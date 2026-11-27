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În urma întâlnirii de miercuri seara de la Mar-a-Lago, cei doi lideri au declarat că au „discutat despre importanţa ca Rusia să evite orice acţiuni care, în mod intenţionat sau neintenţionat, ar extinde războiul, precum şi despre importanţa găsirii unei soluţii paşnice la acest conflict cât mai repede posibil”, potrivit declaraţiei comune difuzate atât de Casa Albă, cât şi de NATO.

Câteva ore mai târziu, într-o postare pe Truth Social, preşedintele a modificat tonul comentariului adăugând două cuvinte şi schimbând declaraţia astfel încât să spună că „Rusia şi Ucraina” trebuie să evite astfel de acţiuni.

Un oficial NATO, căruia i s-a acordat anonimatul pentru a putea vorbi liber despre această chestiune sensibilă, a afirmat că textul iniţial reprezenta declaraţia convenită oficial între cele două părţi - ceea ce indică faptul că Trump a modificat ulterior declaraţia în mod unilateral.

Casa Albă nu a răspuns la o solicitare de comentarii din partea POLITICO.

Această completare este semnificativă, venind la câteva zile după ce Ucraina a lovit o navă de război rusă într-un port libian, la mii de kilometri de Kiev. Atacul, despre care experţii juridici spun că ar fi putut încălca dreptul internaţional, nu a atras critici din partea majorităţii aliaţilor Ucrainei, având în vedere bombardamentele zilnice ale Rusiei împotriva vecinului său.

De asemenea, aceasta evidenţiază tensiunile persistente dintre Trump şi Volodimir Zelenski, liderul ucrainean care a refuzat să renunţe la atacurile pe distanţă lungă ale Kievului împotriva rafinăriilor ruseşti şi a infrastructurii critice.

Luna trecută, Trump a declarat că „este timpul ca Ucraina să aibă un nou preşedinte” - dând vina pe Zelenski pentru blocarea unui acord de pace.

Această atitudine contrastează cu recentele gesturi de apropiere ale lui Trump faţă de preşedintele rus Vladimir Putin, pe care l-a numit „prieten” în cadrul întâlnirii trilaterale de săptămâna trecută cu şeful Kremlinului şi cu liderul chinez Xi Jinping, la Shenzhen.

De ani de zile, atacurile ruseşti vizează în mod continuu infrastructura energetică ucraineană.

Formularea actualizată reprezintă, de asemenea, o nouă provocare pentru Rutte. Fostul prim-ministru olandez l-a lăudat în repetate rânduri pe preşedintele american în public, în timp ce se străduieşte să menţină livrările de arme din SUA şi sprijinul limitat pentru Ucraina, precum şi unitatea în cadrul NATO. Însă această divergenţă arată că abordarea sa de a-l menţine pe Trump pe linia dorită are limite clare, scrie POLITICO.

În ciuda postării de pe Truth Social care făcea referire la Ucraina, Trump a adăugat ulterior că, în timpul întâlnirii, a petrecut mult timp vorbind despre faptul că i-ar plăcea să-l vadă pe preşedintele Putin „retrăgându-şi toate agresiunile militare împotriva teritoriilor din întreaga Europă”.

Atenţia se va îndrepta acum către reuniunea miniştrilor de externe ai NATO de la Bruxelles, din 2 decembrie, despre care aliaţii se aşteptau anterior să coincidă cu o revizuire mult aşteptată a prezenţei trupelor americane în Europa. Însă între timp, SUA au comunicat aliaţilor că această revizuire va fi amânată.

Întâlnirea dintre Trump şi Rutte trebuia iniţial să se concentreze asupra acestei revizuiri, denumită „Europe Posture Review”, a declarat oficialul NATO, dar s-a axat în schimb pe extinderea industriei de apărare transatlantice şi pe atacurile hibride ruseşti din Europa, întrucât publicarea revizuirii a fost amânată.