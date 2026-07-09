Un artist newyorkez a adunat aceste deșeuri, vineri, de pe străzile din jurul Madison Square Garden, unde a avut loc nunta la care au participat sute de vedete, departe de ochii presei și ai publicului, potrivit Agerpres.

Miercuri, la mai puțin de 24 de ore de la începerea vânzării, toate obiectele își găsiseră cumpărători. Printre acestea s-au numărat capace de sticle de apă, benzi de delimitare ale poliției, paie, tacâmuri sau o cască audio.

Obiectele au fost vândute drept „sculpturi”

Fiecare obiect, prezentat online drept o "sculptură", a fost vândut sigilat într-un mic cub de plastic, semnat pe spate de artist.

Inițiativa "a atras mulți fani ai lui Taylor Swift care doresc pur și simplu o bucățică, chiar și indirectă, din nuntă", a declarat pentru AFP Justin Gignac, care a scos la vânzare obiectele pe site-ul său, New York City Garbage.

El a afirmat că a câștigat 1.250 de dolari în urma vânzării a 50 de obiecte, adăugând că ar putea scoate la vânzare și altele.

"Încerc să imortalizez momente marcante din viața culturală newyorkeză, iar acesta mi s-a părut a fi unul dintre ele. Ideea este pur și simplu să păstrez o mică capsulă a timpului de la acel moment", a explicat el.

Fanii au încercat să ajungă cât mai aproape de eveniment

Artistul comercializează și alte deșeuri newyorkeze pe site-ul său, notează AFP.

Ceremonia de săptămâna trecută a fost urmărită de la distanță de numeroșii admiratori ai cântăreței americane, unii dintre ei pasionați de viața sentimentală a lui Taylor Swift, câștigătoare a 14 premii Grammy.

Unii dintre fani s-au deplasat la New York pentru a încerca, fără succes, să ajungă cât mai aproape de acest eveniment, care a reunit aproximativ o mie de persoane într-un cartier complet izolat pentru această ocazie.