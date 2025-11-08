Casa Albă îl contrazice pe Viktor Orban, imediat după întâlnirea cu Donald Trump. Ce a obținut, de fapt, Ungaria

08-11-2025 | 20:32
Ungaria beneficiază de o scutire pentru doar un an de la sancțiunile SUA asupra energiei rusești, și nu pe termen nelimitat, după cum s-a lăudat Viktor Orban în presa de stat maghiară. Precizarea a venit chiar de la Casa Albă, după întâlnirea cu Trump.

autor
Cristian Anton

Ungaria va beneficia de o „scutire completă şi fără limită de timp” de sancţiunile SUA asupra transportatorilor de energie din Rusia în cazul conductelor Turkish Stream şi Drujba, a anunţat premierul Viktor Orbán în declaraţii de presă transmise în direct la televiziunea publică maghiară după discuţiile purtate vineri la Washington cu preşedintele american Donald Trump.

Totuşi, un oficial de la Casa Albă a precizat pentru CNN şi Reuters că este vorba despre o scutire de doar un an, în condiţiile în care Orban, aliatul lui Trump, se confruntă cu un scrutin legislativ dificil în aprilie anul viitor.

În conferinţa de presă susţinută alături de ministrul său de externe, Peter Szijjarto, premierul Viktor Orban a spus publicului de acasă că Ungaria va avea în continuare cele mai mici preţuri la energie din Europa.

„Am creat toate condiţiile necesare pentru acest lucru, ceea ce înseamnă, mai precis, că am obţinut o scutire completă de sancţiuni în cazul conductelor Turkish Stream şi Prietenia (Drujba)”, a afirmat el, adăugând că nu există sancţiuni care să restricţioneze sau să scumpească aprovizionarea Ungariei din aceste surse.

sediu armata yugoslava belgrad
Furie în Serbia. Familia Trump va ridica un hotel de lux pe un loc simbolic distrus de bombardamentele NATO

„Este vorba de o scutire generală, fără limită de timp” – a subliniat Viktor Orbán, citat de agenţia maghiară de presă MTI.

Luna trecută, Trump a impus sancţiuni legate de Ucraina companiilor petroliere ruseşti Lukoil şi Rosneft, ceea ce a adus ameninţarea unor sancţiuni suplimentare asupra entităţilor din ţările care cumpără petrol de la aceste firme.

”Eram în apă până la gât. Acum am ieșit din această situație”

Orban, un aliat de lungă durată al lui Trump, s-a întâlnit vineri cu Trump la Casa Albă în prima lor întâlnire bilaterală de la revenirea republicanului la putere şi i-a explicat de ce ţara sa are nevoie să utilizeze petrol rusesc într-un moment în care Trump face presiuni asupra Europei să înceteze să mai facă acest lucru.

Răspunzând la o întrebare referitoare la scutirea de sancţiuni pentru petrolul şi gazul natural rusesc, Viktor Orbán a spus: „Problema a fost analizată şi s-a ajuns la concluzia că situaţia Ungariei este semnificativ diferită de cea a altor ţări europene. Nu este posibil să se menţină securitatea aprovizionării cu energie a ţării şi să se furnizeze energie la preţuri accesibile familiilor şi întreprinderilor ungare dacă sancţiunile continuă să fie impuse asupra celor două conducte cheie”.

Premierul a subliniat că acesta este motivul pentru care i-au cerut lui Donald Trump să ridice aceste sancţiuni. „Am solicitat ca două conducte să fie scutite de toate sancţiunile, cea care transportă gaz din sud şi cealaltă care transportă petrol din est, iar preşedintele a decis că aceste sancţiuni nu se vor aplica celor două conducte”, a precizat prim-ministrul Ungariei.

„Atunci când am sosit la Washington, eram încă într-o situaţie foarte dificilă, eram în apă până la gât, sau poate chiar mai rău. Acum am ieşit din această situaţie”, a asiguat premierul Orban.

