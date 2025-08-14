Trump anunță un posibil summit la care să participe alături de Putin, Zelenski și ”unii lideri europeni”

14-08-2025 | 22:45
donald trump
IMAGO

Donald Trump a avansat joi posibilitatea ca unii lideri europeni să participe la un viitor summit împreună cu el, cu preşedintele rus, Vladimir Putin, şi cu cel ucrainean, Volodimir Zelenski.

Cristian Anton

Preşedintele american Donald Trump a avansat joi posibilitatea ca unii lideri europeni să participe la un viitor summit împreună cu el, cu preşedintele rus, Vladimir Putin, şi cu cel ucrainean, Volodimir Zelenski, dacă summitul său bilateral pe care-l va avea vineri în Alaska cu Putin deschide calea către un acord de pace în Ucraina, relatează agenţiile Reuters şi EFE.

"Avem mâine o întâlnire cu preşedintele Putin. Eu cred că va fi o întâlnire bună", a spus Trump reporterilor la Casa Albă.

"Dar cea mai importantă va fi a doua întâlnire, pe care o planificăm. Vom avea o întâlnire cu preşedintele Putin, cu preşedintele Zelenski, cu mine, şi probabil vom aduce şi unii lideri europeni. Sau probabil nu (vom invita lideri europeni n.red). Vom vedea", a adăugat preşedintele SUA.

Trump anunță un schimb de teritorii între Rusia și Ucraina

Într-un interviu joi devreme la Fox News Radio, el a estimat că Putin este pregătit să încheie un acord menit să pună capăt războiului în Ucraina, dar un astfel de acord va putea fi convenit numai după o întâlnire la care să participe şi Zelenski, întâlnire ulterioară summitului Trump-Putin din Alaska, summit despre care preşedintele american nu a exclus totuşi posibilitatea să se încheie cu un eşec.

donald trump
Donald Trump, cu o zi înainte summitului din Alaska: Cred că Putin este pregătit să încheie un acord de pace cu Ucraina

Trump a reafirmat că un acord de pace ruso-ucrainean va presupune concesii teritoriale, deşi Zelenski susţine insistent că nu va ceda niciun teritoriu Rusiei. "Nu vreau să folosesc termenul "împărţirea lucrurilor", dar, într-un anumit fel, nu este un termen greşit. Vor exista schimburi în ce priveşte frontierele, teritoriile", a explicat preşedintele american.

Marea întâlnire dintre Putin şi Trump va începe vineri la ora 22:30. Întrevederea, urmată de o conferință comună de presă

Sursa: Agerpres

Anunțul Rusiei cu o zi înainte de întâlnirea din Alaska. Trump spune că un acord de pace se va face doar cu Zelenski
Stiri externe
Anunțul Rusiei cu o zi înainte de întâlnirea din Alaska. Trump spune că un acord de pace se va face doar cu Zelenski

Preşedintele american Donald Trump subliniază joi, cu o zi înaintea unui tête-à-tête în Alaska cu omologul său rus Vadimir Putin, că doar un summit tripartit cu Volodimir Zelenski poate pecetlui un acord de pace în Ucraina.

Donald Trump, cu o zi înainte summitului din Alaska: Cred că Putin este pregătit să încheie un acord de pace cu Ucraina
Stiri externe
Donald Trump, cu o zi înainte summitului din Alaska: Cred că Putin este pregătit să încheie un acord de pace cu Ucraina

Preşedintele american Donald Trump a estimat joi că omologul său rus Vladimir Putin este pregătit să încheie un acord menit să pună capăt războiului în Ucraina, relatează agenţiile AFP şi Reuters.

Nicio intenție ca SUA și Rusia să semneze documente mâine, spune Kremlinul
Stiri externe
Nicio intenție ca SUA și Rusia să semneze documente mâine, spune Kremlinul

În ajunul întâlnirii dintre președintele rus Vladimir Putin și președintele american Donald Trump din Alaska, Kremlinul a anunțat că nu există planuri pentru semnarea vreunui document.

CNN: Înaintea summitului din Alaska, Trump vrea să ştie ce s-a schimbat la Putin. Şeful Kremliului rămâne o „ţintă dificilă”
Stiri externe
CNN: Înaintea summitului din Alaska, Trump vrea să ştie ce s-a schimbat la Putin. Şeful Kremliului rămâne o „ţintă dificilă”

Donald Trump s-a lăudat adesea cu relaţia sa bună cu Vladimir Putin, dar în lunile dinaintea primei lor întâlniri după şase ani, a început să-i întrebe pe europeni şi pe consilierii de la Casa Albă ce s-a schimbat la liderul de la Kremlin, scrie CNN.

Trump, dispus să ofere garanţii de securitate pentru Ucraina. NATO rămâne în afara discuţiilor
Stiri externe
Trump, dispus să ofere garanţii de securitate pentru Ucraina. NATO rămâne în afara discuţiilor

Preşedintele Donald Trump le-a spus liderilor europeni şi ucraineni că SUA sunt dispuse să ofere garanţii de securitate pentru Ucraina, cu anumite condiţii, au declarat pentru Politico.com trei persoane familiarizate cu discuţiile.

Surse: Klaus Iohannis și soția, somați de ANAF să plătească aproape 1 milion de euro, încasați din închirierea unui imobil
Stiri actuale
Surse: Klaus Iohannis și soția, somați de ANAF să plătească aproape 1 milion de euro, încasați din închirierea unui imobil

Klaus Iohannis a fost notificat de ANAF să plătească aproape un milion de euro statului. Fostul președinte trebuie să returneze Fiscului sumele încasate pentru închirierea unui imobil din centrul Sibiului.

Campioana României FCSB se impune cu scorul de 3-1 în fața FC Drinta și se califică în turul 3 preliminar UEL
Stiri Sport
Campioana României FCSB se impune cu scorul de 3-1 în fața FC Drinta și se califică în turul 3 preliminar UEL

Campioana României FCSB s-a impus joi în fața FC Drita, în manșa secundă din turul 3 preliminar al Europa League.

Cum explică Guvernul, pentru Știrile ProTV, de ce judecătorii CCR sunt exceptați de la „reforma magistraților”
Stiri Justitie
Cum explică Guvernul, pentru Știrile ProTV, de ce judecătorii CCR sunt exceptați de la „reforma magistraților”

Proiectul de lege propus de Guvern privind modificarea pensiilor magistraților ridică semne de întrebare privind o posibilă înțelegere cu Curtea Constituțională, astfel încât proiectul să fie declarat constituțional de către CCR.

