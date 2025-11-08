Ce cadou a primit Viktor Orban de la Donald Trump. Premierul maghiar l-a arătat tuturor

Donald Trump i-a făcut cadou lui Viktor Orban după întâlnirea de la Casa Albă o felicitare pe care a scris ”Viktor, ești cel mai tare”.

”Viktor, ești cel mai tare”, i-a scris Donald Trump lui Viktor Orban pe o felicitare cu antetul casei Albe și semnată de președintele SUA, potrivit unei fotografii postate de premierul maghiar pe pagina sa de Facebook.

”Mulțumesc, domnule președinte!”, sună mesajul lui Orban care însoțește postarea cu felicitarea, despre care presa de stat de la Budapesta comentează că este un ”cadou special” primit de la președintele SUA, în care acesta i-a adresat premierului maghiar ”cuvinte frumoase”.

Viktor Orban a fost primit vineri de Donald Trump la Casa Albă, într-o întâlnire soldată cu scutirea totală a Ungariei de sancțiunile SUA asupra surselor de energie rusești.