El a subliniat că, dacă nu ar fi obţinut derogarea, de la sfârşitul lunii noiembrie, fiecare gospodărie ungară ar fi plătit de două ori şi jumătate sau poate chiar de trei ori mai mult pentru utilităţi decât în octombrie sau în noiembrie. „Eram între ciocan şi nicovală, aveam deja laţul în jurul gâtului şi trebuia să ieşim din această situaţie”, a insistat el.

”Suntem suficient de puternici”

Răspunzând la o întrebare, premierul a subliniat că există un regim de sancţiuni american şi unul al Uniunii Europene cu privire la sistemele de aprovizionare cu energie din Rusia. Ca urmare a negocierilor de acum, Ungaria a scăpat sistemul american de sancţiuni, însă lupta împotriva sistemului european de sancţiuni este „un alt meci” care trebuie susţinut la Bruxelles şi care ar putea avea loc în decembrie, a subliniat el.

„I-am spus clar preşedintelui american că Ungaria nu va cere niciodată ajutor din exterior pentru a soluţiona disputele din cadrul Uniunii Europene. Suntem suficient de puternici, poziţiile noastre sunt suficient de bune şi avem la dispoziţie instrumente suficiente pentru a câştiga aceste bătălii prin propria noastră forţă naţională”, a declarat premierul maghiar.

El a menţionat că au fost încheiate acorduri şi în domeniul industriei militare şi al celei spaţiale, iar Ungaria va avea acces la arme de apărare de ultimă generaţie.

La rândul său, ministrul de exgterne Szijjarto a precizat că va avea loc o diversificare şi în cazul gazului lichefiat. „Vom adăuga” noi surse de aprovizionare cu gaz la cele existente în prezent, a punctat el.

Ungaria va cumpăra de la SUA centrale modulare de mici dimensiuni

Viktor Orbán a anunţat, de asemenea, că s-a ajuns la un acord cu partea americană şi în ceea ce priveşte cooperarea în domeniul nuclear, iar în cazul centralei Paks 2, sancţiunile introduse de administraţia Biden vor fi ridicate şi nu vor exista obiecţii americane faţă de construcţia reactoarelor de către Rusia – a susţinut el.

Pe de altă parte, compania americană Westinghouse se va implica în industria energiei nucleare din Ungaria, ceea ce reprezintă o noutate, întrucât americanii nu au participat niciodată în acest sector până acum. Orban a explicat că, în prima fază, Ungaria va cumpăra combustibil nuclear de la compania americană.

Viktor Orban a menţionat, de asemenea, că a convenit cu gazdele sale americane să introducă tehnologie americană în Ungaria şi să pregătească terenul pentru centralele nucleare de mici dimensiuni. În acest scop, parlamentul va trebui să modifice câteva legi în cursul săptămânii viitoare – a declarat premierul.

Ungaria va primi, de asemenea, o tehnologie americană mai bună şi mai modernă decât cea pe care o foloseşte în prezent, ceea ce îi va permite depozitarea combustibilul uzat în condiţii de siguranţă.

Ministrul Szijjarto a precizat ulterior că elementele combustibile americane vor fi achiziţionate cu menţinerea relaţiilor de aprovizionare existente (adică cele cu Rusia - n.r.). În privinţa centralelor electrice modulare de mici dimensiuni, Péter Szijjártó a spus că suma investiţiei va depinde de numărul final al centralelor care vor fi construite. Suma de douăzeci de miliarde de dolari este corectă dacă ea se referă la aproximativ 10–12 centrale electrice – a menţionat el.

De asemenea, costul tehnologiei de stocare a elementelor combustibile nucleare este estimat între 100 şi 200 de milioane de dolari.

Cum se văd lucrurile de Casa Albă

În ciuda declaraţiilor lui Orban despre o scutire de sancţiuni „fără limită de timp” pe care ar fi obţinut-o vineri la Washington, un oficial al Casei Albe, citat atât de Reuters, cât şi de CNN sub acoperirea anonimatului, a declarat că Statele Unite au acordat Ungariei o scutire de numai un an de la sancţiunile americane pentru utilizarea petrolului şi gazelor ruseşti.

