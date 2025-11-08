Volodimir Zelenski: „Ucraina intenţionează să se asigure că nu va exista petrol rusesc în Europa”

Ucraina promite să împiedice ajungerea petrolului rusesc în Europa, a declarat Volodimir Zelenski, după exceptarea obținută de Ungaria, potrivit DPA, Interfax-Ukraina şi Reuters.

SUA au acordat Ungariei o derogare de un an de la sancţiunile americane menite să împiedice importurile de petrol şi gaze ruseşti, a declarat vineri un responsabil al Casei Albe, după ce premierul Ungariei, Viktor Orban, a pledat în favoarea unei derogări în cursul unei întrevederi cu preşedintele american la Washington.

Donald Trump a impus luna trecută sancţiuni directe împotriva Rusiei vizând în special giganţii petrolieri Rosneft şi Lukoil, o decizie care ameninţă cu noi sancţiuni ţările ce achiziţionează petrol rusesc de la aceste companii.

Viktor Orban, un aliat de multă vreme al lui Donald Trump, s-a întâlnit vineri la Casa Albă cu preşedintele SUA, aceasta fiind prima lor întâlnire bilaterală de la revenirea republicanului la putere.

În cadrul acestei întrevederi, Orban a explicat motivele pentru care Ungaria are nevoie să utilizeze petrol rusesc, afirmând că problema este crucială pentru Budapesta. Donald Trump a părut să-l asculte cu înţelegere pe prim-ministrul ungar.

Responsabili americani au subliniat totuşi că Ungaria s-a angajat să cumpere gaz natural lichefiat (GNL) american în baza unor contracte în valoare totală de aproximativ 600 de milioane de dolari.

Ungaria obţine cea mai mare parte a petrolului său prin conductele Drujba, care traversează Rusia şi Ucraina, ceea ce a dus la tensiuni în relaţiile dintre Kiev şi Budapesta.

În ultimul timp, mai multe atacuri ucrainene au vizat conducta Drujba în segmentul ce traversează teritoriul rus. În august, de exemplu, fluxul de petrol către Ungaria a fost întrerupt după un atac cu drone ucrainene. Ministrul ungar de externe Peter Szijjarto a invocat în acel moment un nou atac asupra securităţii energetice a ţării sale.

Vineri seara, Zelenski a salutat eforturile SUA de a împiedica petrolul rusesc să ajungă în Europa, acuzându-l pe Orban de instrumentalizarea opoziţiei sale faţă de Ucraina în scopuri electorale în perspectiva alegerilor de anul viitor.

Exporturile de petrol şi gaze reprezintă o sursă importantă de venit pentru Moscova, care îi permite să finanţeze războiul împotriva Ucrainei, ce durează de peste trei ani şi jumătate.

„Nu le vom permite ruşilor să vândă petrol acolo (în Europa). Este o chestiune de timp. Este o problemă legată de poziţia noastră. Sunt unele lucruri pe care pur şi simplu nu le putem face astăzi. Pentru că există multe dependenţe diferite în acest puzzle. Dar tot vom reconstitui imaginea din puzzle. Rusia trebuie să piardă de pe urma războiului, iar cele mai mari pierderi ale sale sunt atunci când nu poate comercializa resurse energetice", a subliniat Zelenski în mesajul său postat pe Telegram, conform Interfax-Ukraina.

