Vremea se schimbă radical. ANM anunță furtuni, grindină și ploi torențiale în mai multe județe, inclusiv în Capitală

Vremea
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Ploaie furtuna
Inquam Photos /Alexandru Nechez

ANM a emis joi o avertizare Cod galben de instabilitate atmosferică și un Cod portocaliu de ploi torențiale pentru mai multe zone din țară. 

autor
Aura Trif

Meteorologii anunță averse, descărcări electrice, vijelii și grindină, iar în unele județe cantitățile de apă pot depăși 60 l/mp.

Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, Codul galben este valabil din 9 iulie, ora 12 până pe 10 iulie, ora 02 și vizează Muntenia, Dobrogea și vestul și sudul Moldovei.

În aceste regiuni vor fi perioade cu instabilitate atmosferică accentuată, manifestată prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului cu rafale de 50-70 km/h, iar pe arii restrânse vijelii și grindină de mici și medii dimensiuni. În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor ajunge la 15-20 l/mp, iar izolat vor depăși 30-40 l/mp.

Meteorologii precizează că fenomene specifice instabilității atmosferice se vor semnala izolat și în restul țării.

De asemenea, ANM a emis un Cod portocaliu, valabil joi, între orele 12:00 și 17:00, pentru județele Dâmbovița și Prahova.

În aceste zone sunt prognozate averse torențiale importante cantitativ, iar în timp scurt se vor acumula 30-40 l/mp, local peste 50-60 l/mp, în special în zonele deluroase și montane.

Vremea în Capitală

Bucureștiul scapă de caniculă, dar intră sub influența vremii instabile. Meteorologii anunță ploi torențiale, descărcări electrice și intensificări ale vântului în cursul după-amiezii și serii de joi.

Potrivit prognozei speciale emise de Administrația Națională de Meteorologie (ANM), valabilă în intervalul 9 iulie, ora 12:00 – 10 iulie, ora 02:00, temperaturile vor scădea față de ziua precedentă și se vor situa sub valorile normale pentru această perioadă.

Cerul va fi temporar noros, iar după-amiaza și seara sunt așteptate averse, care vor acumula în general 5-10 l/mp, iar izolat peste 15 l/mp. De asemenea, sunt prognozate descărcări electrice și intensificări ale vântului, cu rafale de 40-60 km/h.

Temperatura maximă din Capitală va fi cuprinsă între 26 și 28 de grade Celsius.

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Sursa: StirilePROTV

Etichete: ploi, furtuna, anm, prognoza meteo, cod portocaliu, vijelii, vant,

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