Von der Leyen a anunțat că va trimite Ucrainei, ”imediat”, două miliarde de euro pentru drone militare

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat marți că Ucraina va primi în curând două miliarde de euro pentru drone militare, fără a specifica însă sursa fondurilor.

„În total, două miliarde de euro vor fi cheltuite acum pentru drone”, a spus von der Leyen într-o declarație alături de secretarul general al NATO, Mark Rutte, potrivit Euroactiv.

„Acest lucru permite Ucrainei să-și extindă și să-și utilizeze întreaga capacitate și va permite, de asemenea, UE să beneficieze de această tehnologie”, a adăugat ea.

Von der Leyen nu a specificat de unde provin banii. Ea propusese anterior o Alianță a dronelor pentru Ucraina, care urma să fie susținută de acordarea anticipată a unor împrumuturi în valoare de 6 miliarde de euro din angajamentul membrilor G7 – Comisia fiind membru al clubului.

„Avem nevoie de o soluție mai structurală pentru sprijinul militar acordat Ucrainei”, a declarat von der Leyen, înainte de a menționa propunerea Comisiei de a utiliza activele imobilizate ale Rusiei pentru împrumuturi de reparații către Kiev. Belgia rămâne împotriva acestei idei.

Ideea, a clarificat von der Leyen, nu este „confiscarea” activelor, ci ca banii pentru Ucraina să vină sub formă de împrumuturi, plătite în tranșe, pe care Kievul va trebui să le ramburseze „dacă Rusia plătește despăgubiri”.

„Vom consolida industria noastră de apărare asigurându-ne că o parte din împrumut este utilizată pentru achiziții în Europa și cu Europa”, a adăugat ea.

1 miliard de euro pe lună pentru arme americane destinate Ucrainei

Europenii și canadienii ar trebui să contribuie cu 1 miliard de euro pe lună pentru arme destinate forțelor armate ucrainene, a afirmat marți dimineață președintele țării, Volodimir Zelenski, pe X.

Aceste livrări au loc în cadrul așa-numitului mecanism PURL, coordonat de NATO și Washington.

The PURL initiative is a high-value NATO mechanism that converts allied support into tangible capabilities for Ukraine. It allows us to procure defensive weapons we urgently need to save more lives, such as Patriots and other critical American equipment, and it is already… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 30, 2025

Alături de von der Leyen, șeful NATO, Mark Rutte, a susținut „ideea excelentă” a Comisiei de a crea un „zid de drone” la frontiera estică a UE și NATO.

Liderii țărilor UE, reuniți marți la Copenhaga, vor discuta această idee, pe care Comisia a prezentat-o ca prioritate.

