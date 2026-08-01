Intrarea lui Venus în Balanță favorizează armonia și colaborarea, iar Mercur în Leu stimulează curajul, creativitatea și comunicarea.

Horoscop Berbec săptămâna 3-9 august 2026

Săptămâna debutează cu o intuiție excelentă și o stare de maturitate emoțională remarcabilă pentru nativii Berbec, care reușesc să lase deoparte impulsivitatea caracteristică și să ia decizii clare și realiste în viața personală. Beneficiază de un context favorabil iubirii și creativității, ceea ce le permite să construiască planuri pe termen lung.

Soarele le aduce energia necesară pentru a-și pune planurile curajoase în aplicare și a ieși în evidență în cercul de apropiați.

Pe 6 august, Venus intră în Balanță, și marchează începutul unei perioade de echilibru în relația de cuplu și în colaborările profesionale. Berbecii devin mai dispuși la compromis, evită certurile și comunică mai ușor și deschis cu partenerul de viață, găsind soluții de mijloc.

Ziua de 7 august vine cu idei și discuții neașteptate, iar interacțiunile cu ceilalți le pot aduce soluții la probleme mai vechi pe care nu știau cum să le abordeze până acum.

Săptămâna se încheie favorabil pe 9 august, odată cu intrarea lui Mercur în Leu. Acest tranzit le dă mult curaj să își exprime deschis sentimentele, să fie creativi și să preia inițiativa în plan romantic sau în educația copiilor.

Horoscop Taur săptămâna 3-9 august 2026

Săptămâna începe cu o nevoie profundă de liniște, relaxare și retragere din agitația cotidiană pentru nativii Taur. Aceștia reușesc să lase în urmă anumite bagaje emoționale și se bazează pe intuiție pentru a rezolva chestiuni importante legate de casă, familie sau proprietăți. Este un moment bun pentru iertare și pentru a-și recăpăta echilibrul interior.

De asemenea, Soarele le aduce energia necesară pentru a se ocupa de gospodărie, de reparații sau de sprijinirea părinților.

Pe 6 august, Venus intră în Balanță și îmbunătățește considerabil atmosfera la locul de muncă. Relațiile cu colegii și superiorii devin mult mai armonioase, sarcinile sunt împărțite corect, iar Taurii găsesc o plăcere în a-și organiza spațiul de lucru și a adopta un stil de viață mai sănătos.

Ziua de 7 august le poate aduce surprize financiare plăcute. Taurii pot descoperi o sursă nouă de venit, primesc un bonus sau încasează niște sume pe care le credeau pierdute.

Pe 9 august, Mercur intră în Leu, mutând atenția pe comunicarea cu familia. Discuțiile în casă devin directe, sincere și constructive, fiind momentul ideal pentru a stabili reguli clare.

Horoscop Gemeni săptămâna 3-9 august 2026

Săptămâna debutează cu întâlniri importante, ieșiri și discuții în grupul de prieteni pentru nativii Gemeni. Aceștia se bazează pe maturitate și inspirație pentru a lua decizii bune privind proiectele de viitor. Renunță la prietenii cu care nu mai rezonează, își selectează cu grijă anturajul și preferă să se înconjoare doar de persoane pe care se pot baza cu adevărat.

Totodată, Soarele le aduce energia necesară pentru a rezolva chestiuni birocratice, administrative sau pentru a semna acte.

Pe 6 august, Venus intră în Balanță, inaugurând o perioadă excelentă, plină de romantism, creativitate și relaxare. Gemenii singuri pot atrage priviri admirative și pot începe o poveste de iubire, în timp ce nativii aflați deja într-o relație se bucură de momente de tandrețe și activități recreative alături de partener.

Pe 7 august, Gemenii simt o nevoie puternică de reinventare. Ies cu ușurință din tipare și atrag atenția printr-o schimbare neașteptată sau printr-o atitudine care îi va surprinde plăcut pe cei din jur.

