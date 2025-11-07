Donald Trump îndeamnă UE să „respecte” Ungaria şi pe prim-ministrul Orban. „El a avut dreptate în ce priveşte imigraţia”

07-11-2025 | 20:51
donald trump viktor orban
IMAGO

Donald Trump a îndemnat vineri Uniunea Europeană să „respecte” Ungaria şi pe prim-ministrul Viktor Orban, care i s-a plâns de sancţiunile financiare impuse Budapestei de UE pentru politicile sale în domeniul migraţiei, transmite AFP.

Ioana Andreescu

„Ei ar trebui să respecte Ungaria şi să respecte acest lider foarte, foarte puternic, pentru că el a avut dreptate în ce priveşte imigraţia”, a declarat Trump în faţa presei.

„Uitaţi-vă ce i s-a întâmplat Europei cu imigraţia, au oameni care inundă Europa, de peste tot, şi asta îi dăunează”, a adăugat preşedintele american, care a pus el însuşi o politică de reprimare puternică a imigraţiei de când a revenit la Casa Albă în ianuarie.

Potrivit Reuters, Trump a mai spus că examinează o posibilă exceptare a Ungariei de la sancţiunile legate de petrolul rusesc.

„Examinăm acest lucru pentru că este foarte dificil pentru el să primească petrol şi gaz din alte zone”, le-a spus preşedintele reporterilor cu prilejul primirii lui Viktor Orban la Casa Albă.

Sursa: Agerpres

