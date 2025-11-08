Furie în Serbia. Familia Trump va ridica un hotel de lux pe un loc simbolic distrus de bombardamentele NATO

Parlamentul Serbiei a adoptat o lege care deschide calea pentru un proiect imobiliar controversat, condus de Jared Kushner, ginerele președintelui american Donald Trump, în capitala Belgrad.

 

autor
Cristian Anton

Firma ginerelui lui Trump, Affinity Partners, vrea să construiască un hotel de lux și un complex de apartamente pe locul fostului sediu al armatei iugoslave, scrie BBC.

Clădirea în ruine, bombardată de forțele NATO în 1999 în timpul intervenției Alianței pentru a opri campania militară a Serbiei în Kosovo, are o valoare simbolică pentru unii, care o consideră un memorial și un simbol al opoziției continue față de NATO.

Președintele Serbiei, Aleksandar Vucic, care a menținut legături strânse cu Trump, a susținut planurile acestuia, în ciuda protestelor și a contestațiilor legale.

Anul trecut, guvernul sârb a retras clădirii statutul său de imobil protejat și a convenit asupra unui contract de închiriere pe 99 de ani cu firma lui Kushner, care stabilise planuri pentru un proiect de 500 de milioane de dolari.

Decizia a declanșat demonstrații și a condus la o anchetă privind falsificarea documentelor de către un oficial sârb, utilizate în timpul procesului pentru a schimba statutul clădirii. Într-o conversație cu BBC în iunie, Vucic a apărat propunerea, spunând că „este important să depășim povara din 1999”.

El a continuat: „Suntem pregătiți să construim relații mai bune cu SUA – cred că acest lucru este extrem de important țară”.

Proiectul blocat a atins punctul culminant vineri, când partidul lui Vucic – care are majoritatea în parlament – ​​a promovat un vot special privind curățarea sitului și a câștigat.

Politicienii opoziției au calificat decizia drept neconstituțională, inclusiv Aleksandar Jovanovic, care a descris-o drept o crimă și a declarat agenției de știri AFP că reperul va fi înlocuit cu „cazinouri și jacuzzi”.

Între timp, deputata de centru-stânga Marinika Tepicċ a declarat că guvernul sacrifică istoria țării „pentru a-l mulțumi pe Trump”, a relatat Politico.

Trump voia încă din primul său mandat să construiască un hotel în Belgrad

Adoptarea legii a fost criticată și de experții în arhitectură și vine după ce Transparency Serbia, o organizație anticorupție, și-a exprimat îngrijorarea cu privire la dezvoltările susținute de stat.

Conform rapoartelor din mass-media sârbă dinaintea primei sale candidaturi prezidențiale, Trump a luat în considerare anterior construirea unui hotel la Belgrad.

În martie anul trecut, Kushner a declarat pentru New York Times că nu era la curent cu presupusul interes anterior al socrului său.

Decizia de a deschide calea pentru acest proiect vine în contextul în care guvernul lui Vucic încearcă să mențină relații bune atât cu Washingtonul, cât și cu Moscova.

Serbia a fost afectată atât de tarifele vamale, cât și de sancțiunile impuse de Trump intereselor rusești în țară, inclusiv asupra singurei sale rafinării de petrol, Nafna Industria Srbije (NIS), deținută majoritar de Rusia.