Săptămâna se încheie excelent pe 9 august, odată cu intrarea guvernatorului lor, Mercur, în Leu. Acest tranzit îi face extrem de convingători în comunicare, ajutându-i să negocieze avantajos și să învețe rapid lucruri noi.

Horoscop Rac săptămâna 3-9 august 2026

Săptămâna debutează cu decizii importante și inspirație în carieră pentru nativii Rac. Aceștia reușesc să își consolideze poziția profesională prin pași bine calculați, demonstrează superiorilor că sunt pregătiți să preia responsabilități mai mari și se bucură de o imagine impecabilă.

De asemenea, Soarele le aduce energia necesară pentru a-și crește veniturile, a cere o mărire de salariu și a căuta soluții practice pentru bugetul personal.

Pe 6 august, Venus intră în Balanță și readuce afecțiunea și liniștea în cămin. Racii preferă să se retragă în intimitatea casei, se bucură de momente frumoase alături de familie și pot face mici cumpărături menite să le înfrumusețeze spațiul de locuit.

Ziua de 7 august aduce momente de claritate. O informație pe care o află întâmplător îi poate ajuta să rezolve o problemă mai veche sau să se elibereze de o grijă care îi apăsa de multă vreme.

Săptămâna se încheie pe 9 august cu intrarea lui Mercur în Leu, tranzit care le îndreaptă atenția către zona banilor. Începe o perioadă perfectă pentru negocieri, discuții financiare și planificarea cheltuielilor viitoare.

Horoscop Leu săptămâna 3-9 august 2026

Săptămâna debutează cu mult optimism, dorință de aventură și un apetit crescut pentru a învăța lucruri noi pentru nativii Leu. Aceștia au o viziune clară asupra viitorului, se bazează pe intuiție și pot face planuri realiste pentru o călătorie, un examen important sau un curs care le va schimba perspectiva asupra vieții profesionale.

Soarele le aduce energia necesară pentru a prelua controlul, a ieși în față și a se face remarcați în orice situație, impunându-și punctul de vedere cu multă diplomație.

Pe 6 august, Venus intră în Balanță, aducând mult tact și favorizând interacțiunile plăcute cu anturajul apropiat, precum și micile deplasări. Leii găsesc cuvintele potrivite pentru a dezamorsa orice tensiune și se fac plăcuți de toată lumea.

Ziua de 7 august le poate aduce surprize în grupul de prieteni. Sunt posibile întâlniri neașteptate cu persoane din trecut sau propuneri ieșite din comun, care îi ajută să rupă monotonia.

Săptămâna se încheie pe 9 august, când Mercur intră chiar în zodia lor. Acest tranzit le oferă o voce puternică, o minte ascuțită, claritate și curaj în exprimarea propriilor idei.

Horoscop Fecioară săptămâna 3-9 august 2026

Săptămâna începe cu o analiză atentă a resurselor pe care nativii Fecioară le împart cu ceilalți, ajutându-i să ia decizii financiare bune. Îmbinând intuiția cu spiritul practic, reușesc să clarifice o chestiune complicată legată de taxe, bugete de familie, moșteniri sau credite, scăpând astfel de stres și recăpătându-și siguranța.

De asemenea, Soarele le aduce energia necesară pentru a se detașa de presiunea zilnică. Fecioarele simt nevoia să petreacă timp în liniște și să pună odihna pe primul loc, refăcându-și forțele.

Pe 6 august, Venus intră în Balanță, aducând un echilibru mult așteptat în zona câștigurilor proprii. Astfel, nativii atrag venituri suplimentare cu ușurință și găsesc soluții pentru a gestiona bugetul într-un mod mult mai eficient.

Ziua de 7 august vine cu noutăți neașteptate în carieră. O idee neconvențională sau o veste surpriză din partea șefilor le poate schimba complet programul, iar totul se va dovedi a fi în avantajul lor pe termen lung.

