat decizia”

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunţat vineri că trimite întăriri în estul Ucrainei, acolo unde în ultimele zile forţele ruse câştigă tot mai mult teren.

Într-o postare pe X, preşedintele ucrainean a făcut un bilanţ al situaţiei forţelor ucrainene pe front şi, vorbind despre sectorul Pokrovsk, din estul ţării, a declarat: „Astăzi s-a luat decizia de a întări această zonă şi alte zone din regiunea Doneţk”.

Potrivit lui Zelenski, „armata rusă continuă să sufere pierderi importante în încercările sale de a obţine poziţii mai favorabile pentru liderii ruşi la summitul din Alaska”.

Președinții Donald Trump și Vladimir Putin se vor întâlni vineri, pentru prima oară față în față după o pauză de șase ani. În acest timp, Trump a revenit la Casa Albă, iar Putin și-a pus în aplicare planul de invadare a Ucrainei. Contextul global s-a modificat profund, iar ambii lideri au contribuit semnificativ la actuala instabilitate geopolitică.

Summitul lor are ca obiectiv imediat oprirea războiului din Ucraina, dar implicațiile depășesc granițele acestei crize. Europa privește cu atenție întâlnirea, iar pentru cei doi lideri, evenimentul este și un test de imagine, în condițiile în care ambii au orgolii puternice.

Întâlnirea aduce cu sine incertitudine, temeri și scepticism, dar și speranțe, în timp ce Alaska devine, pentru câteva ore, centrul atenției mondiale.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













