Ursula von der Leyen a discutat cu Donald Trump despre noi măsuri menite să sporească „presiunea economică” asupra Rusiei

Ursula von der Leyen a anunţat marţi seara, într-o postare pe X, că a avut „o convorbire telefonică constructivă” cu Donald Trump despre „consolidarea eforturilor comune de a creşte presiunea economică asupra Rusiei prin măsuri suplimentare”.

Discuţia are loc în condiţiile în care Donald Trump a afirmat sâmbătă că este gata să ia noi sancţiuni împotriva Rusiei, cu condiţia ca ţările NATO să înceteze să mai cumpere petrol rusesc şi să impună taxe vamale Chinei.

Eliminarea treptată a importurilor de combustibili fosili

„Economia de război a Rusiei, susţinută de veniturile din combustibilii fosili, finanţează vărsarea de sânge din Ucraina. Pentru a pune capăt acestei situaţii, Comisia va propune accelerarea eliminării treptate a importurilor de combustibili fosili din Rusia”, a declarat Ursula von der Leyen.

Planurile iniţiale ale Comisiei Europene prevedeau ca importurile de petrol şi gaze din Rusia să înceteze la 1 ianuarie 2028, dar Slovacia şi Ungaria au ridicat obiecţii.

Noul pachet de sancţiuni

„Comisia îşi va prezenta în curând cel de-al 19-lea pachet de sancţiuni, care vizează criptomonedele, băncile şi energia”, a mai anunţat Ursula von der Leyen după discuţia cu Donald Trump, care între timp a ajuns în Marea Britanie, unde îşi începe miercuri vizita de stat de două zile.

UE a interzis deja majoritatea importurilor de petrol rusesc, reducând ponderea petrolului importat din Rusia de la 29% la începutul anului 2021 la 2% până la jumătatea anului 2025. Uniunea intenţionează să pună capăt complet acestor importuri şi a anunţat un plan de eliminare treptată a tuturor achiziţiilor de petrol şi gaze ruseşti până la sfârşitul anului 2027.

Von der Leyen afirmă acum că Bruxellesul doreşte să accelereze şi mai mult acest proces, însă nu a oferit alte detalii.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













