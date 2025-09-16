Premieră în Parlamentul European. Ursula von der Leyen, vizată de două moțiuni de cenzură. Când vor fi dezbătute

16-09-2025 | 16:21
Ursula Von der Leyen
Parlamentul European va dezbate și apoi va vota două moțiuni de cenzură împotriva Ursulei von der Leyen în cadrul sesiunii plenare din 6-9 octombrie, potrivit unui e-mail intern al președintei Parlamentului, Roberta Metsola, consultat de POLITICO.

Claudia Alionescu

Două grupuri politice, Patrioții pentru Europa, de extremă dreapta, și Stânga, au depus moțiuni separate de neîncredere împotriva președintei Comisiei Europene pe 10 septembrie, la miezul nopții, cel mai devreme moment permis de regulamentele parlamentare.

Patrioții au depus moțiunea cu 20 de secunde înaintea Stângii, au declarat doi oficiali.

Aceste demersuri au avut loc la doar câteva ore după ce Ursula von der Leyen a ținut discursul său istoric despre starea Uniunii în fața Parlamentului de la Strasbourg și la doar două luni după ultimul vot de încredere adresat acesteia, pe care l-a câștigat, dar care a evidențiat fragmentarea politică din Parlamentul European.

Patrioții, grup din care fac parte partidul francez RN al lui Marine Le Pen și Fidesz-ul lui Viktor Orbán din Ungaria, o acuză pe von der Leyen de lipsă de transparență și responsabilitate și critică acordurile comerciale Mercosur (cu America de Sud) și cel cu SUA.

Ursula von der Leyen
UE lansează un proiect de șase miliarde de euro cu Ucraina pentru producția de drone. Anunțul Ursulei von der Leyen

Stânga critică, de asemenea, politica comercială a Comisiei, dar pune un accent mai mare pe ceea ce consideră a fi inacțiunea executivului UE în contextul războiului dintre Israel și Gaza.

Depunerea a două moțiuni de cenzură în același timp este fără precedent și a stârnit dezbateri în Parlament cu privire la modul în care se vor desfășura cele două dezbateri și voturi.

Când vor fi dezbătute moțiunile

Momentul dezbaterilor și al voturilor va fi decis de liderii grupurilor politice atunci când vor stabili agenda finală a plenului, pe 1 octombrie, a declarat purtătoarea de cuvânt a Parlamentului, Delphine Colard.

Cea mai probabilă opțiune este desfășurarea unei dezbateri comune luni, 6 octombrie, urmată de două voturi separate joi, 9 octombrie, potrivit a două persoane familiarizate cu procedura parlamentară.

Patrioții vor revendica, cel mai probabil, dreptul de a avea primul vot, întrucât au câștigat „cursa” pentru depunerea documentelor la timp.

Parlamentul European a respins, la 10 iulie, o moțiune de cenzură împotriva președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

Inițiată de extrema dreaptă, mai precis de europarlamentarul AUR Gheorghe Piperea, moțiunea a fost susținută de 175 de eurodeputați și respinsă de 360, în timp ce 18 s-au abținut.

Inițiatorii au dorit să o sancționeze pe șefa Comisiei pentru lipsa de transparență în scandalul „Pfizergate”.

Călin Georgescu, trimis în judecată pentru complicitate la tentativă de acțiuni contra ordinii constituționale

