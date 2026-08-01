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Anunț dramatic al premierului Peter Magyar. ”Dumnezeu să binecuvânteze Ungaria!”

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Premierul Peter Magyar a declarat sâmbătă că Ungaria trece printr-o situație dificilă și cere populației să se bazeze doar pe canalele oficiale de comunicare. Magyar anunță restricții severe la consumul de electricitate și apă, în toată Ungaria.

autor
Cristian Anton

Premierul Peter Magyar a postat sâmbătă la prânz un mesaj dramatic, în care își anunță concetățenii că țara se află într-o situație dificilă din cauza secetei, le cere să aibă încredere doar în canalele oficiale de comunicare și să fie atenți ca autoritățile să respecte ordinul de a menține neîntreruptă cu orice preț funcționarea rețelelor de energie și apă.

Peter Magyar își încheie mesajul video cu o exprimare care reflectă o situație de o gravitate extremă: ”Dumnezeu să binecuvânteze Ungaria!”.

Declarație extraordinară a prim-ministrului pentru națiunea maghiară.

Vă rog, în zilele următoare, să vă bazați doar pe canalele oficiale de guvernare pentru informații despre deciziile luate și posibile restricții!

Vă rugăm, de asemenea, să vă asigurați că autoritățile respectă deciziile de menținere a funcționării neîntrerupte a rețelelor de energie și apă.

Împreună putem depăși această situație dificilă.

Dumnezeu să binecuvânteze Ungaria!”, sună mesajul scurt care însoțește adresarea lui Peter Magyar către unguri, pe pagina sa oficială de Facebook.

Restricțiile de consum se introduc aproape sigur după închiderea centralei care asigură jumătate din energia Ungariei

Potrivit Index, centrala nucleară de la Paks urmează să fie oprită în acest weekend din cauza debitului Dunării coborât până la un minim istoric. Centrala nucleară asigură jumătate din necesarul de energie al Ungariei.

”Situația de urgență necesită decizii imediate și acțiuni guvernamentale coordonate. Sarcina noastră este clară. Să protejăm siguranța oamenilor, să menținem alimentarea cu energie și apă potabilă a țării și să luăm toate măsurile necesare în timp util”, a transmis Maguar, potrivit sursei citate.

Premierul Peter Magyar a declarat că Ungaria se află în aceste momente în stare de urgență, iar toate centralele electrice din țară vor fi pornite:

”Am luat mai multe decizii imediate. Toate centralele electrice auxiliare disponibile în Ungaria sunt operaționale și în așteptare. Inclusiv centralele noastre electrice care au fost scoase din uz pentru o lungă perioadă de timp și sunt într-o stare extrem de proastă”.

De asemenea, premierul susține că ar urma să se treacă la raționalizarea energiei pentru consumatorii industriali, după un prim apel către aceștia pentru reducerea voluntară a consumului.

”Acest lucru arată că firmele maghiare înțeleg gravitatea situației și sunt pregătite să participe la menținerea securității țării. Cu toate acestea, angajamentele voluntare s-ar putea să nu fie suficiente în cazul unei noi întreruperi a energiei electrice la Paks”, mai spune premierul ungur.

Stare de alertă națională și în România

Potrivit prim-ministrului maghiar, o mare parte din companii au acceptat deja să-și modifice programul de producție, astfel încât au putut asigura un plus de 240 MW de energie rețelei naționale.

Ungaria se confruntă, ca și România, cu o situație extrem de gravă din cauza secetei care a dus la cel mai scăzut debit din istorie pentru Dunăre în cazul vecinilor noștri și al ultimelor trei decenii pentru noi.

Premierul Ilie Bolojan a anunțat vineri seara instalarea stării de alertă națională din cauza crizei energetice, care presupune acum măsuri excepționale pentru asigurarea funcționării în continuare a Reactorului 2 de la Centrala Nucleară de la Cernavodă.

Oprirea Unității 2, după ce prima a fost deja oprită, ar afecta semnificativ necesarul de energie al României, în condițiile în care Centrala Nucleară de la Cernavodă asigură 20% din total. În Ungaria, situația este cu atât mai dramatică, cu cât centrala lor nucleară, de la Paks, asigură jumătate din energia țării.

Stare de alertă națională. Românii sunt îndrumați să economisească energie, se pun în funcțiune toate proiectele private

Sursa: StirilePROTV

Etichete: criza energetica, Ungaria, mesaj, peter magyar,

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