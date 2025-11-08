Șeful Pentagonului, Pete Hegseth: ”Vor rămâne trupe în România”, ”relația cu România este foarte bună”

08-11-2025 | 08:31
Președintele american Donald Trump a lăudat relația cu România în timpul întâlnirii de vineri cu premierul maghiar Viktor Orban. Totodată, Trump spune că retragerea unor militari americani de la noi din țară face parte din strategia de rotire a trupelor.

Pe de altă parte, premierul de la Budapesta laudă efortul președintelui american de a pune capăt războiului din Ucraina. În timp ce europenii, spune el, au cu totul altă poziție. „Singurele guverne pro-pace sunt ale Statelor Unite și micuței Ungarii”, susține Orban.

Președintele american l-a primit vineri seară la Casa Albă pe premierul Ungariei și nu a ezitat să sublinieze, și de această dată, ce prietenie minunată îi leagă pe cei doi. Pentru prima oară în acest mandat, Donald Trump a vorbit și despre relația pe care o are cu țara noastră.

Reporter: ”Luna trecută ați declarat că Statele Unite nu vor retrage trupe din Europa. Totuși, două săptămâni mai târziu, Pentagonul a decis să retragă un număr semnificativ de trupe din România. Să înțelegem că v-ați răzgândit sau Pentagonul a ignorat asigurările date de dumneavoastră?”

Donald Trump: ”Nu ignoră nimic din ceea ce spun eu, dar ceea ce au făcut sunt schimbări, numărul total (de trupe) rămâne neschimbat, dar am făcut o rotație de trupe. Se întâmplă să îmi placă poporul român, cred că este minunat. Pete, poate vrei să adaugi ceva. Mulțumesc!”

donald trump viktor orban
Donald Trump l-a primit pe Viktor Orban la Casa Albă. Președintele SUA: „El a avut dreptate în ce priveşte imigraţia”

Pete Hegseth, șeful Pentagonului:A fost o mișcare coordonată cu directivele Casei Albe și este parte a viziunii pe care o avem cu privire la Europa. Vor rămâne trupe în România, dar au apărut schimbări cu privire la rotația de trupe.”

Donald Trump:Iar relația cu România este foarte bună, nu-i așa?”

Pete Hegseth, șeful Pentagonului: ”Foarte bună și totul a fost coordonat împreună cu secretarul general (al NATO) Rutte, cu aliații noștri, toată lumea a fost anunțată în prealabil”.

Donald Trump: ”Relația cu România este foarte bună, relația cu Europa este foarte bună...”

Luna trecută, Statele Unite au decis să-și restrângă prezența militară în România și să revină la efectivele de dinaintea începerii războiului din Ucraina. Potrivit Ministerului Român al Apărării, aproximativ o mie de soldați americani rămân dislocați la noi în țară.

Trump ia în calcul să scutească Ungaria de sancțiunile pentru achizițiile de petrol și gaz de la ruși

Donald Trump a mai declarat, vineri, că ia în calcul să scutească Ungaria de sancțiunile pentru achizițiile de petrol și gaz de la ruși.

Donald Trump: ”Este foarte dificil pentru el (Viktor Orban) să obțină petrol și gaze din alte zone. După cum știți, (maghiarii) nu au avantajul de a avea ieșire la mare. (Ungaria) Este o țară grozavă, este o țară mare, dar nu are mare, nu are porturi. Așa că are o problemă dificilă. Dar când te uiți la ce s-a întâmplat cu Europa, sunt multe țări care nu au astfel de probleme și totuși cumpără mult petrol și gaze din Rusia.”

Viktor Orban: ”Conductele nu sunt o problemă ideologică sau politică, sunt o realitate fizică, pentru că, așa cum a subliniat și domnul președinte, noi nu avem port, așadar, vom negocia asupra acestui aspect. Este un aspect vital pentru noi.”

Iar premierul maghiar nu a ezitat să critice din nou țările din Uniunea Europeană și poziția lor față de războiul din Ucraina.

Viktor Orban: ”Așadar, întrebarea este dacă noi, occidentalii, suntem uniți sau nu. Problema este că președintele (Donald Trump) depune eforturi uriașe pentru pace, care sunt pur și simplu splendide și foarte bune pentru continentul european și pentru toate popoarele Europei. Dar, în același timp, noi nu suntem uniți, deoarece Bruxelles-ul și europenii au o abordare diferită față de război. Așadar, singurele guverne pro-pace sunt guvernul Statelor Unite și cel al micii Ungarii din Europa. Toate celelalte guverne preferă să continue războiul, pentru că multe dintre ele cred că Ucraina poate câștiga pe câmpul de luptă.”

Donald Trump: ”Dar ai tinde să crezi că Ucraina nu poate câștiga războiul?”

Viktor Orban: ”Se pot întâmpla miracole... ”

NATO instalează și în România o redutabilă armă americană, care folosește și Inteligența Artificială. Cum funcționează MEROPS

donald trump, Viktor Orban

08-11-2025

