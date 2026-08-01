În acest fel, Muşuroi a răspuns ministrului interimar al Mediului, Diana Buzoianu, care a acuzat-o, în cadrul unui control, că nu a observat o groapă de deşeuri ilegale, deşi acestea se observă inclusiv din Google Maps de mai mulţi ani de zile.

”Zilele trecute am primit cu încredere vizita doamnei ministrul Buzoianu alături de domnul prefect Paul Finta într-o acţiune de control în localitatea Săcălaz, mai precis într-o zonă unde deşeurile din construcţii erau depozitate în sfidarea normelor de mediu. Astăzi, în urma acţiunilor Gărzii de Mediu Timiş, proprietarul terenului a fost identificat şi a început deja să concaseze deşeurile în grămezi pe amplasament. Vom continua acţiunea de control până când ce ştim că măsurile de conformare sunt respectate şi dau rezultate”, a transmis Garda de Mediu Timiş, într-un mesaj pe Facebook.

Identificarea proprietarului acestui teren vine după o vizită a ministrului Mediului, Diana Buzoianu care a lansat o serie de critici la adresa comisarului şef al Gărzii de Mediu Timiş, Luci Muşuroi.

”Am fost, însă, surprinşi să constatăm că o acţiune de inspecţie în teren s-a transformat rapid într-o critică lansată împotriva echipei Gărzii de Mediu Timiş, editată şi promovată ulterior în social-media în scop politic şi pe pagina unui partid politic. Critica este utilă dar, credem noi, trebuie să pornească de la premise corecte. Prin urmare, ne simţim nevoiţi să ne publicăm aici punctul de vedere, poate pentru a restabili măcar parţial adevărul”, a precizat Luci Muşuroi, într-un mesaj pe Facebook.

Ea a explicat că în ultimii 5 ani au fost făcute 35 de controale la Săcălaz.

”Am fost acuzaţi că nu am controlat localitatea Săcălaz - FALS! În ultimii 5 ani am acumulat 35 de controale pe raza localităţii. Avertismentele şi amenzile se ridică la 180.000 de lei, dar mai importante, credem noi, sunt măsurile de conformare mai ales în salubrizare, care au fost îndeplinite.

Am fost acuzaţi că nu avem un ordin de prioritate corect, pentru că acţionăm la acţiuni mici, în timp ce depozitele «care se văd din satelit» ne scapă - FALS

Acuzaţia nu se bazează pe cifre, ci doar pe o percepţie greşită. Raportăm public acţiunile Gărzii de Mediu Timiş şi este suficient să priveşti cifrele pentru a vedea acţiuni mari, consecvente, care produc rezultate bune”, a mai transmis Luci Muşuroi.

De asemenea, Luci Muşuroi a explicat că Garda de Mediu Timiş are doar 12 experţi care acoperă peste 90 de localităţi din Timiş.

”Am adus la cunoştinţa celor care ne-au criticat pentru ineficienţă, că lucrăm în condiţii deosebit de dificile, cu o echipă de 12 experţi care acoperă peste 90 de localităţi. Ne permitem să spunem şi aici, public, că fix aceşti experţi şi-au văzut veniturile diminuate şi cu toate acestea continuă să performeze şi să producă rezultate, cu foarte multă muncă. Răspunsul a fost unul clar: «dacă tot sunteţi aşa puţini, ar trebui să vă prioritizaţi mai bine munca!» În final, subliniem un lucru: Garda de Mediu Timiş nu este subordonată politic şi refuză orice tip de subordonare sau presiune politică, indiferent de partid. Facem un apel public la sprijin şi respect din partea instituţiilor care au misiunea de a proteja şi gestiona mediul”, a mai spus Luci Muşuroi.

Zilele trecute, ministrul interimar al Mediului, Diana Buzoianu, s-a aflat la Timişoara şi a participat la un control în localitatea Săcălaz aflată lângă Timişoara, unde a găsit o groapă de gunoi ilegală.

În cadrul controlului s-a precizat că această groapă de gunoi poate fi observată pe Google Maps de mai mulţi ani.

”Acum 3 luni aţi făcut un control tematic şi aţi găsit 3 saci de gunoaie, dar nu aţi văzut muntele de deşeuri ilegale de la 500 de metri distanţă. Din punctul meu de vedere, aţi făcut un control ineficient. M-ar interesa să văd dacă data trecută, când v-aţi dus în control la acest UAT aţi verificat dâmburile astea, pentru că atunci, în mintea mea răspunsul ar fi că ar trebui să vă faceţi mai eficient treaba, în sensul de a vă duce, când vă duceţi să faceţi controalele tematice, la punctele cele mai importante şi cele mai grave”, a declarat atunci Diana Buzoianu.