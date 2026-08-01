Șoferița de 56 de ani călătorea împreună cu cei 3 nepoți ai săi - două fete de 9 ani și un băiat de 6.

Potrivit polițiștilor, copiii se aflau pe bancheta din spate și purtau centurile de siguranță. Băiețelul era așezat într-un scaun special pentru copii.

Corespondent ProTV: ”Femeia venea din localitatea Gherla și se îndrepta spre Cluj. La un moment dat, în această zonă ar fi pierdut pur și simplu controlul asupra volanului și s-a izbit de acest cap de pod”.

La fața locului au intervenit de urgență mai multe echipaje SMURD.

Paul Olar, purtător de cuvânt ISU Cluj: ”Două minore se aflau în stop cardiorespirator astfel că salvatorii au aplicat imediat manevrele de resuscitare”.

Șoferița a fost, cel mai probabil, distrasă pentru doar câteva momente

Medicii au reușit să le stabilizeze pe cele două fetițe și le-au transportat de urgență la spital. Din cauza rănilor grave, una dintre ele nu a supraviețuit. La unitatea medicală au ajuns și fratele lor și bunica.

Iulian Timșa, purtător de cuvânt IPJ Cluj: ”Conducătoarea auto a fost testată cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ”.

Anchetatorii iau în calcul mai multe ipoteze. Una dintre ele este că șoferița ar fi fost distrasă pentru câteva momente și ar fi pierdut controlul mașinii.