Convocaţi în mod neaşteptat, jurnaliştii au fost conduşi de către fostul promotor imobiliar pe şantierul monumentalei extinderi pe care o construieşte la Casa Albă, în prima sa apariţie publică după "midterms", relatează AFP, citat de News.ro.

Sub pretextul de a le aduce un omagiu muncitorilor, miliardarul octogenar, căruia puţin îi pasă de ironiile opozanţilor săi despre sănătatea sa mentală, şi-a oferit o escapadă în această altă realitate în care locuieşte de la întoarcerea sa la putere, cea a macaralelor, aurului şi marmurei.

”Puteţi să puneţi câte elicoptere vreţi pe acoperiş”, a declarat Donald Trump, cu microfonul în mână, fără să se plângă de calitatea proastă a sunetului.

El a vorbit despre viitori pereţi de sticlă antiglonţ şi antidronă, chiar şi împotriva unor ”rachete mici”, în opinia sa. ”E aşa de gros”, a declarat el, îndepărtând mâinile, dar ”vederea este perfectă”.

”Chestii incredibile”, a adăugat preşedintele republican, rareori atât de animat ca atunci când comentează cele mai mici detalii ale multiplelor sale iniţiative de construcţie sau renovare.

”Love!”

El a semnat, în faţa obiectivelor, o grindă masivă, înainte să fie instalată în partea de sus a edificiului.

Deasupra semnăturii sale, Donald Trump, căruia şi cei mai aprigi critici ai săi îi recunosc un simţ acut al diversiunii, a adăugat "Love!".

”Uitaţi-vă cum urcă grinda”, a declarat el, între două întrebări despre alegerile calamitoase de la mijloc de mandat.

Americanii i-au aplicat o sancţiune istorică preşedintelui şi partidului său marţi, alegând în masă democraţi până în bastioane conservatoare precum Kansas şi Texas, în posturi de senatori, guvernatori sau în Parlamente locale.

Însă, miercuri, Donald Trump nu prea avea chef să vorbească despre Războiul din Iran care l-a costat controlul Congresului, nici despre alegerile prezidenţiale din 2028, în care nu va candida, şi nici despre o posibilă procedură de destituire.

El n-a făcut-o decât la insistenţa jurnaliştilor şi continuând să se plimbe pe şantier.

”Imaginaţi-vă lustre peste tot, imaginaţi-vă podeaua de marmură”, le-a lansat miliardarul în vârstă de 80 de ani, cu un aer inspirat, fotografilor şi reporterilor.

Referitor la marmură, tăiată spune el într-o ”venă specială”, el a dat asigurări că ”proprietarul carierei nu voia să vândă”. ”Dar mă iubea”.

Donald Trump, care revendică un talent înnăscut pentru arhitectură, a dizertat de asemenea despre amplasamentul ales al bucătăriilor edificiului, menit să găzduiască recepţii şi dineuri de gală.

”Zi de sărbătoare”

Sala de Bal, construită pe amplasamentul unei aripi pe care republicanul a pus să fie rasă, urmează să fie finalizată înainte să plece de la putere, în 2028.

Şantierul este denunţat de către adversarii săi drept ilustrarea perfectă a tendinţelor megalomanice ale preşedintelui şi derivelor mandatului său, pentru că a fost lansat fără nicio consultare, cu o structură de finanţare foarte opacă.

Preşedintele republican vede în ea garanţia faptului că va fi ţinut minte, chiar dacă nu tocmai discret, de către americani, după ce va pleca de la Casa Albă.

El a profitat de vizita pe şantier de miercuri pentru a vorbi despre viitorul său proiect, un Arc de Triumf, la Washington, inspirat de Arcul de Triumf de la Paris, dar evident că ”mai mare” şi ”mai frumos”.

Invitat să se exprime pe această temă, secretarul însărcinat cu Amenajarea Teritoriului s-a ferit să tulbure starea de spirit a lui Donald Trump, cu riscul de a amplifica şi mai mult impresia de deconectare de la moment.

La o zi după o sancţionare electorală care a depăşit previziunile celor mai optimişti democraţi, Doug Burgum şi-a început scurta alocuţiune spunând ”Azi este, evident, o zi de sărbătoare şi o zi de recunoştinţă”.