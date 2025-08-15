Ce a transmis Zelenski cu câteva ore înainte ca Trump și Putin să se întâlnească la Alaska. „Astăzi s-a luat decizia”

15-08-2025 | 17:13
Volodimir Zelenski
Getty

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunţat vineri că trimite întăriri în estul Ucrainei, acolo unde în ultimele zile forţele ruse câştigă tot mai mult teren.

Mihaela Ivăncică

Într-o postare pe X, preşedintele ucrainean a făcut un bilanţ al situaţiei forţelor ucrainene pe front şi, vorbind despre sectorul Pokrovsk, din estul ţării, a declarat: „Astăzi s-a luat decizia de a întări această zonă şi alte zone din regiunea Doneţk”.

Potrivit lui Zelenski, „armata rusă continuă să sufere pierderi importante în încercările sale de a obţine poziţii mai favorabile pentru liderii ruşi la summitul din Alaska”.

Președinții Donald Trump și Vladimir Putin se vor întâlni vineri, pentru prima oară față în față după o pauză de șase ani. În acest timp, Trump a revenit la Casa Albă, iar Putin și-a pus în aplicare planul de invadare a Ucrainei. Contextul global s-a modificat profund, iar ambii lideri au contribuit semnificativ la actuala instabilitate geopolitică.

Summitul lor are ca obiectiv imediat oprirea războiului din Ucraina, dar implicațiile depășesc granițele acestei crize. Europa privește cu atenție întâlnirea, iar pentru cei doi lideri, evenimentul este și un test de imagine, în condițiile în care ambii au orgolii puternice.

Volodimir Zelenski
Volodimir Zelenski: Ucraina şi-a asigurat 1,5 miliarde de dolari de la aliaţii europeni pentru achiziţia de arme americane

Întâlnirea aduce cu sine incertitudine, temeri și scepticism, dar și speranțe, în timp ce Alaska devine, pentru câteva ore, centrul atenției mondiale.

Trump, înainte întâlnirii cu Putin: „Voi ști din primele două, trei, patru sau cinci minute dacă va una bună sau una proastă”

Sursa: News.ro

Trump anunță un posibil summit la care să participe alături de Putin, Zelenski și "unii lideri europeni"
Stiri externe
Trump anunță un posibil summit la care să participe alături de Putin, Zelenski și ”unii lideri europeni”

Donald Trump a avansat joi posibilitatea ca unii lideri europeni să participe la un viitor summit împreună cu el, cu preşedintele rus, Vladimir Putin, şi cu cel ucrainean, Volodimir Zelenski.

Volodimir Zelenski: Ucraina şi-a asigurat 1,5 miliarde de dolari de la aliaţii europeni pentru achiziţia de arme americane
Stiri externe
Volodimir Zelenski: Ucraina şi-a asigurat 1,5 miliarde de dolari de la aliaţii europeni pentru achiziţia de arme americane

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat joi că Ucraina şi-a asigurat până acum 1,5 miliarde de dolari din partea aliaţilor săi europeni pentru achiziţia de arme americane, informează Reuters.

 

Anunțul Rusiei cu o zi înainte de întâlnirea din Alaska. Trump spune că un acord de pace se va face doar cu Zelenski
Stiri externe
Anunțul Rusiei cu o zi înainte de întâlnirea din Alaska. Trump spune că un acord de pace se va face doar cu Zelenski

Preşedintele american Donald Trump subliniază joi, cu o zi înaintea unui tête-à-tête în Alaska cu omologul său rus Vadimir Putin, că doar un summit tripartit cu Volodimir Zelenski poate pecetlui un acord de pace în Ucraina.

Keir Starmer îl primește pe Volodimir Zelenski la Londra, înaintea summitului Trump-Putin
Stiri externe
Keir Starmer îl primește pe Volodimir Zelenski la Londra, înaintea summitului Trump-Putin

Prim-ministrul britanic, Keir Starmer, se va întâlni joi, la Londra, cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, în ajunul summitului dintre Donald Trump şi Vladimir Putin, care va avea loc în Alaska, anunţă Sky News.

Trump amenință Rusia cu „consecințe grave" dacă Putin nu acceptă să oprească războiul după întâlnirea din Alaska
Stiri externe
Trump amenință Rusia cu „consecințe grave” dacă Putin nu acceptă să oprească războiul după întâlnirea din Alaska

Moscova a acuzat Europa că-i sabotează eforturile diplomatice cu Statele Unite. Reacția a venit după discuțiile telefonice dintre Donald Trump, Volodimir Zelenski și aliații europeni ai Ucrainei.

Trump și Putin se întâlnesc în Alaska. Liderul rus ar putea fi așteptat cu covorul roșu. Președintele SUA: „Mize mari!"
Stiri externe
Trump și Putin se întâlnesc în Alaska. Liderul rus ar putea fi așteptat cu covorul roșu. Președintele SUA: „Mize mari!”

Donald Trump și Vladimir Putin se întâlnesc, astăzi, într-o bază militară din Alaska, la 22:00, ora României. Cei doi președinți vor discuta mai întâi fără consilieri, apoi li se vor alătura delegațiile de miniștri, consilieri și experți.

Cum a contribuit cota unică la dezvoltarea accelerată a economiei. Mitul „echității sociale" din sistemul progresiv - Analiză
Stiri Economice
Cum a contribuit cota unică la dezvoltarea accelerată a economiei. Mitul „echității sociale” din sistemul progresiv - Analiză

Înlocuirea cotei unice cu un sistem progresiv ar avea „consecințe devastatoare” pentru țara noastră care are nevoie de un pact naţional pentru stabilitate fiscală, nu de „experimente riscante”, a transmis Fundaţia Romanian Business Leaders (RBL).

ANALIZĂ. Deși întâlnirea din Alaska dintre liderii SUA și Rusia nu a avut loc, unii experți cred că Putin a câștigat deja
Stiri externe
ANALIZĂ. Deși întâlnirea din Alaska dintre liderii SUA și Rusia nu a avut loc, unii experți cred că Putin a câștigat deja

Deși întâlnirea din Alaska dintre președinții SUA și ai Federației Ruse nu a avut loc, încă, unii analiști de politică externă sunt de părere că Vladimir Putin a câștigat deja această rundă de imagine. 