Oficialul Casei Albe a menţionat că, pe lângă scutirea de sancţiuni, Ungaria s-a angajat să cumpere gaz natural lichefiat din SUA, cu contracte în valoare de aproximativ 600 de milioane de dolari.

În declaraţiile de presă comune înaintea dineului oficial, Trump s-a arătat înţelegător faţă de poziţia Ungariei. „Analizăm situaţia, deoarece pentru el este foarte diferit să obţină petrol şi gaze din alte zone”, a spus Trump. „După cum ştiţi, ei nu au avantajul de a avea ieşire la mare. Este o ţară minunată, este o ţară mare, dar nu are ieşire la mare. Nu are porturi. Dar multe ţări europene cumpără petrol şi gaze din Rusia, şi o fac de ani de zile”, a adăugat Trump. „Şi eu am spus: «Ce înseamnă asta?»”, a declarat Trump.

Ungaria şi-a menţinut dependenţa de energia rusă de la începutul conflictului din Ucraina din 2022, ceea ce a stârnit critici din partea mai multor aliaţi ai Uniunii Europene şi NATO.

Cifrele Fondului Monetar Internaţional arată că Ungaria a depins de Rusia pentru 74% din gazul său şi 86% din petrolul său în 2024, avertizând că o întrerupere la nivelul UE a furnizării de gaz natural rusesc ar putea determina pierderi de producţie în Ungaria de peste 4% din PIB, scrie Reuters.

Excepţia acordată Ungariei va ridica semne de întrebare cu privire la seriozitatea administraţiei Trump în aplicarea sancţiunilor împotriva exporturilor de petrol ale Rusiei, comentează CNN. Analiştii au avertizat că, dacă Trump va fi perceput ca fiind indulgent cu aliaţii săi, acest lucru ar putea încuraja şi alte ţări să încerce să eludeze sancţiunile SUA, erodând capacitatea acestora de a provoca daune economice Rusiei şi de a grăbi sfârşitul războiului din Ucraina.

Trump şi Orban au discutat, desigur, şi despre războiul Rusiei cu Ucraina.

Trump, despre Putin și Rusia: Pur și simplu nu doresc să înceteze războiul

Trump a declarat luna trecută că se va întâlni cu omologul rus Vladimir Putin în capitala Ungariei, dar întâlnirea a fost amânată după ce Rusia a respins un armistiţiu în Ucraina.

Trump a declarat vineri că Rusia pur şi simplu nu doreşte să înceteze luptele. „Disputa de bază este că ei pur şi simplu nu doresc să înceteze încă. Dar cred că o vor face”, a adăugat el.

Ridicându-i mingea la fileu, preşedintele SUA l-a întrebat pe Orban - care în repetate rânduri s-a pronunţat împotriva Ucrainei - dacă crede că Ucraina poate câştiga războiul. „Doar dacă s-ar întâmpla un miracol”, i-a răspuns Orban.

Premierul de la Budapesta a prezis o „epocă de aur” în relaţiile dintre cele două ţări şi a criticat administraţia preşedintelui Joe Biden - o modalitate sigură de a câştiga favorurile lui Trump, care continuă să-l folosească pe Biden ca ţintă frecventă. Liderul maghiar, care se confruntă cu alegeri dificile în 2026, a cultivat o relaţie personală puternică cu Trump de-a lungul anilor, inclusiv în ceea ce priveşte politicile comune de imigrare.

Vineri, Trump i-a acordat lui Orban fără echivoc sprijinul său în perspectiva alegerilor, notează Reuters. „Nu a făcut nicio greşeală în materie de imigraţie. Aşa că este respectat de toată lumea, este apreciat de unii. Eu îl apreciez şi îl respect. Ungaria este condusă corespunzător şi de aceea va avea mare succes în alegerile viitoare”, a spus şeful Casei Albe.

Donald Trump l-a primit pe Viktor Orban la Casa Albă

Sursa: News.ro

