Volodimir Zelenski: „Ucraina intenţionează să se asigure că nu va exista petrol rusesc în Europa”

Stiri externe
08-11-2025 | 11:24
Volodimir Zelenski
Getty

Ucraina promite să împiedice ajungerea petrolului rusesc în Europa, a declarat Volodimir Zelenski, după exceptarea obținută de Ungaria, potrivit DPA, Interfax-Ukraina şi Reuters.

autor
Ioana Andreescu

SUA au acordat Ungariei o derogare de un an de la sancţiunile americane menite să împiedice importurile de petrol şi gaze ruseşti, a declarat vineri un responsabil al Casei Albe, după ce premierul Ungariei, Viktor Orban, a pledat în favoarea unei derogări în cursul unei întrevederi cu preşedintele american la Washington.

Donald Trump a impus luna trecută sancţiuni directe împotriva Rusiei vizând în special giganţii petrolieri Rosneft şi Lukoil, o decizie care ameninţă cu noi sancţiuni ţările ce achiziţionează petrol rusesc de la aceste companii.

Viktor Orban, un aliat de multă vreme al lui Donald Trump, s-a întâlnit vineri la Casa Albă cu preşedintele SUA, aceasta fiind prima lor întâlnire bilaterală de la revenirea republicanului la putere.

În cadrul acestei întrevederi, Orban a explicat motivele pentru care Ungaria are nevoie să utilizeze petrol rusesc, afirmând că problema este crucială pentru Budapesta. Donald Trump a părut să-l asculte cu înţelegere pe prim-ministrul ungar.

Citește și
copil ucraina
Schimbare istorică în Ucraina. A așteptat 34 de ani de la independență să renunțe la o moștenire sovietică

Responsabili americani au subliniat totuşi că Ungaria s-a angajat să cumpere gaz natural lichefiat (GNL) american în baza unor contracte în valoare totală de aproximativ 600 de milioane de dolari.

Ungaria obţine cea mai mare parte a petrolului său prin conductele Drujba

Ungaria obţine cea mai mare parte a petrolului său prin conductele Drujba, care traversează Rusia şi Ucraina, ceea ce a dus la tensiuni în relaţiile dintre Kiev şi Budapesta.

În ultimul timp, mai multe atacuri ucrainene au vizat conducta Drujba în segmentul ce traversează teritoriul rus. În august, de exemplu, fluxul de petrol către Ungaria a fost întrerupt după un atac cu drone ucrainene. Ministrul ungar de externe Peter Szijjarto a invocat în acel moment un nou atac asupra securităţii energetice a ţării sale.

Vineri seara, Zelenski a salutat eforturile SUA de a împiedica petrolul rusesc să ajungă în Europa, acuzându-l pe Orban de instrumentalizarea opoziţiei sale faţă de Ucraina în scopuri electorale în perspectiva alegerilor de anul viitor.

Exporturile de petrol şi gaze reprezintă o sursă importantă de venit pentru Moscova, care îi permite să finanţeze războiul împotriva Ucrainei, ce durează de peste trei ani şi jumătate.

„Nu le vom permite ruşilor să vândă petrol acolo (în Europa). Este o chestiune de timp. Este o problemă legată de poziţia noastră. Sunt unele lucruri pe care pur şi simplu nu le putem face astăzi. Pentru că există multe dependenţe diferite în acest puzzle. Dar tot vom reconstitui imaginea din puzzle. Rusia trebuie să piardă de pe urma războiului, iar cele mai mari pierderi ale sale sunt atunci când nu poate comercializa resurse energetice", a subliniat Zelenski în mesajul său postat pe Telegram, conform Interfax-Ukraina.

Șeful Pentagonului, Pete Hegseth: ”Vor rămâne trupe în România”, ”relația cu România este foarte bună”

Sursa: Agerpres

Etichete: Rusia, Ucraina, petrol, Volodomir Zelenski,

Dată publicare: 08-11-2025 11:24

Articol recomandat de sport.ro
Gest de clasă! David Popovici și membri ai Lotului Național de Canotaj au premiat 35 de tineri excepționali
Gest de clasă! David Popovici și membri ai Lotului Național de Canotaj au premiat 35 de tineri excepționali
Citește și...
Ministrul ucrainean de Externe afirmă că peste 1.400 de africani luptă de partea Rusiei în Ucraina
Stiri externe
Ministrul ucrainean de Externe afirmă că peste 1.400 de africani luptă de partea Rusiei în Ucraina

Ucraina a acuzat Rusia că exploatează sărăcia din Africa pentru a-şi duce războiul, afirmând că peste 1.400 de cetăţeni din 36 de ţări africane luptă alături de trupele ruse, mulţi dintre ei fiind păcăliţi sau forţaţi să lupte, notează Kyiv Post.

Schimbare istorică în Ucraina. A așteptat 34 de ani de la independență să renunțe la o moștenire sovietică
Stiri externe
Schimbare istorică în Ucraina. A așteptat 34 de ani de la independență să renunțe la o moștenire sovietică

Ucraina intenţionează să renunţe la denumirea „copeică” pentru moneda sa, un simbol rămas din perioada dominaţiei sovietice, urmând să introducă în loc termenul istoric „şah”, a anunţat guvernatorul Băncii Naţionale a Ucrainei, Andri Pişni.

Efecte vizibile în România ale războiului din Ucraina. Traficul maritim și deșeurile cresc poluarea în Delta Dunării
Stiri Diverse
Efecte vizibile în România ale războiului din Ucraina. Traficul maritim și deșeurile cresc poluarea în Delta Dunării

„Biologi și localnici observă efectele directe și indirecte ale războiului din Ucraina asupra faunei și florei din rezervația biosferei din Delta Dunării”, scrie Le Monde într-un reportaj despre destinația turistică din țara noastră.

Recomandări
Șeful Pentagonului, Pete Hegseth: ”Vor rămâne trupe în România”, ”relația cu România este foarte bună”
Stiri externe
Șeful Pentagonului, Pete Hegseth: ”Vor rămâne trupe în România”, ”relația cu România este foarte bună”

Președintele american Donald Trump a lăudat relația cu România în timpul întâlnirii de vineri cu premierul maghiar Viktor Orban. Totodată, Trump spune că retragerea unor militari americani de la noi din țară face parte din strategia de rotire a trupelor.

POLITICO: România vrea să ceară o derogare pentru a amâna sancțiunile SUA în cazul Lukoil. Închiderea ar afecta Moldova
Stiri externe
POLITICO: România vrea să ceară o derogare pentru a amâna sancțiunile SUA în cazul Lukoil. Închiderea ar afecta Moldova

Decizia SUA de a sancţiona Lukoil şi Rosneft a creat haos în mai multe ţări europene, care încearcă să evite blocarea aprovizionării cu combustibil.

 

30 de ani de PRO TV. 2002 - Românii puteau pleca pentru prima dată fără vize în spațiul Schengen
Protv 30 de ani
30 de ani de PRO TV. 2002 - Românii puteau pleca pentru prima dată fără vize în spațiul Schengen

În 2002, România se ridică încet, dar sigur, din cenușa tranziției. Cu ochii spre Europa și cu speranța că, de data asta, drumul nu se va mai închide la graniță.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Superspeed
S9E26

21:31

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 07 Noiembrie 2025

45:28

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
07 Noiembrie 2025

01:31:04

Alt Text!
Vorbește Lumea
07 Noiembrie 2025

01:45:09

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28