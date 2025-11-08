Oana Gheorghiu: ”Am trăit în comunism, tatăl meu asculta Vocea Americii și am trăit cu ideea că vin americanii”. Cum e Trump

Vicepremierul Oana Gheorghiu a declarat sâmbătă că a admirat întotdeauna tot ce înseamnă Statele Unite ale Americii şi a susţinut că nu se poate vorbi despre ea "sub nicio formă ca fiind antiamerican".

Vicepremierul Oana Gheorghiu a precizat că susţine cu toată forţa Parteneriatul strategic al României cu SUA.

"Am scris, la un moment dat, într-un context emoţional puternic, cred că pentru toată lumea nu doar pentru mine, nişte cuvinte un pic prea dure, chiar şi pentru mine, nu le foloseam. Îmi asum asta. Asta nu face însă să mi se poată pune eticheta de antiamerican. Eu am trăit în comunism şi tatăl meu asculta Vocea Americii şi am trăit cu acea idee că vin americanii. Eu am admirat şi admir, întotdeauna am admirat tot ce înseamnă America şi democraţia din America, iar acum, ca membru al Guvernului României, susţin cu toată forţa mea Parteneriatul strategic cu Statele Unite ale Americii şi cu Uniunea Europeană şi sub nicio formă nu se poate vorbi despre mine ca fiind antiamerican", a punctat Oana Gheorghiu.

Oana Gheorghiu, despre Donald Trump: ”Sper să facă ceea ce trebuie pentru America și pentru Europa”

În opinia sa, preşedintele SUA, Donald Trump, este un politician "atipic", cu care "nu rezonează absolut deloc".

Întrebată ce crede cu adevărat despre Donald Trump, Oana Gheorghiu a răspuns: "Cred că este un politician atipic pentru America, cred că este un politician cu care nu rezonez absolut deloc, că face lucrurile într-un fel în care pentru mine este bizar, mai ales uitându-mă la America. Sper să facă ceea ce trebuie pentru America şi pentru Europa".

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