Săptămâna se încheie pe 9 august, când Mercur intră în Leu, moment în care nativii devin mult mai rezervați în comunicare. Preferă să păstreze discreția, să observe atent tot ce se întâmplă în jur și să își facă planuri importante pe care să le țină în secret.

Horoscop Balanță săptămâna 3-9 august 2026

Săptămâna debutează cu discuții serioase și clarificări importante în relația de cuplu sau în contractele profesionale, iar nativii Balanță dau dovadă de multă maturitate și empatie în interacțiunile cu partenerul sau colaboratorii. Aceștia reușesc să lase orgoliul deoparte, punând capăt unor neînțelegeri mai vechi, și iau decizii care le asigură un viitor mai stabil.

De asemenea, Soarele le aduce energia necesară pentru a se implica în proiecte de grup și a se afirma în fața prietenilor.

Pe 6 august, Venus intră în zodia Balanței. Nativii debordează de magnetism și farmec personal, atrag simpatii instantaneu, se bucură de o dispoziție excelentă și au parte de o perioadă ideală pentru a se răsfăța, a socializa și a face mici schimbări în garderobă sau înfățisare.

Ziua de 7 august le poate aduce vești surprinzătoare de la distanță sau îi poate inspira să plănuiască o plecare neașteptată într-un loc nou, fiind deschiși la experiențe inedite.

Săptămâna se încheie pe 9 august, când Mercur intră în Leu, activând puternic zona prieteniilor. Discuțiile devin mult mai animate, iar Balanțele au curajul să își spună părerea deschis.

Horoscop Scorpion săptămâna 3-9 august 2026

Săptămâna începe cu concentrare și eficiență la locul de muncă pentru nativii Scorpion, care reușesc să combine intuiția cu organizarea timpului. Datorită acestei abordări, rezolvă fără probleme sarcini dificile rămase în urmă și își reglează stilul de viață, optând pentru un regim mai sănătos.

De asemenea, Soarele le aduce energia necesară pentru a ieși în față cu mult curaj, a prelua inițiativa și a se afirma puternic în carieră în fața șefilor.

Pe 6 august, intrarea lui Venus în Balanță îi îndeamnă la multă discreție în viața sentimentală. Scorpionii simt nevoia de spațiu și intimitate, preferă să își țină secret poveștile de iubire și aleg să evite persoanele curioase din anturaj, căutând liniștea emoțională.

Ziua de 7 august aduce o rezolvare financiară favorabilă, legată de un fond comun, un credit, o moștenire sau o investiție amânată, situația limpezindu-se neașteptat.

Săptămâna se încheie pe 9 august, când Mercur intră în Leu, facilitând comunicarea în plan profesional. Nativii găsesc argumente și știu exact cum să ceară ce merită de la persoanele cu autoritate.

Horoscop Săgetător săptămâna 3-9 august 2026

Săptămâna debutează cu momente de bucurie și decizii mature în plan sentimental pentru nativii Săgetător care reușesc să se conecteze profund cu persoana iubită. Nativii singuri știu exact ce vor de la o nouă cucerire și nu mai acceptă jumătăți de măsură. Totodată, găsesc multă inspirație pentru activități recreative, pasiuni relaxante sau pentru timp de calitate petrecut alături de copii.

De asemenea, Soarele le aduce energia necesară pentru a explora idei noi, a se dedica studiului sau a planifica o călătorie lungă.

Pe 6 august, Venus intră în Balanță și le animă viața socială. Săgetătorii se bucură de o popularitate în creștere, atrag prieteni noi, participă cu plăcere la evenimente de grup și simt că fac parte dintr-o comunitate care îi apreciază.

Ziua de 7 august aduce un suflu nou în viața de cuplu. O discuție spontană cu partenerul ajută la ruperea monotoniei și vine cu o schimbare plăcută de planuri.

Săptămâna se încheie pe 9 august, cu intrarea lui Mercur în Leu, tranzit care le limpezește planurile de viitor. Această influență îi ajută să comunice deschis tot ce gândesc și să își apere cu tărie convingerile.

