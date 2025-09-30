Cancelarul Germaniei: ”Nu mai trăim în timpuri de pace”. Ordinea internațională, înlocuită de politica forței brutale
Nu suntem în război, dar nici în timp de pace nu mai suntem, a declarat luni cancelarul german Friedrich Merz, avertizând că lumea trece prin schimbări fundamentale, potrivit dpa.
În cadrul unui eveniment organizat de ziarul Rheinische Post, Merz a afirmat că ordinea internaţională bazată pe reguli este înlocuită de politica forţei brutale, adeseori fiind însoţită de forţa militară. "Trăim într-o lume complet diferită", a spus el.
În acest context, cancelarul german şi-a exprimat de asemenea îngrijorarea faţă de recentele survoluri de drone neidentificate în Danemarca şi landul Schleswig-Holstein, din nordul Germaniei.
El a spus că, deşi dronele păreau neînarmate, acestea erau echipate cu tehnologie de supraveghere, având o anvergură a aripilor de până la opt metri. "Încă nu ştim exact de unde proveneau, dar bănuiala este că veneau din Rusia", a afirmat Friedrich Merz.
Dronele nu pot fi doborâte pentru că Germania este dens populată
Combaterea acestei ameninţări reprezintă o problemă complexă, întrucât Germania este o ţară dens populată, a explicat cancelarul Merz, adăugând că o dronă de opt metri nu poate fi pur şi simplu doborâtă în cer.
"Ar putea să se prăbuşească într-o curte, deasupra unei grădiniţe de copii, deasupra unui spital. Trebuie să fim foarte atenţi la ceea ce facem", a afirmat şeful guvernului german, potrivit căruia cea mai bună abordare ar fi "să împiedicăm aceste drone să intre în spaţiul aerian european".
30-09-2025 10:27