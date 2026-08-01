Cel puțin asta susțin autoritățile de la Madrid, care au întărit, în orice caz, dispozitivul de securitate de la granițele cu Marocul. Guvernul a trimis militari în zonă, dar prea puțini, și prea târziu.

În doar 24 de ore, 60.000 de migranți au forțat trecerea pe teritoriul spaniol și au ajuns, astfel, în Uniunea Europeană. Pe străzile din Ceuta și Melilla se află încă sute de migranți. Poliția spaniolă încearcă să țină situația sub control, uneori cu forța.

Autoritățile de la Madrid spun că aproximativ jumătate dintre cei care au intrat în oraș s-au întors deja de bunăvoie.

Abdulah Buji, migran marocan: ”În Maroc nu e nimic. Stai acasă sau muncești 12 ore pe zi pe un salariu foarte mic. De aceea am venit aici. Dar nici aici nu am găsit oportunități, așa că ar trebui să mă întorc acasă”.

Ibrahim Touhri, agent imobiliar: ”Cred că mulți dintre cei care merg (în Ceuta) vor descoperi că realitatea este cu totul alta decât și-au imaginat. Europa nu este un loc în care se trăiește ușor”.

Corespondent ProTV: ”Aici sunt garduri de frontieră si diguri care intră în mare. Miile de migranți au intrat în apă. Unii au înotat sute de metri în jurul digurilor de la Tarajal, ocolind gardurile de frontieră. Alții au folosit colaci, camere de cauciuc sau obiecte plutitoare pentru a ajunge pe malul spaniol. Cand au ieșit din apă pe plajele din Ceuta, se aflau deja pe teritoriul spaniol”.

Cei care și-au riscat viața ca să intre pe cele două teritorii spaniole din nordul Africii spun că își doresc un trai mai bun.

Locuitor din Ceuta: ”Când vor rămâne fără mâncare, vor intra cu forța în casele noastre și ne vor alunga”

Salad: ”Venim pentru că avem viața grea în Maroc. Nu avem sistem de sănătate, nici educație. Viața rea din Maroc ne face să înotăm până aici”.

Mohssine Benzakour, sociolog: ”Unii spun că principalul motiv este sărăcia, însă numai sărăcia nu explică de ce pleacă și oameni din clasa de mijloc. Vorbim despre inegalitate socială”.

Sunt și voci care spun că de vină pentru incident sunt autoritățile marocane, care ar folosi migrația ca instrument de presiune asupra Madridului.

Potrivit publicației britanice The Telegraph, polițiștii marocani ar fi facilitat trecerea migranților spre Ceuta.

Myriam Cherti, cercetător Oxford: ”Aici intervine și o altă dimensiune, pentru că nu putem subestima contextul geopolitic mai larg. Desigur, există și evoluții diplomatice care, uneori, declanșează astfel de situații”.

Oricare ar fi adevărul, localnicii din Ceuta au trecut prin momente de groază.

Lidia: ”În ziua în care vor rămâne 2 sau 2 zile fără mâncare și fără un loc unde să doarmă, vor intra cu forța în casele noastre, ne vor alunga și ne vor ataca. Ce vor face? Așa ceva nu poate fi permis”.

Guvernul socialist de la Madrid a refuzat să decreteze stare de urgență, cum ceruse președintele orașului autonom. A anunțat, în schimb, suplimentarea forțelor de securitate în Ceuta.

Pedro Sanchez: ”Un atac și o încălcare a suveranității teritoriale a Spaniei”

Vineri, premierul Pedro Sanchez si ministrul spaniol de Interne au mers în zonă să constate gravitatea crizei.

Pedro Sanchez, premierul Spaniei: ”Le transmit locuitorilor din Ceuta (85.000 de persoane) că întreaga Spanie este alături de voi. Ce s-a întâmplat este un atac şi o încălcare a suveranităţii teritoriale a Spaniei. Guvernul spaniol va folosi toate mecanismele şi resursele de care dispune pentru a garanta siguranța locuitorilor din Ceuta”.

Imaginile cu migranții sunt distribuite masiv pe rețelele de socializare și au provocat reacții dure din partea politicienilor europeni de dreapta. Italia a anunțat că suspendă acordul Schengen cu Spania și a închis frontierele cu statul iberic.

Donald Trump: ”Dacă vă uitați la ce s-a întâmplat în Spania, vedeți că nu mai știu ce să facă. Același lucru ni se va întâmpla și nouă dacă republicanii nu câștigă alegerile, doar că la o scară mult mai mare și cu o trecere a frontierei mult mai ușoară”.

Andy Burnham, premierul britanic: ”Este o situație îngrijorătoare și știu că oamenii vor vedea aceste imagini și vor cere să se ia măsuri, chiar măsuri mult mai ferme”.

Guvernul de la Madrid s-a remarcat prin poziția sa favorabilă migranților. A lansat primăvara trecută un program menit să acorde statut legal unui număr de aproximativ 500.000 de migranți fără documente. Cererile depuse au depășit însă un milion.