Horoscop Capricorn săptămâna 3-9 august 2026

Săptămâna începe cu o concentrare intensă asupra familiei și a spațiului de locuit pentru nativii Capricorn, care reușesc să rezolve probleme domestice mai vechi, acționând cu răbdare. Lăsând rigiditatea deoparte, se bazează pe intuiție pentru a sprijini emoțional un membru al familiei și reușesc să restabilească o atmosferă liniștită acasă.

De asemenea, Soarele le aduce energia necesară pentru rezolvarea unor chestiuni financiare cu partenerul, gestionarea profitabilă a unui buget sau punerea în ordine a actelor.

Pe 6 august, intrarea lui Venus în Balanță este un avantaj pentru imaginea Capricornilor, care primesc aprecieri meritate din partea șefilor, au parte de vizibilitate profesională, iar relațiile cu autoritățile devin mult mai ușoare și agreabile.

Ziua de 7 august aduce situații complet neprevăzute la birou. Din fericire, surprizele sau agitația colegilor îi ajută să inoveze și să găsească soluții originale pentru rezolvarea unor sarcini.

Săptămâna se încheie pe 9 august, când Mercur intră în Leu, sprijinind negocierile. Mintea lor devine analitică, fiind momentul perfect pentru a discuta despre bani, investiții comune sau credite avantajoase.

Horoscop Vărsător săptămâna 3-9 august 2026

Săptămâna debutează cu dialoguri constructive, drumuri scurte și o claritate mentală remarcabilă pentru nativii Vărsător, care comunică matur, lăsând la o parte subiectivismul. Aceștia se bazează pe intuiție pentru a citi printre rânduri și ajung la acorduri solide în asocierile din care fac parte. Este un moment excelent pentru a semna hârtii importante sau pentru a învăța o abilitate practică.

De asemenea, Soarele le aduce energia necesară pentru a se dedica vieții de cuplu, ascultând activ dorințele partenerului și planificând pașii următori în doi.

Pe 6 august, Venus intră în Balanță, stârnindu-le dorința de aventură, de a călători, de a citi cărți noi și de a se relaxa în afara rutinei zilnice. De asemenea, Vărsătorii sunt atrași de culturi noi și discuții elevate.

Ziua de 7 august aduce inspirație, creativitate sau o surpriză plăcută în plan amoros. Nativii singuri pot trăi întâmplări intense sau chiar o dragoste la prima vedere.

Săptămâna se încheie pe 9 august, odată cu intrarea lui Mercur în Leu, tranzit care clarifică modul în care discută și negociază cu partenerul de viață. Discuțiile sunt sincere și îi ajută să facă planuri îndrăznețe în doi.

Horoscop Pești săptămâna 3-9 august 2026

Săptămâna începe cu o analiză atentă a bugetului pentru nativii Pești, care lasă iluziile deoparte și sunt ghidați de intuiție pentru a face economii sau investiții practice. Iau decizii serioase privind banii, stabilind limite pentru a-și proteja resursele și interesele financiare.

De asemenea, Soarele le aduce energia necesară pentru a fi eficienți, organizați și productivi la locul de muncă, finalizând totul la timp.

Pe 6 august, Venus intră în Balanță, ușurând accesul la resursele financiare. Peștii pot obține o refinanțare avantajoasă, aprobarea unui credit important sau sprijin practic din partea partenerului de viață, totul rezolvându-se cu tact și diplomație.

Ziua de 7 august aduce o agitație neașteptată în viața domestică. O veste din partea părinților, o reparație casnică sau o decizie de moment le poate schimba programul stabilit cu familia, cerând soluții ingenioase.

Săptămâna se încheie pe 9 august, când Mercur intră în Leu. Acest aspect îi ajută să comunice mai ușor la serviciu, să își organizeze mult mai clar sarcinile zilnice și să caute soluții eficiente pentru a-și îmbunătăți starea de sănătate.