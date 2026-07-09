Numărul total al sosirilor turiștilor din străinătate pe insulă a scăzut cu 25% în luna mai, comparativ cu mai 2024, și cu 20% în iunie, față de aceeași lună a anului trecut. Acesta a adăugat că diminuarea rezervărilor hoteliere este și mai accentuată, potrivit News.ro.

Comparația este făcută cu anul 2024, deoarece 2025 a fost afectat de activitatea seismică și nu poate fi folosit ca termen de referință.

Scăderea vine în contextul în care hotelierii din Santorini sunt implicați într-un litigiu cu o platformă de rezervări online, pe care o acuză că prezintă în mod eronat insula și îi încurajează pe utilizatori să viziteze insula Milos, aflată în apropiere, în locul Santorini, notează ekathimerini.com.

Cât costă o vacanță în Santorini

Santorini este o insulă romantică, cunoscută pentru plajele sale vulcanice spectaculoase, peisajele naturale deosebite și apusurile impresionante peste satele văruite în alb. Deși nu este o destinație din Grecia aproape de România, Santorini este printre cele mai vizitate locații pe timp de vară.

Dacă te întrebi cât costă o vacanță în Santorini, mai jos găsești tot ce trebuie să știi pentru a-ți planifica bugetul de călătorie și pentru a avea o experiență de neuitat fără să cheltuiești prea mult. Vei găsi costuri medii din experiențele altor călători, prețuri tipice pentru hoteluri, mese și restaurante, activități diverse și atracții turistice, precum și informații despre transport.

Cât costă cazarea în Santorini

Bugetul tău va depinde de mai mulți factori, dar mai ales de perioada în care alegi să mergi și de tipul de cazare!

Cea mai bună perioadă pentru a vizita Santorini este din aprilie până în septembrie, în special iunie, iulie, august și septembrie, dacă vrei să înoți și să te bucuri de viața de noapte a insulei.

Pentru a economisi bani în vacanță, ia în considerare să vizitezi insula în extra-sezon, adică aprilie – mai și sfârșitul lui septembrie – octombrie. Bugetul pentru cazare este cel mai important.

Dacă alegi să stai într-un hotel de lux în Oia sau într-un Airbnb cu piscină în peșteră, te poate costa în medie 500 € pe noapte.

Evident, dacă alegi un hotel mic în centrul insulei, te poate costa în jur de 700 € pe săptămână pentru două persoane. Dacă nu ai un buget mare, dar vrei să fii aproape de tot, poți încerca orașele Thira și Imerovigli.

Acolo sunt destul de multe hoteluri care au piscină și oferă mic dejun la un preț destul de accesibil.

Ca în cazul oricărei destinații, rezervarea făcută cu cât mai mult timp înainte îți oferă cele mai bune șanse de a găsi oferte avantajoase. Ai și mai multe opțiuni din care poți alege. Pentru Santorini, poți să cauți pe Airbnb, Booking sau Agora.

Santorini nu este un loc scump dacă știi unde să te cazezi și unde să mănânci sau să bei. Majoritatea hotelurilor și restaurantelor cu vedere spre vulcan și apus, de pe partea Caldera (vestul insulei), sunt foarte scumpe.

Desigur, priveliștea și serviciile sunt considerate cele mai bune din toată Grecia, iar asta explică de ce este mai costisitor să te cazezi sau să iei masa pe partea vestică a insulei Santorini. (Practic, plătești în plus pentru locație.)

Prețul mediu al unei nopți de cazare în Santorini este de 150 de euro, însă este posibil să vizitezi insula și cu un buget redus – trebuie doar să urmezi câteva sfaturi esențiale pentru a economisi bani.