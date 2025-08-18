Ce nu au spus Trump și Zelenski în Biroul Oval. Detaliile importante peste care au trecut cei doi lideri

Întâlnirea publică dintre Donald Trump şi Volodimir Zelenski a părut prudent optimistă, departe de discuţia aprinsă din Biroul Oval pe care am văzut-o data trecută, în februarie, comentează BBC.

Au fost câteva detalii concrete despre paşii următori, în special comentariul lui Trump că va vorbi cu Vladimir Putin şi că preşedintele SUA crede că o întâlnire trilaterală viitoare este posibilă, chiar dacă nu ştim când sau unde ar putea avea loc.

Mai importante, însă, sunt detaliile pe care nu le-am auzit, scrie corespondentul BBC de la Casa Albă.

În primul rând, încă nu avem nicio indicaţie clară cu privire la forma pe care o vor lua garanţiile de securitate viitoare din partea SUA, un element cheie al oricărui acord de pace viitor.

Trump a sugerat că SUA ar putea oferi sprijin militar, poate chiar trupe, pentru acest efort, dar nu a dat niciun detaliu.

De asemenea, nu am auzit prea multe despre aşteptările fiecărei părţi cu privire la harta Ucrainei după încheierea conflictului.

Trump a afirmat în mod repetat şi clar că nu crede că Ucraina poate recupera o parte din teritoriile pierdute, cum ar fi Crimeea. Zelenski, pe de altă parte, a declarat că legea fundamentală a Ucrainei nu îi permite să cedeze teritoriile ţării.

Nu este încă clar cum pot fi conciliate aceste două poziţii, conchide corespondentul BBC într-o scurtă analiză.

