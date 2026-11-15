Însă, pe măsură ce costurile energiei continuă să pună presiune pe bugetele gospodăriilor, găsirea unor modalități de a rămâne la căldură fără a face facturile să crească vertiginos este mai importantă ca niciodată, scrie Metro.

Din fericire, însă, există câteva măsuri simple pe care le puteți lua înainte de sosirea valului de frig pentru a îmbunătăți eficiența sistemului de încălzire fără a cheltui niciun ban.

Reduceți temperatura de ieșire a boilerului

Boilerul are o „temperatură de ieșire” prestabilită, care controlează cât de fierbinte este apa atunci când iese pentru a încălzi caloriferele.

Potrivit lui Zoe Morris, expert în economii la VoucherCodes.co.uk, majoritatea boilerelor sunt setate să funcționeze la 70°C până la 80°C, dar, de fapt, funcționează mai eficient (și mai ieftin) la o temperatură mai scăzută.

„Prin reducerea temperaturii de ieșire la aproximativ 60 °C, cazanul nu mai trebuie să funcționeze la capacitate maximă, ceea ce înseamnă că consumă mai puțin gaz și, prin urmare, costurile de funcționare sunt mai mici”, a declarat ea pentru Metro.

Reducerea acestei setări înseamnă că centrala funcționează în modul cel mai eficient – cunoscut sub numele de „modul de condensare” – ceea ce poate reduce semnificativ consumul de energie.

Pregătiți-vă caloriferele

Curățarea și aerisirea caloriferelor le va ajuta să funcționeze mai eficient, ceea ce înseamnă că nu va trebui să consumați la fel de multă energie pentru a încălzi încăperile.

Sunny Solanky, inginer de reparații la British Gas, explică faptul că în interiorul caloriferelor se pot forma bule de aer, împiedicându-le să încălzească locuința în mod uniform.

„Dacă observați că partea de sus a radiatoarelor este mai rece decât cea de jos, opriți sistemul și lăsați-l să se răcească”, spune el.

Apoi, puteți folosi o cheie specială pentru radiatoare pentru a elibera cu grijă aerul prins în interior, permițând apei calde să circule din nou corespunzător.

De asemenea, merită să verificați ce se află în jurul caloriferelor, deoarece mobilierul poate împiedica circulația căldurii în încăpere.

Reduceți debitul la robinetele caloriferelor din încăperile mai puțin folosite

Aceste robinete vă permit să controlați temperatura fiecărei camere în parte, ceea ce înseamnă că nu trebuie să încălziți fiecare colț al casei la același nivel.

Valvele funcționează prin detectarea temperaturii aerului din jurul lor și ajustarea corespunzătoare a cantității de apă caldă care curge în calorifer.

De exemplu, ați putea încerca să setați robinetele între trei și patru în încăperile pe care le folosiți în mod regulat și să le reduceți la o valoare cuprinsă între doi și trei în dormitoare sau în spațiile folosite mai rar.