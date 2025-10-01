Cancelarul Merz vrea să o înlocuiască pe von der Leyen la conducerea Europei. ”Lucrurile nu mai pot continua în acest fel”

Cancelarul Friedrich Merz vrea ca Germania să conducă din nou Europa, iar pentru asta a intrat pe un curs de coliziune cu Ursula von der Leyen, președinta germană a Comisiei Europene.

Cancelarul Friedrich Merz își dorește să vadă Germania luând din nou cele mai importante decizii în Europa și pentru asta vrea să preia controlul de la președina Comisiei Europene, conaționala și colega sa de partid Ursula von der Leyen, se arată într-un material Bloomberg, preluat de The Japan Times.

Asta le-a spus Merz colegilor săi lideri de centru-dreapta la întâlnirile recente, potrivit unui diplomat prezent la aceste declarații. Implicația, a adăugat diplomatul, este directă: Merz preia controlul. Iar asta îl pune pe un curs de coliziune cu Ursula von der Leyen, cel mai înalt executiv al Uniunii Europene.

Von der Leyen și-a consolidat puterea în Comisia Europeană în ultimii ani, adoptând o abordare mai centrată pe Bruxelles a crizelor perpetue ale continentului. Cu toate acestea, Merz încearcă acum să tragă puterea înapoi la Berlin, mustrând-o public pe von der Leyen pe teme precum comerțul, bugetul UE, politica verde și apărarea.

„Trebuie acum să punem un băț în roțile acestei mașini de la Bruxelles”, le-a spus cancelarul Merz liderilor de afaceri.

Cruciada cancelarului are implicații profunde pentru UE. În timp ce von der Leyen apropie UE de un viitor federal, Merz vrea să oprească acest impuls, să revizuiască politicile cheie ale UE și să reafirme puterea guvernelor naționale asupra birocrației de la Bruxelles. El urmează să își prezinte cazul în fața altor lideri ai UE la un summit de la Copenhaga, promițând o „listă precisă de cerințe”.

„Germania vrea să fie auzită”, a declarat Dolors Montserrat, membră a Parlamentului European și secretar general al Partidului Popular European de centru-dreapta, familia politică atât pentru Merz, cât și pentru Uniunea Creștin-Democrată (CDU) a lui von der Leyen.

Criticile lui Merz

La câteva săptămâni după preluarea mandatului în luna mai, Merz a început să o confrunte public pe von der Leyen, a cărei Comisie Europeană propune legislația UE.

În iulie, von der Leyen a propus extinderea următorului buget pe termen lung al UE la 2.000 de miliarde de euro și a sugerat noi taxe. Merz a respins ideea categoric, chiar și după standardele sale. „Pentru Germania, pot exclude ideea că vom merge pe o astfel de cale”, a spus el. „Nu vom face asta”.

În aceeași lună, Merz a deplâns negocierile adesea prelungite ale UE în timp ce aceasta încerca să ajungă la un acord comercial cu președintele american Donald Trump. „Mai bine rapid și ușor decât lung și complicat”, a spus el.

Și când von der Leyen a obținut în sfârșit un acord de strângere de mână cu Trump, consacrând un tarif de 15% pentru majoritatea bunurilor UE care intră în SUA, Merz era tot nemulțumit: „Economia germană va suferi daune semnificative din cauza acestor tarife”.

Reticența ilustrează contururile viziunii europene a lui Merz - una care prioritizează preocupările economice imediate, caută flexibilitate pentru țări și acorduri bilaterale rapide, precum cel pe care Germania l-a încheiat cu Regatul Unit pentru a atenua consecințele Brexitului. UE, susține Merz, e copleșită. „Pur și simplu nu se poate continua așa”, a declarat vineri cancelarul.

Flexibilitatea cancelarului față de UE este, de asemenea, pe placul publicului local. El este sub presiunea de a reporni economia Germaniei, care s-a contractat în ultimii ani, la fel cum Trump injectează turbulențe comerciale, iar Alternativa pentru Germania (AfD), partid de extremă dreapta din Germania, este acum în sondaje înaintea blocului CDU al lui Merz, format din Uniunea Creștin-Socială.

”Germania este pregătită să își asume rolul de lider”

„Pentru publicul intern, Merz trebuie cu siguranță să se asigure că Bruxelles-ul nu exagerează, de exemplu, în ceea ce privește competitivitatea”, a declarat Sudha David-Wilp, vicepreședinte pentru relații externe și cercetător senior la German Marshall Fund.

