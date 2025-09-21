Von der Leyen, mesaj către Moscova după incursiunea avioanelor rusești: UE îşi va apăra fiecare centimetru din teritoriu

Stiri externe
21-09-2025 | 16:09
Ursula von der Leyen
Getty

Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a transmis - într-un interviu publicat duminică de media belgiană Le Soir - că Uniunea Europeană "îşi va apăra fiecare centimetru al teritoriului său" în faţa provocărilor ruseşti, relatează EFE.

autor
Mihaela Ivăncică

Şefa executivului european a insistat asupra necesităţii unui "pilon european" mult mai puternic în domeniul apărării pentru a putea garanta democraţia şi prosperitatea într-o lume din ce în ce mai ostilă, pe fondul recentelor intruziuni ale Rusiei cu drone şi avioane în spaţiile aeriene ale Poloniei, României şi Estoniei.

Rolul NATO și consolidarea apărării europene

"Aceste incidente, şi mai ales cel petrecut în Polonia, sunt foarte semnificative. În timp ce NATO trebuie să rămână în centrul apărării noastre colective, avem nevoie de un pilon european mult mai puternic" în domeniul apărării, a subliniat Von der Leyen când a fost întrebată despre desfăşurarea de avioane din ţări europene - fără participarea SUA - pentru a doborî drone ruseşti în spaţiul aerian polonez.

Preşedinta CE a afirmat că cele 27 de state membre ale UE au deja un program pentru consolidarea "autonomiei şi independenţei" lor în materie de apărare, denumit "Readiness 2030", a cărui aplicare se va accelera odată cu mobilizarea a până la 800 de miliarde de euro pentru acest sector.

Întrebată dacă UE are în vedere crearea unor forţe armate proprii, Von der Leyen a subliniat că statele membre "îşi vor păstra întotdeauna responsabilitatea pentru propriile trupe".

În acelaşi timp, şefa executivului european s-a pronunţat pentru o descurajare "puternică şi credibilă" a interferenţelor în semnalele GPS în spaţiul aerian european în regiunile limitrofe cu Rusia, care au afectat numeroase zboruri ale unor avioane civile în zone precum Marea Baltică şi Marea Neagră, printre care şi cel al unui avion în care se afla chiar Von der Leyen la începutul acestei luni.

Citește și
Ursula Von der Leyen
Premieră în Parlamentul European. Ursula von der Leyen, vizată de două moțiuni de cenzură. Când vor fi dezbătute

Rusia, o amenințare constantă

"Rusia pare dispusă să accepte posibilitatea producerii unor accidente mortale în orice moment", a afirmat înalta responsabilă a CE, care a subliniat că Bruxelles ia "foarte în serios" aceste incidente, la fel şi "toate atacurile hibride şi cibernetice ale Rusiei împotriva UE".

Aceste atacuri "demonstrează clar că ambiţiile Rusiei nu se limitează la Ucraina", consideră Ursula von der Leyen.

Referitor la situaţia din Orientul Mijlociu, ea a pledat pentru găsirea unui echilibru cu o poziţie europeană care să permită "obţinerea unei securităţi reale pentru Israel" şi, în acelaşi timp, "garantarea unui prezent şi a unui viitor sigur pentru palestinieni".

În acelaşi timp, şefa CE a subliniat necesitatea unui "acces nelimitat la întregul ajutor umanitar" şi a "încetării imediate a focului" în Fâşia Gaza, reiterând totodată că "soluţia cu două state este unica perspectivă pentru o pace durabilă" în Orientul Mijlociu. 

Un congolez beat a intrat cu mașina într-un refugiu de tramvai și un gard. Camerele de supraveghere au surprins accidentul

Sursa: Agerpres

Etichete: Rusia, ursula von der leyen,

Dată publicare: 21-09-2025 16:09

Articol recomandat de sport.ro
Doliu în sportul internațional. S-a stins din viață la 47 de ani
Doliu în sportul internațional. S-a stins din viață la 47 de ani
Citește și...
Ursula von der Leyen a discutat cu Donald Trump despre noi măsuri menite să sporească „presiunea economică” asupra Rusiei
Stiri externe
Ursula von der Leyen a discutat cu Donald Trump despre noi măsuri menite să sporească „presiunea economică” asupra Rusiei

Ursula von der Leyen a anunţat marţi seara, într-o postare pe X, că a avut „o convorbire telefonică constructivă” cu Donald Trump despre „consolidarea eforturilor comune de a creşte presiunea economică asupra Rusiei prin măsuri suplimentare”.

