Von der Leyen a anunțat că va trimite Ucrainei, ”imediat”, două miliarde de euro pentru drone militare

Stiri externe
30-09-2025 | 11:37
drone ucraina
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat marți că Ucraina va primi în curând două miliarde de euro pentru drone militare, fără a specifica însă sursa fondurilor.

autor
Cristian Matei

„În total, două miliarde de euro vor fi cheltuite acum pentru drone”, a spus von der Leyen într-o declarație alături de secretarul general al NATO, Mark Rutte, potrivit Euroactiv.

„Acest lucru permite Ucrainei să-și extindă și să-și utilizeze întreaga capacitate și va permite, de asemenea, UE să beneficieze de această tehnologie”, a adăugat ea.

Von der Leyen nu a specificat de unde provin banii. Ea propusese anterior o Alianță a dronelor pentru Ucraina, care urma să fie susținută de acordarea anticipată a unor împrumuturi în valoare de 6 miliarde de euro din angajamentul membrilor G7 – Comisia fiind membru al clubului.

„Avem nevoie de o soluție mai structurală pentru sprijinul militar acordat Ucrainei”, a declarat von der Leyen, înainte de a menționa propunerea Comisiei de a utiliza activele imobilizate ale Rusiei pentru împrumuturi de reparații către Kiev. Belgia rămâne împotriva acestei idei.

arme Ucraina
SUA dau undă verde Ucrainei pentru a ataca ținte din Rusia cu arme americane. „Nu există locuri protejate"

Ideea, a clarificat von der Leyen, nu este „confiscarea” activelor, ci ca banii pentru Ucraina să vină sub formă de împrumuturi, plătite în tranșe, pe care Kievul va trebui să le ramburseze „dacă Rusia plătește despăgubiri”.

„Vom consolida industria noastră de apărare asigurându-ne că o parte din împrumut este utilizată pentru achiziții în Europa și cu Europa”, a adăugat ea.

1 miliard de euro pe lună pentru arme americane destinate Ucrainei

Europenii și canadienii ar trebui să contribuie cu 1 miliard de euro pe lună pentru arme destinate forțelor armate ucrainene, a afirmat marți dimineață președintele țării, Volodimir Zelenski, pe X.

Aceste livrări au loc în cadrul așa-numitului mecanism PURL, coordonat de NATO și Washington.

Alături de von der Leyen, șeful NATO, Mark Rutte, a susținut „ideea excelentă” a Comisiei de a crea un „zid de drone” la frontiera estică a UE și NATO.

Liderii țărilor UE, reuniți marți la Copenhaga, vor discuta această idee, pe care Comisia a prezentat-o ca prioritate.

Reacția oficială a Rusiei la posibilitatea ca Moscova să fie atacată cu rachete americane Tomahawk de Ucraina

Sursa: Euractiv

Etichete: Ucraina, drone, ursula von der leyen,

Dată publicare: 30-09-2025 11:07

Reacția oficială a Rusiei la posibilitatea ca Moscova să fie atacată cu rachete americane Tomahawk de Ucraina
Stiri externe
Reacția oficială a Rusiei la posibilitatea ca Moscova să fie atacată cu rachete americane Tomahawk de Ucraina

Donald Trump este de acord ca ucrainenii să lovească în Rusia cu rachete americane cu rază lungă de acțiune. O spune emisarul său special pentru Ucraina.

SUA dau undă verde Ucrainei pentru a ataca ținte din Rusia cu arme americane. „Nu există locuri protejate
Stiri externe
SUA dau undă verde Ucrainei pentru a ataca ținte din Rusia cu arme americane. „Nu există locuri protejate"

Lovituri ucrainene în adâncimea teritoriului rus cu arme americane nu pot fi excluse, a afirmat duminică emisarul american pentru Ucraina, Keith Kellogg, la postul Fox News, informează AFP.

Viktor Orban, despre survolul dronelor ungare în Ucraina: „Și ce dacă? Nu este o țară suverană"
Stiri externe
Viktor Orban, despre survolul dronelor ungare în Ucraina: „Și ce dacă? Nu este o țară suverană”

Premierul Ungariei, Viktor Orban, a minimalizat luni presupusul survol al spațiului aerian ucrainean de către drone ungare, apreciind în același timp că Ucraina vecină, aflată în război, nu este o țară suverană, întrucât depinde de Occident.

Statele UE au început dezbaterea despre un împrumut pentru Ucraina finanţat direct din activele Rusiei
Stiri externe
Statele UE au început dezbaterea despre un împrumut pentru Ucraina finanţat direct din activele Rusiei

Statele membre ale UE discută propunerea Comisiei Europene privind un împrumut de 140 de miliarde de euro pentru Ucraina, finanțat din activele rusești înghețate, fără a recurge la confiscarea acestora.

România și alte șase țări vor să ridice un "zid european al dronelor"
Stiri externe
România și alte șase țări vor să ridice un ”zid european al dronelor”

România și alte șase țări din Uniunea Europeană vor să ridice un ”zid european al dronelor”, un proiect la care este așteptată să se alăture și Ucraina. Măsura vine în urma incidentelor din Polonia și România, provocate de o Rusie tot mai agresivă.

 

Fără „privilegii de lux" la Romsilva. Angajații nu mai primesc zece salarii bonus de pensionare, ci unul: „Adică normalitate"
Stiri actuale
Fără „privilegii de lux” la Romsilva. Angajații nu mai primesc zece salarii bonus de pensionare, ci unul: „Adică normalitate”

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a anunțat că a fost modificat contractul colectiv de muncă al angajaților de la Romsilva, iar bonusul de pensionare al acestora nu va mai fi zece salarii, ca până acum, ci unul singur. ”Adică normalitate”, a spus ea.

Trump propune un plan în 20 de puncte pentru a pune capăt războiului din Gaza. Ce prevede documentul
Stiri externe
Trump propune un plan în 20 de puncte pentru a pune capăt războiului din Gaza. Ce prevede documentul

Preşedintele american Donald Trump şi-a anunţat luni planul în 20 de puncte pentru a pune capăt războiului din Fâşia Gaza, care urmează să fie acceptat de cele două părţi, inclusiv de Autoritatea Palestiniană  

Opt bebeluși de la maternitatea din Târgu Mureș au fost infectați cu bacteria ucigașă de la Iași. Cum au scăpat cu viață
Stiri actuale
Opt bebeluși de la maternitatea din Târgu Mureș au fost infectați cu bacteria ucigașă de la Iași. Cum au scăpat cu viață

La începutul lunii iunie, la maternitatea Spitalului Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş au fost depistate 8 cazuri de infecţie cu Serratia Marcescens. Este aceeași bacterie care a provocat decesul a șapte copii, la spitalul Sfânta Maria din Iași.

