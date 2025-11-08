Donald Trump: ”Se întâmplă să-mi placă poporul român, cred că este minunat. Relația cu România este foarte bună”

08-11-2025
În cadrul întâlnirii cu premierul maghiar Viktor Orban, la Casa Albă, Donald Trump a vorbit despre anunțul Statelor Unite de a reduce numărul de militari americani de la baza Mihail Kogălniceanu.  

Liderul de la Casa Albă a spus că este vorba despre o ajustare și o rotire a trupelor. Dar a subliniat că relația cu România este „foarte bună” și că „românii sunt un popor grozav”.

Luna trecută, Statele Unite au decis să-și restrângă prezența militară în România și să revină la efectivele de dinaintea începerii războiului din Ucraina.

Potrivit Ministerului român al Apărării, aproximativ 1.000 de soldați americani rămân la noi în țară.

”Se întâmplă să-mi placă poporul român, cred că este minunat”

Jurnalist: Luna trecută ați declarat că Statele Unite nu vor retrage trupe din Europa. Totuși, două săptămâni mai târziu, Pentagonul a decis să retragă un număr semnificativ de trupe din România. Să înțelegem că v-ați răzgândit sau Pentagonul a ignorat asigurările date de dumneavoastră?

Donald Trump: Nu ignoră nimic din ceea ce spun eu, dar au făcut unele schimbări, numărul total (de militari) rămâne neschimbat, dar am făcut o rotație de trupe. Se întâmplă să îmi placă poporul român, cred că este minunat. Pete, poate vrei să adaugi ceva, te rog?

Pete Hegseth: A fost o mișcare coordonată cu directivele Casei Albe și este parte a viziunii pe care o avem cu privire la Europa. Vor rămâne trupe în România, dar au apărut schimbări cu privire la rotația de trupe.

Donald Trump: Iar relația cu România este foarte bună, nu-i așa?

Pete Hegseth: Foarte bună și totul a fost coordonat împreună cu secretarul general (al NATO) Rutte, cu aliații noștri, toți au fost anunțați în prealabil. Relația cu România este foarte bună, relația cu Europa este foarte bună”.

Șeful Pentagonului, Pete Hegseth: ”Vor rămâne trupe în România”, ”relația cu România este foarte bună”

08-11-2025 19:26