Premieră în Parlamentul European. Ursula von der Leyen, vizată de două moțiuni de cenzură. Când vor fi dezbătute
Stiri externe
Premieră în Parlamentul European. Ursula von der Leyen, vizată de două moțiuni de cenzură. Când vor fi dezbătute

Parlamentul European va dezbate și apoi va vota două moțiuni de cenzură împotriva Ursulei von der Leyen în cadrul sesiunii plenare din 6-9 octombrie, potrivit unui e-mail intern al președintei Parlamentului, Roberta Metsola, consultat de POLITICO.

Ursula von der Leyen: Incursiunea Rusiei în spaţiul aerian al României este o încălcare flagrantă a suveranităţii UE
Stiri externe
Ursula von der Leyen: Incursiunea Rusiei în spaţiul aerian al României este o încălcare flagrantă a suveranităţii UE

Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a reacţionat duminică la incidentul pătrunderii unei drone ruseşti în spaţiul aerian al României, afirmând că reprezintă o „încălcare flagrantă a suveranităţii UE”.

UE lansează un proiect de șase miliarde de euro cu Ucraina pentru producția de drone. Anunțul Ursulei von der Leyen
Stiri externe
UE lansează un proiect de șase miliarde de euro cu Ucraina pentru producția de drone. Anunțul Ursulei von der Leyen

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat miercuri o colaborare cu Ucraina pentru producția de drone, potrivit dpa.

Ce este de reţinut din discursul Ursulei von der Leyen despre starea Uniunii: Lui Putin i se pregăteşte un „zid al dronelor”
Stiri externe
Ce este de reţinut din discursul Ursulei von der Leyen despre starea Uniunii: Lui Putin i se pregăteşte un „zid al dronelor”

Acum cinci ani, preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, şi-a dedicat primul discurs despre starea Uniunii Europene planurilor sale de a folosi pandemia de Covid drept catalizator pentru schimbări pozitive.

Recomandări
Președintele Cehiei, către NATO: „Dacă este necesar, doborâți avioanele rusești care încalcă spațiul aerian”
Stiri externe
Președintele Cehiei, către NATO: „Dacă este necesar, doborâți avioanele rusești care încalcă spațiul aerian”

Președintele ceh Petr Pavel a declarat că NATO ar trebui să răspundă militar la încălcările comise de Rusia în spațiul aerian al Alianței și a propus chiar și doborârea avioanelor ruse.

Cum încearcă Rusia să influențeze alegerile din R. Moldova. O rețea pro-rusă, legată de oligarhul Ilan Șor, demascată de BBC
Stiri actuale
Cum încearcă Rusia să influențeze alegerile din R. Moldova. O rețea pro-rusă, legată de oligarhul Ilan Șor, demascată de BBC

BBC a descoperit o amplă rețea pro-rusă care încearcă să influențeze alegerile parlamentare din Republica Moldova. Rețeaua finanțată de Moscova, plătea participanți pentru propagandă online, sondaje neoficiale și manipulare a opiniei publice.

Sindicaliștii din administrație sesizează Comisia Europeană după „listele negre
Stiri actuale
Sindicaliștii din administrație sesizează Comisia Europeană după „listele negre" ale Guvernului: „Practici abuzive”

Federația sindicală anunță că va alerta CE și OIM privind „abuzurile” guvernului împotriva angajaților care au protestat în Piața Victoriei pe 15 septembrie.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Apropo TV
Ediția 16

44:14

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 07.00 - 21 Septembrie 2025

02:02:58

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 18

22:27

Alt Text!
Umami: al 5-lea gust
Ediția 3

23:23

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28