Într-adevăr, Merz pare dornic să oprească puterea în expansiune a lui von der Leyen, exact în momentul în care șefa UE, aflată la al doilea mandat, se impune în chestiuni economice, planificare a apărării și crize externe, inclusiv războiul Israelului în Gaza.

În august, von der Leyen a declarat că Europa elaborează planuri „precise” pentru desfășurarea de trupe în Ucraina ca parte a unei forțe de securitate postbelice.

Merz a corectat-o ​​rapid. Nu exista un astfel de plan, „cel puțin nu în Germania”, a spus Merz. Și nici măcar nu era treaba ei, a adăugat el: „Uniunea Europeană nu este responsabilă pentru asta”, a declarat cancelarul pentru postul de televiziune Sat.1.

În mod similar, Berlinul face presiuni pentru a garanta că guvernele - și nu Bruxelles-ul - au ultimul cuvânt în toate achizițiile de arme, în timp ce Europa investește sute de miliarde în noi cheltuieli militare. „Germania este pregătită să își asume un rol de lider”, a proclamat acesta într-o propunere recentă de accelerare a proiectelor comune de reînarmare.

În mod special, propunerea a venit după ce von der Leyen a lansat o abordare mai centrată pe comisie.

Merz și von der Leyen ar putea avea în curând diviziuni în privința Israelului. Comisia a propus recent retragerea anumitor privilegii comerciale pentru Israel, o poziție dificil de susținut de CDU-ul lui Merz.

Însă cancelarul se confruntă și cu presiuni din partea Partidului Social Democrat, partenerul său minor de coaliție, pentru a susține măsura. Merz a promis o decizie la summitul liderilor UE de miercuri. Von der Leyen va fi prezentă pentru a auzi verdictul.

Cancelarul își va defini în continuare viziunea asupra UE și la o întâlnire cu președintele francez Emmanuel Macron vineri.

Vechi rivali

Merz și von der Leyen pot fi amândoi conservatori germani, dar provin din facțiuni CDU rivale. Cu toate acestea, cei doi au stabilit o relație de lucru fiabilă în ultimii ani, potrivit unor înalți oficiali atât de la Berlin, cât și de la Bruxelles.

După ce Merz a devenit liderul opoziției germane în 2022, în timpul mandatului cancelarului de centru-stânga Olaf Scholz, acesta a început să vorbească săptămânal cu von der Leyen, potrivit unei persoane familiarizate cu dinamica situației. În timpul unei „jour-fixe”, cei doi conservatori și-au coordonat strategiile politice.

Raportul s-a menținut și după ce Merz a fost numit la conducerea Germaniei. Când noul cancelar a călătorit la Bruxelles la trei zile după preluarea puterii, el și von der Leyen au folosit o prezentare informală în germană, își amintește un oficial UE familiarizat cu conversația, exprimându-și surprinderea, având în vedere istoricul politic al celor doi și contextul profesional.

Totuși, Merz și-a folosit călătoria și pentru a sublinia faptul că afacerile UE erau esențiale pentru agenda sa.

Acest lucru a semnalat o schimbare bruscă de personalitate din partea lui Scholz. Fostul cancelar german era cunoscut pentru faptul că stătea în tăcere ore întregi când liderii UE se adunau la Bruxelles. Odată, un alt lider UE l-a întrebat chiar pe Scholz dacă vrea să vorbească. „Nu”, a ezitat Scholz.

Un oficial apropiat de von der Leyen a insistat că ambițiile lui Merz fac, de fapt, UE mai puternică. UE nu poate funcționa la capacitate maximă fără ca liderii naționali precum Merz să joace un rol important, a argumentat oficialul.

„Ambele trebuie să lucreze mână în mână, deoarece Germania este cea mai mare piață din Europa și cel mai mare contribuitor la bugetul UE”, a spus David-Wilp.

Și Merz își exprimă în continuare admirația pentru von der Leyen, chiar onorând-o în momentul în care a primit Premiul Charlemagne pentru promovarea unificării europene. „Dragă Ursula, tu îi dai Europei o voce în lume, o voce europeană”, a spus el.

Ceea ce își dorește Merz pentru Europa, însă, necesită o voce a lui von der Leyen mai slabă. Europenii, a susținut el vineri, simt că Bruxelles-ul „intervine din ce în ce mai mult în viața de zi cu zi a oamenilor cu competențe pe care această UE pur și simplu nu le are”.

